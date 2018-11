Hickhack um barrierefreien Bahnsteig in Lenggries

Mit Rollstuhl oder Kinderwagen problemlos in den Zug einsteigen: Das ist am Lenggrieser Bahnhof nur an Gleis 1 möglich. Das sollte auch am zweiten Bahnsteig der Fall sein. Doch diese Pläne sorgen für erhebliche Verwirrung.

Lenggries – Mit dem Zug in die Berge – eine angenehme Möglichkeit der Fortbewegung. Viele Gäste in Lenggries nutzen die Schiene, um ins Brauneckdorf zu kommen. Hier gibt es allerdings eine Schwierigkeit: Nur der erste Bahnsteig wurde vor etwa 15 Jahren erhöht, um ein stufenloses Einsteigen in die Züge zu ermöglichen. „Dazu hat die Gemeinde beim Ausbau des Bahnhofsvorplatzes Zuschüsse vom Freistaat erhalten“, sagt der Lenggrieser Bürgermeister Werner Weindl.

An Gleis 2 ist es nicht möglich, barrierefrei in die Züge der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) einzusteigen. Reagieren müssten hier die Deutsche Bahn (DB) und der Freistaat. Die BOB hat vor ein paar Jahren eine mobile Rampe angeschafft, die im Fall der Fälle an den Zug angelegt werden kann. „Die mobile Rampe wird selten genutzt“, sagt BOB-Sprecher Christopher Raabe auf Anfrage. Nur für Gelegenheitsfahrer oder ortsunkundige Fahrgäste komme sie von Zeit zu Zeit zum Einsatz. „Wir bemerken“, so Raabe, „dass sich Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität – und das sind nicht nur Rollstuhlfahrer – eher für Züge entscheiden, die an Gleis 1 abfahren, um zu vermeiden, den großen Abstand zu überwinden.“

Doch jetzt schien – zumindest für kurze Zeit – eine Besserung in Sicht. Wie die Gemeinde Lenggries mitteilt, hat sich die Deutsche Bahn bereit erklärt, zeitnah mit der Planung für den Bahnsteigausbau zu beginnen. Es habe schon Gespräche mit dem Freistaat über die Planungs- und Baukosten gegeben. „Der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass der neue Bahnsteig voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen könnte“, sagt Weindl. „Wir wollen aber versuchen, diese Zeit noch zu verkürzen.“

Auch bei der BOB begrüßt man weitere Maßnahmen. Raabe: „Generell sind wir für den barrierefreien Um- oder Ausbau der Bahnhöfe in unserem Streckengebiet.

Eine Anfrage der Heimatzeitung bei der Deutschen Bahn sorgt nun aber für Verwirrung und völliges Unverständnis in Lenggries. „Für einen barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs an Gleis 2 gibt es aktuell keine Finanzierung“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Das habe folgenden Hintergrund: Die BOB habe die Entscheidung getroffen, kurzfristig neue Fahrzeuge zu beschaffen, die mit einer ausfahrbaren Trittstufe ausgestattet seien. Außerdem stünde am Lenggrieser Bahnhof eine mobile Rampe bereit. Da die Zugfahrten in Lenggries beginnen oder enden, habe das Zugpersonal ausreichend Zeit, mobilitätseingeschränkten Reisenden beim Ein- und Ausstieg zu helfen, so der Bahnsprecher.

Bürgermeister Weindl kann nur den Kopf schütteln. „Im September hat man uns noch mitgeteilt, dass der barrierefreie Ausbau erfolgt. Und jetzt heißt es, daraus wird nichts.“ Man müsse sich doch auf eine Aussage des DB-Regionalleiters verlassen können. Weindl will hier nachhaken und auf die Umsetzung des barrierefreien Bahnsteigs pochen. Denn er werde immer wieder von Rollstuhlfahrern und älteren Menschen auf die schwierigen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Bahnsteig 2 hingewiesen. Der Bürgermeister: „Hier muss sich etwas ändern.“