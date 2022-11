Neuer Bildband: Historische Aufnahmen rund um den Lenggrieser Bahnhof

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Claus Eders neuer Bildband befasst sich mit dem Bereich rund um den Bahnhof. © Arp

Claus Eder veröffentlicht den nächsten Bildband aus der Reihe „Wia’s früher war“. Dabei stehen historische Aufnahmen rund um den Bahnhof Lenggries im Fokus.

Lenggries – „Wia’s früher war“ heißt die Bücherreihe von Claus Eder vom Lenggrieser „Buidl-Eck“, in der er unter anderem zeigt, wie sich die verschiedenen Viertel und Straßenzüge von Lenggries verändert haben. Im gerade erschienenen Band dreht sich alles um den Bereich rund um den Bahnhof. „Dort befand sich früher der Ganterplatz und die Anlegestelle für Flöße“, sagt Eder. Eine Luftaufnahme, die 1919 von einem Zeppelin aus gemacht wurde, zeigt die vielen Holzstämme, die dort nahe der Isar lagerten. Neben alten Bildern, die Eder wieder aus den Sammlungen vieler Lenggrieser Familien und dem eigenen Archiv zusammengetragen hat, umfasst der Bildband im Kleinformat auch Gemälde, die einen Blick auf das frühere Lenggries gewähren.

Büchherreihe zeigt Veränderungen der Viertel in Lenggries

Einige Aufnahmen zeigen die Späthwiese. Dort, wo heute das öffentliche Toilettenhäuschen steht, wurde früher gefeiert – und geturnt. Eine Aufnahme zeigt ein dort aufgebautes Hochseil, auf dem gerade balanciert wird, An dem Masten wehen Hakenkreuzfahnen. Auch der Jahrmarkt fand dereinst auf der Späthwiese statt. Eines der Bilder, das reich bestückte Stände zeigt, stammt aus den 30er-Jahren und dem Tagebuch von Eders Tante. „Sie hat sehr genau beschrieben, was es dort zu kaufen gab.“ Er hat das Foto auch vergrößert, um zu sehen, was angeboten wurde. „Kriegsspielzeug stand hoch im Kurs.“

Über 200 Abbildungen

Es gibt Aufnahmen der verschiedenen Anwesen an Bahnhof- und Schützenstraße. Ein ganzes Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Lenggrieser Postwesens – von der Kutsche zur Motorwagenlinie, die die Bayerische Postverwaltung 1905 zwischen Bad Tölz und Lenggries eröffnete. Letztere erwies sich durchaus als anfällig. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1906 zeigt acht Rösser, die den Postbus gerade die verschneite Tölzer Marktstraße hinauf ziehen müssen.

Eine Hochseilnummer wurde in der NS-Zeit auf der Späth-Wiese aufgeführt. Dazwischen wehen Hakenkreuzfahnen. © Buidleck/Archiv

Der Bahnbau zwischen Lenggries und Bad Tölz wird beleuchtet. Eröffnet wurde die Strecke 1924. Zu sehen ist auf den Bildern auch, wie sich die Züge im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Dabei entdeckt man auch, dass nicht erst in jüngerer Zeit die Wintersportler gerne die Bahn nutzen, um ans Brauneck zu kommen. Schon eine Aufnahme, die um 1930 entstanden ist, zeigt Heerscharen von Skitouristen aus München und dem Oberland, die gerade aus dem Bahnhof strömen. Apropos Tourismus: Auch die Anfänge von Alpenjäger Reisen seien zu sehen, sagt Eder. Auf einem Bild findet sich der erste Lkw mit Holzvergaser der Firma Willibald. Auf der offenen Ladefläche wurde unter der Woche Vieh transportiert. „Am Wochenende sind die Touristen aufgestiegen und wurden spazieren gefahren.“ Zu kaufen gibt es das Buch mit über 200 Abbildungen für 27 Euro im „Buidl-Eck“ an der Lenggrieser Marktstraße und in verschiedenen Buchhandlungen. Online bestellen kann man es auf www.buidleck.de va