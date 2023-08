Handwerker nach Hagel-Unwetter im Dauereinsatz: „Telefon läutet im 30-Minutentakt“

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Spengler Johann Wenig (rechts) war seit Samstagabend bereits auf 15 Dächern. © Ostler

Spengler, Dachdecker, Zimmerer, Glaser: Nach dem verheerenden Hagelunwetter werden extrem viele Handwerker gebraucht. Die Maßnahmen auf den Dächern sind bei Regen „nicht ungefährlich“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zerschlagene Fenster, durchlöcherte Dächer, riesige Planen über den Gebäuden, zerstörte Grünanlagen. In den vom Hagel-Unwetter stark betroffenen Gemeinden herrscht nach wie vor ein Bild der Verwüstung. Nach dem Sturm sind die ersten Handwerker zu den Häusern ausgerückt, um Schadensbegrenzung zu betreiben.

Arzbach: Spengler Wenig kurz nach Ende des Hagel-Sturm auf dem ersten Dach

Spenglermeister Johann Wenig von der gleichnamigen Lenggrieser Spenglerei stand bereits kurz, nachdem der Hagel nachgelassen hatte, auf dem ersten Hausdach in Arzbach. „Am Samstag und Sonntag war ich in erster Linie nur damit beschäftigt, Familie und Freunden zu helfen.“ Wenn er nicht gerade im Regen auf den rutschigen Dächern hantierte, habe Wenig versucht, Dachplatten zu organisieren. „Am Samstag habe ich bis in die Nacht telefoniert, um am Sonntag ab 6.30 Uhr die ersten Ziegel abzuholen, dann konnte es weiter gehen“, schildert er die Situation am Wochenende.

Nur kurze Zeit nach dem Hagel-Sturm standen viele schon auf den Dächern, um gegen Wasserschäden anzukämpfen. © Bogner

Mittlerweile habe er 15 Dächer notdürftig repariert. Trotz allem Engagement kommt der 33-Jährige mit den Anfragen nicht mehr hinterher. „Es ist nicht zu bewerkstelligen. Mein Telefon läutet im 30-Minuten-Takt. Ich muss leider 80 Prozent der Leute weiterschicken.“ Seit Montagfrüh sei er neben der Hilfe von Bekannten auch für Kunden im Dauereinsatz. Seine normalen Baustellen, die nicht im Hagelgebiet sind, müssen nun ein bis zwei Wochen hinten anstehen. „75 Prozent der Kunden haben darauf verständnisvoll reagiert. Ein paar, die sich beschweren, gibt es immer. Aber wenn es rein um die Optik geht, muss man nach so einer Katastrophe eben warten.“ Ohnehin sei dieser Tage nur Zeit, das Allernotwendigste zu reparieren und abzudichten. Der Spengler geht davon aus, dass viele Dächer langfristig komplett neu gemacht werden müssen.

Arbeit bei Regen auf den Dächern: „Absturzgefahr wirklich hoch“

Aktuell gehe es vor allem darum, Dächer zu entlüften, Löcher abzukleben, Dachfenster abzudichten und Ziegel auszutauschen. Die Arbeit in luftigen Höhen sei unter den momentanen Wetterbedingungen nicht ungefährlich. „Unter anderen Umständen würde man bei Regen nicht aufs Dach gehen.“ Wichtig sei auch, dass das nun nicht jeder Eigenheimbesitzer selber macht. „Ich habe schon einige auf ihren Dächern rutschen sehen. Die Absturzgefahr ist wirklich hoch“, mahnt er.

Für eine erste Einschätzung, wie es auf dem eigenen Dach aussieht, oder um Fotos für Gutachter zu erhalten, ist Alexander Hofmann aus Gaißach seit Montag mit seiner Drohne unterwegs. Der Fotograf im Nebenerwerb sagt: „Viele kommen ja nicht selber hoch, brauchen aber Bilder für die Versicherungen.“ Aus einem Auftrag würden meist gleich mehrere Folgeaufträge bei Nachbarn und Bekannten entstehen.

Schäden im Tölzer Land: „Nun sieht es eher aus wie im Krieg“

„Es ist dramatisch“, sagt Hans-Peter März vom Jachenauer Zimmerei-Betrieb „Kohlhauf“. Die Arbeiter seien vor allem in Bichl und Benediktbeuern eingesetzt. „Wir haben dort viele Kunden, die uns natürlich sofort kontaktiert haben. Einige, deren Haus relativ neu gebaut ist. Nun sieht es eher aus wie im Krieg.“ Auch bei der Zimmerei habe man einige Aufträge zurückgeschoben, und sich in den ersten Tagen nur um Unwetterschäden gekümmert. „Ab Mittwoch wollen wir es wieder halb-halb handhaben“, erklärt März. Ein Problem sei, dass aktuell Planen vergriffen seien. „Gegen Ende der Woche wird es schon wieder welche geben. Aber gerade haben wir kein Abdeck-Material mehr.“

„Sämtliche Industrie-Tore sind zerlöchern, wie wenn man mit einem Maschinengewehr draufgeschossen hätte, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“

„Katastrophal“, waren die vergangenen Tage bei Andreas Wohlmuth. Der Chef der Lenggrieser Firma „Wohlmuth Toranlagen“ ist seit Sonntag zur Schadensaufnahme unterwegs. „Sämtliche Industrie-Tore sind zerlöchern, wie wenn man mit einem Maschinengewehr draufgeschossen hätte, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, berichtet der 55-Jährige. Dieser Tage sei er nur in einem Umkreis von zehn Kilometern um Lenggries herum unterwegs gewesen. „Weiter habe ich es schlichtweg noch nicht geschafft. Ich arbeite seither täglich von 5.30 bis 22 Uhr.“ Die meisten Tore würden zwar noch funktionieren, „aber sind natürlich nicht mehr dicht“. Bisher könne man nicht viel mehr machen, als die Löcher abzukleben. „Manche Kunden bestellen gleich neu, die meisten Tore muss man komplett austauschen“, schätzt er die Lage ein. Viele hätten dadurch nun Schäden über 100 000 Euro. Ein weiteres Problem: „Es gibt einen Lieferengpass, da so viele auf einmal bestellen.“ Bis die Tore ausgetauscht sind, werde es Wohlmuths Einschätzung nach noch einige Wochen bis Monate dauern.

Eingeschlagene Fenster gibt es unzählig viele, wie hier in Benediktbeuern. Handwerker sind gefragt. © pröhl

Der Tölzer Glaser Thomas Rohrhofer betont: „Ein Hauptproblem ist, dass wir schon vor dem Unwetter überlastet waren.“ Aktuell versuche er, die Aufträge nach Notwendigkeit priorisiert abzuarbeiten. „Ein Kunde mit kaputten Dachfenster braucht freilich dringender eine Notverglasung, als jemand mit drei Duschen im Haus, der bei einer Dusche auf die Fertigstellung wartet.“ Dennoch leide das Tagesgeschäft unter der aktuellen Situation sehr. „Wir können uns darauf einstellen, dass sich das Ganze noch lange ziehen wird, bis wieder Normalität einkehrt.“ Ein positiver Aspekt ist Wenig trotz aller Dramatik aufgefallen: „Die Leute sind viel dankbarer über unsere Arbeit und man merkt, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder stärker wird.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.