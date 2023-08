Hagel-Verwüstung in „BioTop“-Gärtnerei in Lenggries: „Gehäckselt wie im Mixer“

Von: Andreas Steppan

Ernte verhagelt: Die geschäftsführenden Vorstände Nick Fischer (li.) und Sebastian Girmann auf einem verwüsteten Maifeld auf der Fläche von „BioTop Oberland“ in Lenggries. © Arndt Pröhl

„Sechs Monate gärtnerische Arbeit wurden innerhalb von zehn Minuten zerstört“: BioTop Oberland in Lenggries muss nach dem Hagel einen Großteil der Ernte abschreiben.

Lenggries - „Sechs Monate gärtnerische Arbeit wurden innerhalb von zehn Minuten zerstört“: So beschreibt geschäftsführender Vorstand Nick Fischer die Verwüstung, die der Hagel auf der Fläche der solidarischen Landwirtschaft BioTop Oberland in Lenggries angerichtet hat.

Die sechs Foliengewächshäuser, unter denen bei BioTop auf 1600 Quadratmetern Gemüse angebaut wird, seien komplett durchlöchert, teilweise sogar seitlich, weil die Hagelkörner waagrecht dagegen geflogen seien, schildert Fischer.

„Das Unwetter kam zum schlechtesten Zeitpunkt. Jetzt ist eigentlich gerade die schönste Zeit, alles stand in voller Blüte. Zum Nachpflanzen ist es zu spät, da wäre vor zwei Wochen die letzte Gelegenheit gewesen.“

„Vernichtet“ sei auf dem Acker das Herbst- und Lagergemüse für den Winter: Kohl, Grünkohl, Sellerie, Karotten, Gelbe und Rote Beete zum Beispiel. „Das Unwetter kam zum schlechtesten Zeitpunkt“, sagt Fischer. „Jetzt ist eigentlich gerade die schönste Zeit, alles stand in voller Blüte. Zum Nachpflanzen ist es zu spät, da wäre vor zwei Wochen die letzte Gelegenheit gewesen.“

Alle sechs Foliengewächshäuser wurden vom Hagel durchlöchert. © arp

Von den Feldern könne man jetzt nur noch in den kommenden Tagen zusammenklauben, was übrig ist. „Die Kürbisse sind löcherig, aber noch genießbar“, sagt Fischer. Auch Maiskolben, die schon reif waren und nun am Boden liegen, könne man wohl noch aufsammeln. „Aber die Zucchini schauen nicht gut aus. Und der Lauch ist zerfetzt, da ist nichts mehr übrig.“ Manche Pflanzen-Kulturen seien „gehäckselt, wie im Mixer“.

Hagel verursacht wirtschaftliche Katastrophe in Lenggries

Wirtschaftlich sei das für den Betrieb eine Katastrophe. Die Gewächshäuser seien zwar versichert – „aber einen Totalausfall der Freilandkulturen kann man praktisch nicht versichern“, so Nick Fischer. Überstehen könne „BioTop“ das eigentlich nur, weil die Genossenschaft auf dem Prinzip der „solidarischen Landwirtschaft“ basiere. Diese Soldarität sei jetzt dringend nötig. „Wir können das nur gemeinsam stemmen.“

Es habe sich auch schon gezeigt, dass viele Mitglieder Hilfe angeboten hätten. „Und auch Nicht-Mitglieder, die bei uns vorbeigelaufen sind und gesagt haben, dass sie von dem Anblick geschockt sind“. Neben tatkräftiger Arbeit ist die Genossenschaft aber wohl auch auf höhere Mitgliedsbeiträge – von denen, die es können – und Spenden angewiesen.

Die Mitglieder müssten sich auf deutlich weniger Gemüse in der wöchentlichen Auslieferung gefast machen. Für die 450 Haushalte, die mit den Kisten versorgt werden, könne „BioTop“ aus eigenem Anbau jetzt nur noch eine „kleine Versorgung mit frischem Gemüse“ aus den Gewächshäusern anbieten – und anderes zukaufen müssen.

