Hochwasserschutz in Lenggries: „Anwohner wissen mehr als wir. Das stinkt mir“

Ums Thema Hochwasserschutz an den Bächen in Lenggries ging‘s im Gemeinderat. Kritik gab‘s am Weilheimer Wasserwirtschaftsamt.

Lenggries – Noch einen Schmerz hatte Markus Landthaler (FW) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er würde durchaus gerne mal wissen, wie der Planungsstand in Sachen Hochwasserschutz am Dorf-, Hals-, Reiter- und Weiherbach ist. Offensichtlich „klappert das Wasserwirtschaftsamt die Grundeigentümer ab. Die wissen mehr als wir. Das stinkt mir“, so Landthaler. Das Thema war jüngst auch in der Jahresversammlung der Freien Wähler hochgekocht, weil sich Anlieger Paul Schwarzenberger kolossal über die Planungen der Weilheimer Behörde ärgert und sie für sinnlos hält.

Wie berichtet ist geplant, im Hochwasserfall überschüssiges Wasser aus Hals- und Reiterbach in den Weiherbach und weiter in die Isar zu leiten. So würde generell weniger Wasser im Dorfbach ankommen und der Ortskern im Falle eines 100-jährlichen Hochwassers nicht überschwemmt. Dass das sonst der Fall wäre, zeigen Berechnungsmodelle des Wasserwirtschaftsamts.

Für die – zum größten Teil unterirdischen – Überleitungen müssen allerdings zahlreiche Grundstücke gekreuzt werden. Auch in den Bächen sind Eingriffe nötig. Zuletzt standen zehn bis zwölf Millionen Euro an Kosten dafür im Raum. Wie sich Amt und Gemeinde die Ausgaben aufteilen, ist derzeit offen – genauso wie die Frage, wer sich um die Grundstücksverhandlungen kümmert.

„Ob die Anwohner jetzt besser informiert sind als wir, weiß nicht“, sagte Bürgermeister Werner Weindl (CSU). Manche würden schon auch „Schauermärchen“ erzählen. Generell habe man bei der letzten öffentlichen Vorstellung der Planungen vom Wasserwirtschaftsamt gefordert, sich auch noch einmal über Alternativen Gedanken zu machen, so der Rathauschef. Der Sachbearbeiter bei der Weilheimer Behörde sei aber auch lange Zeit krank gewesen, daher habe sich einiges verzögert.

Er wolle einfach informiert werden, forderte Landthaler noch einmal. „Es geht hier schließlich um einen Haufen Geld. Da soll mal einer antanzen.“ Schützenhilfe bekam er von Josef Wasensteiner (CSU). „Je weiter das Verfahren fortgeschritten ist, desto unumkehrbarer wird es.“ Und es stelle sich schon die Frage, ob die Gemeinde eine Millioneninvestition wie diese stemmen könne, sagte der CSU-Gemeinderat. „Vor allem. weil ich nicht glaube, dass die Planungen wirklich so alternativlos sind“, gab Landthaler Wasensteiner Recht.

Bürgermeister Weindl versprach, beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim nachzufragen.