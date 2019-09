Heli-Fliegen anno 1959: „Tolle Truppe, tolle Zeit“

Was hat Lenggries mit der Fliegerei zu tun? Neun von zehn Befragten, ach was, 99 von 100 würden jetzt antworten: Klar, das Flugabwehrraketenbataillon 33, ab 1971 in Lenggries. Stimmt zwar. Es gibt aber einen älteren Bezug zur Fliegerei. Ab 1959 wurden in Lenggries die ersten Hubschrauberpiloten der Bundeswehr ausgebildet. Vor Kurzem trafen sich fünf Ehemalige, alle Achtziger, mit ihren Ehefrauen zum Wiedersehen im Brauneckort.

Lenggries – Im Gespräch mit dem Tölzer Kurier erzählt einer der damaligen Piloten, Folker Flasse, was es in jenem Sommer 1959 passierte, den er nur in bester Erinnerung hat. Die Bundeswehr besaß noch keine eigenen Flugzeugführerschulen und ließ deshalb ihre Piloten von zivilen Flugschulen ausbilden. Für eine zwölfköpfige Gruppe wurde auch eine Weiterbildung auf Hubschraubern vereinbart. Die Nordflug GmbH nahe Hamburg hatte dafür aber nicht genügend eigene Maschinen und charterte Hubschrauber der Schweizer Fluggesellschaft Heliswiss aus Zürich samt Fluglehrern und Technikern.

Lesen Sie auch: Nach neun Jahren Suche traurige Gewissheit: Vermisste tot aufgefunden - Kripo ermittelt

Als idealer Trainingsort für die 25 Ausbildungsstunden, die jeder Pilot im Gebirge absolvieren musste, war Lenggries ausgesucht worden. Die Nordflug GmbH, berichtet Flasse, hatte eine Absprache mit den amerikanischen Einheiten getroffen, die damals in der Prinz-Heinrich-Kaserne eine Hundeschule unterhielten. Sie stimmten zu, dass auf ihrem Areal auch der Schulungs-Heli, ein Bell 47 G2 mit großer Glaskanzel abgestellt und gewartet werden konnte.

Das war eine ziemlich aufwendige Angelegenheit für die Bundeswehr. Jede Flugstunde kostete einige hundert Mark. Dazu kamen die Kosten der Unterbringung für Piloten, Lehrpersonal und Techniker. Die Ausbildung dauerte zwei Monate. Kein Wunder, dass nur zwei Jahrgänge in Lenggries ausgebildet wurden. Ab dann hatte die Bundeswehr ihre eigene Ausbildungsschulen.

Lesen Sie auch: Nach Skandal im Allgäu: So beschreibt ein Amtstierarzt die Tierschutz-Lage im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Die meisten Lehrgangsteilnehmer waren in der Lenggrieser „Alpenrose“ untergebracht, wo auch die theoretische Schulung durchgeführt wurde. Einige wohnten auch in einer Arzbacher Pension, sagt der 81-Jährige. „Wir waren überglücklich und empfanden uns als besonders privilegiert, dass wir zu den ersten Hubschrauberführern der Bundeswehr gehörten.“

Die Helikopter-Ausbildung im Gebirge zwischen Watzmann und Zugspitze war nicht ohne. Die Bell habe zwar gutmütig reagiert und sei ein ideales Schulungsgerät gewesen. Aber die Thermik, die Auf- und Abwinde und die kleinen Landeflächen an dem Almen und am Grat der Benediktenwand seien schon spezielle Herausforderungen gewesen. Es habe, so berichtet der spätere Verlagschef stolz, nie einen Unfall gegeben.

Geblieben sind auch sonst eine Menge schöner Erinnerungen. Etwa an die gute Zusammenarbeit mit den Bergbauern. „Dafür, dass wir auf ihrem Grund starten und landen sowie üben durften, haben wir Baumaterial und Bierkisten zu den Almen geflogen. Da gab es ja noch keine Fahrwege. Das musste alles hinaufgeschleppt werden.“ An der Bell war dafür an einem Haken ein Außenlastnetz befestigt, mit dem bis zu 500 Kilogramm transportiert werden konnten.

Lesen Sie auch: Nahwärmenetz in Lenggries kurz vor Fertigstellung: Bald geht‘s heiß her

Zu den besonderen Ereignissen zählt Flasse auch die Flutung des eben fertiggestellten Sylvenstein-Speichersees. Viele der Piloten hätten bei dieser Ausbildung erstmals die Alpenregion kennengelernt, sagt der gebürtige Bochumer, der heute in Münster lebt. Man habe deshalb jede freie Minute genutzt, um die Schönheiten des Isarwinkels zu erkunden.

Nahwärmenetz in Lenggries kurz vor Fertigstellung: Bald geht‘s heiß herApropos Schönheiten: Die früheren Piloten treffen sich noch regelmäßig. Gesprächsthema seien dabei immer wieder die Tanzabende in Lenggries. 1959: Das war die Zeit, als mit den Scharnow- und Touropa-Sonderzügen scharenweise Urlauber/Innen nach Lenggries kamen. Da waren die jungen Piloten aus dem Norden natürlich Hahn im Korb. „Auf jeden von uns kamen zwei oder mehr Tänzerinnen“, erinnert sich Flasse schmunzelnd. „Es war eine tolle Zeit und es war eine tolle Truppe.“

Von Christoph Schnitzer