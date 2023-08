Hochwasserschutz: Sanierungsarbeiten am Lahngraben

Von: Felicitas Bogner

Die Arbeiten sind im vollen Gange. Die alten und maroden Sperren müssen teils erst abgerissen werden. © arp

Das Wasserwirtschaftsamt erneuert derzeit die Bauwerke in dem Wildbach am Brauneck. Die Prüfung findet alle fünf Jahre statt.

Lenggries – Wer in den vergangenen Wochen mit der Brauneck-Bergbahn gefahren ist, wird es sicherlich schon gesehen haben: Ein Haufen riesiger Granitsteine, schwere Bagger und andere Baufahrzeuge sind neben dem Lahngraben positioniert. Tagsüber werkeln hier Arbeiter, um die stufenartigen Hochwasserschutz-Bauwerke zu sanieren. Bei einem Ortstermin erklärt der Lenggrieser Flussbaumeister Helmut Henkel, welche Maßnahmen das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim hier dieser Tage umsetzt.

Aufwand ist unterschiedlich groß

„Wir gehen alle fünf Jahre die Bauwerke durch und stufen ein, in welchem Zustand sie sind. Einige werden heuer saniert“, sagt Henkel. Die Bauwerke dienen dazu, früh genug Geschiebe aufzufangen und die Hänge zu stabilisieren. Es sind also Hochwasserschutz-Maßnahmen. Aktuell werden im unteren Bereich des Lahngrabens vier Sperren erneuert. „Der Aufwand ist unterschiedlich groß, je nachdem, in welchem Zustand die Bauwerke sind.“

Manche werden komplett erneuert. Dazu muss das bisherige Mauerwerk abgetragen werden. Neue Stufen werden mit großen Granitsteinen – mit einer Kantenlänge zwischen einem Meter und 1,5 Metern – dann mit Baggern zusammengesetzt, erklärt Henkel. Unter den Bauwerken befinden sich die sogenannten Tosbecken. „Das sind bremsende Auffangbecken für das abfließende Wasser.“

Stufenweise sind die Bauwerke in den Lahngraben eingearbeitet. Alle fünf Jahre werden sie vom WWA geprüft. © arp

Bis die Sanierungen abgeschlossen sind, wird es noch eine Zeit lang dauern. „Wir arbeiten ja quasi fortlaufend hier an den unterhaltenden Maßnahmen“, erklärt Henkel. Sobald in den kommenden Wochen die Sanierungen im unteren Bereich fertiggestellt sind, wird weiter oben eine Baustelle eingerichtet werden, erklärt der Flussbaumeister das geplante Vorgehen.

