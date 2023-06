Hochwasser im Juni 2013: Als der Sylvenstein das Isartal rettete

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit 762,95 Metern so voll wie noch nie war der Sylvensteinspeicher vor genau zehn Jahren am 3. Juni 2013. © Hermann Littich/Archiv

Vor genau zehn Jahren war der Sylvenstein-Stausee so voll wie noch nie zuvor. Durch den Rückhalt von Millionen Kubikmeter Wasser verhinderte er eine Katastrophe für die Unterlieger.

Lenggries – 762,95 Meter. Diese Höhe erreichte der Spiegel des Sylvensteinsees am 3. Juni 2013, also genau vor zehn Jahren. Nie war der Speicher voller als an diesem Tag. Bis auf fünf Zentimeter war die Grenze erreicht, bis zu der der Stausee seine volle, steuerbare Schutzfunktion erfüllt. Danach gibt es zwar immer noch einige Meter Luft bis zur Dammkrone, aber bei 763 Metern springt die Hochwasserentlastung an und das Wasser fließt wie beim Überlauf einer Badewanne Richtung Isar ab.

Sylvenstein hielt in jenen regenreichen Tagen 61 Millionen Kubikmeter Wasser zurück

Weil aber der Sylvenstein in jenen regenreichen Tagen 2013 rund 61 Millionen Kubikmeter Wasser zurückhielt, richtete das Hochwasser im Amtsbereich des Weilheimer Wasserwirtschaftsamts kaum Schäden an. Und auch in Niederbayern wäre es ohne den Stausee noch deutlich schlimmer gekommen. „Dafür gibt es ihn, dass wir den Speicher als solchen nutzen, ihn voll machen und die Unterlieger maximal schützen“, sagt Tobias Lang, am Wasserwirtschaftsamt zuständig für den Sylvenstein. „Und aus meiner Sicht ist das perfekt gelaufen.“

Tagelang stand das Team um Lang damals unter Dauerstress. Wetterdaten wurden analysiert, Niederschlags- und Durchflussmengen bis Passau beobachtet, Abgabemengen an die Isar in Absprache mit dem bayerischen Umweltministerium und dem Landratsamt der Lage angepasst.

Sprengungen am Dammfuß mussten für zehn Tage unterbrochen werden

Außerdem wurden die Arbeiten auf der Großbaustelle am Damm unterbrochen. Die neue Dichtwand war zwar schon fertig und bestand praktisch ihre Feuertaufe. Doch am Fuß des Damms wurde zu diesem Zeitpunkt der neue Sickerwasserstollen gegraben – und vor allem gesprengt. „Wir hatten ein Gutachten, das besagte, dass wir auch bei vollem Speicher sprengen dürfen“, erinnert sich Lang. Mit Blick auf die Außenwirkung seien die Arbeiten aber unterbrochen worden. „Die zehn Tage Pause haben viel Geld gekostet“, sagt Lang.

Zu Spitzenzeiten strömten 675 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Speicher

Die reine Zuflussmenge zum Speicher war im Juni 2013 ähnlich wie beim letzten großen Hochwasser im Tölzer Land im August 2005. „Es verteilte sich aber über einen längeren Zeitraum“, sagt Lang. Der maximale Zufluss am frühen Abend des 2. Juni 2013 lag bei 675 Kubikmeter pro Sekunde, 2005 waren es in der Spitze über 1000. Zudem wurden insgesamt rund 15 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Achensee in den Inn statt in Richtung Sylvenstein abgegeben. 5 Millionen Kubikmeter, die über Krüner Wehr und Rißbachwehr aus dem Isar-Einzugsgebiet abgeleitet wurden, nahm der Walchensee auf.

Abgabe am Stausee wurde auf 60 Kubikmeter gedrosselt - um das System nicht zu überlasten

Um das System möglichst wenig zu belasten, wurde die Abgabe am Sylvenstein gedrosselt. Nur 60 Kubikmeter Wasser pro Sekunde strömten in die Isar – auch weil die Bäche unterhalb des Damms jede Menge Wasser mit sich brachten. 410 Kubikmeter pro Sekunde flossen so durch Tölz. „Das war kein Problem“, sagt Lang. Ohne Sylvenstein wären 1000 Kubikmeter pro Sekunde dort angekommen. „Und das ist deutlich mehr als Bad Tölz verkraftet.“ Dasselbe gilt für München: 770 Kubikmeter strömten in der Sekunde durch die Landeshauptstadt, 1300 wären es ohne die regulierende Wirkung des Speichers gewesen.

Nach zehn Tagen war das Sommer-Stauziel wieder erreicht - dann kam die Dürre

Dass es die Anlieger an der Isar nördlich von München und die Donaugemeinden ungleich härter traf, lag vor allem an Zuflüssen wie Maisach, Sempt, Strogen und Glonn, die nach den anhaltenden Regenfällen viel Wasser in die ohnehin gut gefüllte Isar brachten. Am Sylvenstein wurde versucht, die Lage nicht noch prekärer zu machen. Nachdem der Regen stoppte, „konnten wir den Speicher nicht sofort entleeren, weil auf Höhe von Plattling Deiche gebrochen waren“, sagt Lang. Das heißt die Wasserabgabe an die Isar wurde nur moderat erhöht. „Nach zehn Tagen waren wir aber wieder unten.“ Sprich: Das Sommerstauziel von 750 Metern über Meereshöhe war wieder erreicht.

Die Hochwassermarken im Einlaufbauwerk der neuen Hochwasserentlastung, dem sogenannten Tempel. © arp

Tatsächlich sank der Spiegel in den Wochen danach mangels Niederschlags kontinuierlich. „Es kam praktisch nahtlos das Niedrigwasser“, sagt Lang. Und diese Niedrigwasserphasen „wiederholen sich jetzt praktisch jährlich“. Auch bei anhaltender Trockenheit hilft der Sylvenstein übrigens, weil er die Wassermenge aufbessert, die durch Tölz und München fließt – damit die Fische nicht verenden, Strom produziert werden kann, die Müllverbrennung funktioniert und die Elefanten im Münchner Tiergarten Wasser haben.

32 Millionen wurden seit dem Hochwasser 2013 in den Sylvenstein investiert

Stark beansprucht wurde durch den Vollstau 2013 der Stahlwasserbau, der nach 60 Jahren Betriebszeit ans Ende seiner Lebensdauer gekommen war – auch weil durch Dammerhöhungen heute deutlich mehr Wasser gestaut werden kann als beim Bau des Damms in den 1950er-Jahren. Die Sanierungen in Grundablass- und Triebwasserstollen – über sie wird die Wasserabgabe an die Isar gesteuert – gingen zwischen 2016 und 2019 über die Bühne. Rund zehn Millionen Euro wurden investiert. Insgesamt flossen seit 2013 rund 32 Millionen Euro in den Speicher, um ihn fit für die Zukunft zu machen.

