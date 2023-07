Heiligenfigur in Lenggries: Ramponierter Nepomuk gibt Rätsel auf

Viel zu tun: Am Stand von Georg Willibald beim Flößerfest war zu sehen, wie der Schnitzer den ramponierten Nepomuk restauriert. © Matthäus Krinner

Um eine alte Holzstatue des Schutzheiligen der Flößer, die im Speicher des Pfarrheims gefunden wurde, rankt sich die Geschichte eines Todesfalls. Jetzt wird sie renoviert.

Lenggries – Die Flößer waren bei der Ausübung ihres Berufes mancherlei Gefahren ausgesetzt – das Element Wasser kann tückisch sein. Auf der Isarbrücke in Lenggries wacht deshalb ebenso wie in vielen anderen Orten auch heute noch eine Figur des heiligen Nepomuk als Abbild des Patrons und Schutzheiligen der Flößer an den einst befahrenen Wasserstraßen. Doch auch Heiligenfiguren leben mitunter gefährlich, wie es der alte hölzerne Nepomuk von Lenggries zu spüren bekam. Die ramponierte Statue war jetzt beim Flößerfest am Stand von Georg Willibald zu sehen – der Schnitzer ist gerade dabei, die Figur zu restaurieren und die abgebrochenen Teile wieder zu ergänzen und anzugleichen.

Gemeindearchiv enthält Aufzeichnungen über Nepomuk-Figur

Aufschluss darüber, wie es zu der Beschädigung kam, gibt unter anderem das Buch, das anlässlich des 300-jährigen Bestehens der örtlichen Pfarrkirche St. Jakobus erstellt wurde. Zechende Soldaten haben demnach in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 1948 die Statue zerstört und in die Isar geworfen. Dabei sei auch einer der Soldaten ums Leben gekommen, ist in wenigen Zeilen nachzulesen.

Schriftzug auf der Rückseite der Figur: Demnach wurde die Statue 1948 mit Hilfe von Oberst Kelleher, US-Army, errichtet. Ihr aktueller Zustand lässt jedoch kaum auf eine vorangegangene Renovierung schließen. © Matthäus Krinner

Eine weitere Beschreibung der verhängnisvollen Verfehlung gibt es darüber hinaus im Lenggrieser Gemeindearchiv. Die dort vorliegende Aufzeichnung stammt aus der Hand der 1999 im 94. Lebensjahr verstorbenen Anna Simon. Sie war die Tochter des Lenggrieser Floßmeisters Josef Taubenberger. Von Kindheit an mit der Floßarbeit vertraut, übte sie etwa zehn Jahre lang bis zur Gründung einer eigenen Familie als eine von insgesamt nur wenigen Frauen in dieser Männerdomäne selbst den Beruf der Flößerei aus, oft eigenverantwortlich als Hauptferg.

Frevel an Heiligenfigur in Lenggries

Ihren Erinnerungen zufolge wurde die Figur des Johann Nepomuk, wie der vollständige Name des Heiligen lautet, schon einige Zeit zuvor während der Hitler-Ära erstmals beschädigt. Gottfrevelnde Hände hätten ihm das Kreuz aus der rechten Hand geschlagen „und ebenso den Heiligenschein vom Kopfe“. Trotz dieser Schändung sei Johann Nepomuk weiterhin auf der eisernen Brücke stehen geblieben, „und die Flößer verehrten ihn nach wie vor als ihren Schutzpatron und beteten bei der Brückendurchfahrt um eine gute Fahrt.“

Nach Kriegsende stand auch Lenggries unter amerikanischer Besatzung und es gab im Ort einige Lokale, in denen die Soldaten mit Vorliebe verkehrten. Da habe sich dann ein betrunkener Soldat vergessen, schreibt Simon: „Er kletterte auf die Brüstung und wollte im Scherz die Statue umarmen. Gott lässt mit sich nicht spotten! Der Soldat fiel samt der Statue in die Tiefe des Flussbettes und war zum Schrecken seiner Kameraden tot. Die Statue war nur noch ein Trümmerhaufen.“

Neuer Brückenheiliger an Isar in Lenggries

Den Missmut der Einheimischen über das ungebührliche Verhalten eines seiner Untergebenen wollte der amerikanische Oberst in der Kaserne wohl wieder befrieden. Er bezahlte, so steht es in der Kirchenchronik, eine neue Johann-Nepomuk-Figur, die das Pfarramt bei einem Antiquar in München besorgt hatte. Am 28. Januar 1949 wurde der neue „Brückenheilige“ aufgestellt. Zur Weihe am 14. Mai kam eigens Weihbischof Anton Scharnagl und fuhr per Floß von Wegscheid zur Isarbrücke. Tags darauf habe er in der Pfarrkirche ein Pontifikalamt gehalten und im Anschluss den neuen Friedhof geweiht, berichtet die Chronik.

Der alte lädierte Nepomuk aber, nach dessen Verbleib der langjährige Vorstand des Holzhacker- und Flößervereins, Hias Mederle, geraume Zeit vergeblich geforscht hatte und der dann plötzlich im Speicher des neuen Pfarrheims zum Vorschein kam, gibt ein Rätsel auf: Ein Schriftzug auf der Rückseite der Figur besagt, dass sie „mit Hilfe von Oberst Kelleher, US-Army“ 1948 errichtet worden sei. Doch der aktuelle Zustand lässt kaum auf eine vorangegangene Renovierung schließen. Jetzt jedenfalls soll das 140 Zentimeter hohe Standbild, dessen Enstehung auf die Zeit um 1880/1890 geschätzt wird, wieder zu Form und Farbe gebracht werden, um danach einen gebührenden Platz im Pfarrheim einzunehmen. Schnitzer Georg Willibald, der sich ehrenamtlich betätigt, hat einiges zu tun, denn die Blessuren sind vielfältig.

Darum ist Nepomuk der Schutzheilige der Flößer

Wie jedoch kam der im 14. Jahrhundert in Böhmen lebende Johann Nepomuk zu so großer Verehrung? Die Legende erzählt, dass er als Generalvikar des damaligen Erzbischofs von Prag in dessen Machtkampf mit dem König trotz Folter das Beichtgeheimnis nicht brach und sein Wissen dem Gegner nicht preisgab. Im Zorn habe ihn der König daraufhin von der Karlsbrücke in die Moldau werfen lassen, wo er ertrank. Seither wurde Johann Nepomuk vom Volk als Märtyrer gesehen.

Wie dem leibhaftigen böhmischen Nepomuk wurde auch dem Lenggrieser Nepomuk ein Sturz in die Fluten zum Verhängnis – wie gut, dass es in Lenggries nur ein hölzerner war. Dennoch kam auch in Lenggries ein Mensch dabei zu Tode.

Von Rosi Bauer