Handwerk, Musik, versunkenes Dorf: BR-Reihe „Zsammgspuit“ beleuchtet den Isarwinkel

Bad Tölz/München – Seit über 16 Jahren touren vier junge Blechbläser aus dem Tölzer Raum als Ensemble „Summa cum Gaudae“ durch die Region. An der Tuba, Basstrompete und als Percussionist ist dabei Leonhard Schwarz zu erleben. Doch der gebürtige Tölzer ist nicht nur als Musiker und Komponist tätig, sondern auch als Dokumentarfilmer für den BR unterwegs. Seit einiger Zeit betreut er die beliebte Reihe „Zsammgspuit“ als Regisseur und Autor.

„Gemeinsam mit der Redaktion suche ich einen Landstrich aus. Und dann recherchiere ich, welche Locations, Musiker und Themen wir dort vorstellen könnten“, erzählt Schwarz. In der Winterfolge der dreimal jährlich ausgestrahlten Reihe wird der Isarwinkel porträtiert werden. „Da sind mir als Tölzer natürlich sofort unzählige Ideen gekommen.“ Seit das Konzept der Sendereihe kürzlich revidiert wurde, steht die Musik nicht mehr im absoluten Vordergrund. Natürlich werden nach wie vor Musikensembles der Region vorgestellt, aber darüber hinaus soll „die ganze Geschichte erzählt werden“, sagt Schwarz. „Also blicken wir auch in die Historie und schauen auf die Handwerkstradition – und was von ihr übrig geblieben ist.

Auch die Geschichte des versunkenen Dorfs Alt-Fall wird erzählt

Aber auch der kulinarische Aspekt soll nicht zu kurz kommen.“ Im Falle der Sendung über den Isarwinkel heißt das, Leonhard Schwarz und das BR-Team haben sowohl der Bäckerei Detter in Tölz als auch der „Schweizerwirtin“ in Schlegldorf einen Besuch abgestattet. Eine Geschichte in der Geschichte ist„Alt-Fall, das versunkene Dorf“. Schwarz hat ein Buch mit alten Abbildungen des Dorfes gefunden, aber auch im BR-Archiv Filmaufnahmen aus der Zeit kurz vor der Flutung, also Ende der 1950er-Jahre, entdeckt. „Das sieht man, wie die Menschen ihre Häuser leer räumen“, erzählt er. „Und man erlebt, wie ein alter Mann sich weigert, sein Haus zu verlassen.“

Die historischen Dokumente werden aktuellen Aufnahmen gegenübergestellt. Auch dem Höckh-Haus in der Tölzer Marktstraße sind einige Sendeminuten gewidmet. „Es ist eines der ältesten Häuser hier in der Straße“, führt Schwarz aus. „Außerdem hat Johannes Jäger hier gewohnt, einer der Anführer beim Bauernaufstand in der Sendlinger Mordweihnacht im Dezember 1705.“

Zu Gast bei einer Geigenbauerin in Schlegldorf

Was die Handwerkstradition betrifft, ist Schwarz bei einem besonderen Familienbetrieb in Schlegldorf fündig geworden. Katharina Neumüller ist Geigenbauerin, ihr Mann Hubert stellt Zupfinstrumente, insbesondere Gitarren, her. Dass die Neumüllers mit ihren Kindern auch eine zünftige Hausmusik pflegen, versteht sich da schon fast von selbst. Und so ist der „Familiengesang Neumüller“ das perfekte Bindeglied zu den Musikensembles, die in der Sendung vorgestellt werden. Das sind neben der Tölzer Stadtkapelle das Duo Kloiber-Janßen (zwei Gitarren, Gesang), die „Doppelbock-Musik“ (zweimal Ziach, Gitarre und Basstrompete), die „1605-Danzlmusi“, eine Truppe aus der Jachenau, die „Sunnseit’n-Tanzlmusi“ (drei Flügelhörner, Tuba, Harfe, Ziach) und eben die sangeslustige Familie Neumüller. Obwohl Schwarz aus verständlichen Gründen in diesem Beitrag nicht selbst musizieren wollte, wird doch eines seiner Ensembles ins rechte Bild gerückt. Die „Vorberg Blos“, bestehend aus Anton Margreiter und Anna Detter am Flügelhorn, Manfred Kastenmüller, Basstrompete, und Schwarz an der Tuba.

Für den BR-Dreh hat Michael Bichlmair seinen Part übernommen. Anders als „Summa cum gaudae“, das in erster Linie das klassische Repertoire pflegt, ist dieses Ensemble mehr auf die alpenländischen Weisen eingestimmt. Und passt daher besser ins Profil der Fernsehreihe. Ein Sendetermin für „Zsammgspuit im Isarwinkel“ steht noch nicht fest. Sabine Näher

