Die Grünen gründen Ortsverband in Lenggries

Die Parteienlandschaft in Lenggries wird bunter: Die Grünen gründen am 9. April einen Ortsverband und wollen auch bei der Kommunalwahl 2020 eine eigene Gemeinderatsliste aufstellen.

Lenggries – Treibende Kraft hinter der Gründung ist Lisa Busch (56). „Eigentlich war ich bislang einfach nur eine zurückhaltende Grünen-Wählerin“, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die mittlerweile auch Großmutter ist. Aber beim Austausch im Bekanntenkreis sei ihr irgendwann klar geworden, dass ein Grünen-Ortsverband in Lenggries fehlt. Auch das gute Ergebnis bei der Landtagswahl 2018 – mehr als 16 Prozent der Lenggrieser wählten die Grünen – bestärkten sie in diesem Entschluss.

Einen Kreis von etwa zehn Mitstreitern hat Busch bereits gefunden. „Aber jeder, der sich beteiligen will, ist willkommen. Her mit den Ideen“, sagt Busch. Ob sie als Vorsitzende kandidieren wird und welche Vorschläge es für die übrigen Vorstandsposten gibt, darüber spreche man gerade noch. Die Ziele, die sich der neue Ortsverband stecken will, und die Themen, derer man sich annehmen möchte, will sie vorab noch nicht verraten. Das sei Teil der Tagesordnung der Gründungsversammlung. Eingeladen sind dazu übrigens auch Interessierte aus den Gemeinden Jachenau und Gaißach.

Künftig vier Fraktionen im Gemeinderat?

Busch, die als Berufseinstiegsbegleiterin Jugendliche betreut, verrät aber zumindest, was auf ihrer persönlichen Agenda steht. Vor drei Jahren hat sich die „begeisterte Lenggrieserin“ – so bezeichnet sie sich selbst – von ihrem Auto getrennt und setzt seitdem ausschließlich auf öffentliche Verkehrsmittel. „Das stellt einen schon manchmal vor Herausforderungen“, sagt sie. „Hier braucht es bessere Konzepte.“ Ansonsten findet sie, „dass wir hier im Paradies leben“. Lenggries habe „eine tolle Kultur, eine tolle Gemeindestruktur und tolle Geschäfte, die es oft nicht ganz einfach haben“. Auch das Thema Tourismus müsse man natürlich im Blick haben.

Fest geplant ist, dass die Grünen für die Gemeinderatswahl im März 2020 eine Kandidatenliste aufstellen. „Man muss sich zeigen und wählbar machen“, sagt Lisa Busch. Damit könnte es – wenn der Wähler will – im neuen Gemeinderat, der sich im Mai 2020 konstituieren wird, tatsächlich vier Fraktionen geben. Wie berichtet wird die SPD nach einer Pause von sechs Jahren ebenfalls wieder Kandidaten aufstellen. Momentan sitzen nur CSU und Freie Wählergemeinschaft in dem Gremium – die CSU stellt die Mehrheit. Offen ist, wer ab Mai 2020 Bürgermeister sein wird: Amtsinhaber Werner Weindl (CSU) hatte am vergangenen Freitag angekündigt, nicht mehr anzutreten.

Termin

Die Gründungsversammlung am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr findet im Lenggrieser „Neuwirt“ statt.

