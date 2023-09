Hagel in den Tölzer Bergen: „Gach gescheppert“

Im Tal wütete das Unwetter stärker

Die Schäden an den Hütten und Anlagen in den Tölzer Bergen halten sich in Grenzen. Die Brauneckbahn musste angehalten werden.

Arzbach/Lenggries/Benediktbeuern – Während das verheerende Hagel-Unwetter in manchen Gemeinden in Isarwinkel und Loisachtal immense Schäden verursacht hat, gab es auch weiter oben in den Bergen ein paar Probleme. Nicht alle Hütten und Anlagen blieben vom Hagel verschont.

Die Kirchsteinhütte im Längetal liegt oberhalb von Arzbach. „Bei uns ist es ähnlich zugegangen wie im Dorf unten“, sagt Wirtin Anna Bauer. Allerdings hat die Kirchsteinhütte ein Blechdach. „Das hat große Dellen davongetragen, ist aber glücklicherweise dicht geblieben.“ Da das Gewitter erst am späten Nachmittag begonnen hat, seien keine Gäste mehr in der Hütte gewesen. „Die Autos konnten wir noch in die Garagen fahren“, so Bauer. Auch wenn die Wirtin sehr froh ist, keine erheblichen Schäden zu verzeichnen, hatte sie in den folgenden Tagen einiges aufzuräumen. „Wir hatten einen knappen halben Meter Dachsen und Blätter auf der Terrasse, weil der Sturm alles von den Bäumen runtergeholt hat.“

Tutzinger Hütte: Löcher im Dach

Auf der Tutzinger Hütte an der Benediktenwand hingegen ging es nicht ohne Löcher im Dach ab. „Zum Glück war es nicht ganz so schlimm wie unten in Benediktbeuern“, sagt der Hüttenwirt Thomas Jauernig. „Es hat zwar auch bei uns oben massiv gehagelt, aber da wir ohnehin ein Blechdach haben, ist der Schaden nicht ganz so groß.“ Dennoch habe der Hagel ein paar undichte Stellen im Dach hinterlassen. „Dort haben wir jetzt Eimer untergestellt und hoffen, dass am Wochenende ein Bekannter, der Spengler ist, Zeit hat, um die Schäden zu reparieren. Toitoitoi, dass das klappt“, sagt der Wirt. Die Biergartenmöbel seien ebenfalls getroffen worden. „Wir haben schon ein paar Becker in den Stühlen, aber da wir gut vorbereitet waren, hatten wir das meiste schon weggeräumt.“

Alle Gäste pünktlich vor Unwetter in Tölzer Hütte

Die Gäste seien alle pünktlich vor dem Gewitter zurück in der Hütte gewesen. „Bei einer Familie war es wirklich knapp, die sind mit dem aufziehenden Sturm bei uns gerade noch einmarschiert. Der Sohn hatte auch schon Hagel abbekommen, aber er hatte nur einen kleinen Kratzer am Kopf, sonst war alles in Ordnung.“

Dann habe es einige Minuten „richtig gach gescheppert.“ Jauerings Auto stand zu diesem Zeitpunkt an der Materialbahn. „Da habe ich natürlich auch einige Dellen in der Scheibe und im Blech, aber mein Privatauto im Tal sah da schon ganz anders aus.“ Keine großen Schäden weisen die Anlagen der Brauneck-Bergbahn auf. „An der Seilbahn ist alles in Ordnung“, so Geschäftsführer Stefan Schnitzler. Aktuell liefen noch einige Checks an den Liftanlagen. „Ob das Gewitter hier Schäden angerichtet hat, wissen wir aktuell noch nicht sicher.“

Da sich das Unwetter am Berg laut Schnitzler recht schnell zusammengebraut hat, mussten einige Fahrgäste in der Wartehalle bleiben, bis die Bergbahn um 17.30h, nach dem Sturm, wieder die letzten Leute vom Berg nach unten transportieren konnte. Regulär fährt die Bahn im Sommer bis 17 Uhr, „aber wir mussten gegen 16.30 Uhr, als das Gewitter kam, die Seilbahn natürlich anhalten.“ Dieser Vorgang dauere zirka 15 Minuten. „Bis die Strecke leer ist, dauert es immer 10 bis 20 Minuten, sprich bis alle sich in den Kabinen befindenden Fahrgäste oben oder unten angekommen sind“, erklärt er. „Dann wurde die Bahn angehalten, bis das Gewitter vorbei war.“

Brauneck- und Wallberg-Bahn bei Gewitter: „Gefahr bestand zu keiner Zeit“

Eine Gefahr bestand laut dem Geschäftsführer allerdings zu keiner Zeit für die sich in den Kabinen befindenden Personen. Denn: „Die Gondeln haben wahnsinnig stabile Fenster, da kann der Hagel eigentlich nichts kaputtmachen. Dazu besteht auch keine Gefahr vor Blitzeinschlag, weil das Seil ja über den Gondeln ist, und im Falle eines Einschlags ableiten würde“, meint der Bergbahnchef und ergänzt: „Aber natürlich wird es in den Kabinen bei dem Wind und der Geräuschkulisse von Hagel und Gewitter sehr ungemütlich.“ In Lenggries habe man die Fahrgäste früh genug in die Tal- und Bergbahnstationen bringen können. Anders auf der Wallbergbahn. Hier kam es zu einem 10-minütigen Stromausfall, so Schnitzler. „Da ist freilich nicht jeder Fahrgast entspannt und cool geblieben, aber es ist niemanden etwas passiert.“

