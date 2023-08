Hoffnung für die Lenggrieser Fachklinik: Neustart geplant

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Soll eine Zukunft haben: Die Fachklinik für geriatrische Reha in Lenggries. © arp/A

Die Betriebserlaubnis für die Lenggrieser Fachklinik läuft am 31. August aus. Es gibt aber Hoffnung für die Zukunft der Reha-Klinik - und einen neuen Geschäftsführer.

Lenggries – Alle Patienten haben die Lenggrieser Fachklinik verlassen. Das bestätigt das Landratsamt auf Anfrage. Mit dem heutigen Tag erlischt die Betriebserlaubnis der Einrichtung für geriatrische Rehabilitation. Das Landratsamt hatte sie mit Verweis auf gravierende Mängel in der Pflege, aber auch in der Organisation Anfang des Monats widerrufen (wir berichteten). Es gibt aber Lichtblicke: Hinter den Kulissen wird mit Hochdruck an einer Nachfolgelösung gearbeitet.

Jens Brockmann (50) hat Prof. Nikolaus Netzer als Geschäftsführer abgelöst

In einem ersten Schritt gibt es in der Lenggrieser Klinik und in der Gesundheitsbetriebe Isarwinkel GmbH einen neuen Geschäftsführer. Jens Brockmann (50) hat Prof. Nikolaus Netzer abgelöst. Letzterer sei „komplett raus“ aus dem Lenggrieser Betrieb, sagt Brockmann. Gespräche mit den Krankenkassen und dem Gewerbe- sowie Gesundheitsamt laufen bereits, sagt der neue Geschäftsführer, der auch für die Schwesterklinik in Bruckmühl verantwortlich zeichnet. Alle seien sehr positiv eingestellt. Denn jeder wisse darum, wie wichtig der Erhalt der 60 Betten in der geriatrischen Reha in Lenggries ist. Deren Verlust „wäre für jede betroffene Familie ein Desaster“, sagt Brockmann.

Das Landratsamt bestätigt, dass es bereits mehrere Gespräche gab, näher wolle man sich dazu aber im Moment nicht äußern, sagt Pressesprecherin Sabine Schmid.

Konzession soll in den kommenden Wochen neu beantragt werden

Einer der nächsten Schritte werde die Beantragung einer neuen Konzession sein, sagt Brockmann. „In den nächsten Wochen werden wir den Antrag stellen.“ Zuvor brauche man noch einen neuen Geriater. „Der ist auch bereits gefunden. Und es ist einer der angesehensten der letzten Jahrzehnte in Deutschland“, verspricht Brockmann. Der Mann sei eine „echte Koryphäe“, es werde „Spaß machen, gemeinsam ein Konzept zu erstellen“.

Keine Kündigungen, Mitarbeiter sollen in Neustrukturierung eingebunden werden

Die Führungsstruktur werde komplett neu aufgesetzt. Mit ins Boot geholt wurden schon die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Lenggries. Kündigungen seien keine ausgesprochen worden, alle werden weiterhin bezahlt – und sind eingeladen, sich an der Neuausrichtung der Klinik zu beteiligen. Es gibt verschiedene Projektgruppen, in die man sich einbringen kann. „Wir treffen uns alle zwei Wochen zu einer Betriebsversammlung und unterhalten uns über die Ergebnisse“, sagt Brockmann. Läuft alles wie geplant, soll die Klinik Anfang Januar 2024 wieder öffnen – also in vier Monaten. „Das ist ambitioniert, aber erreichbar“, gibt sich der neue Geschäftsführer optimistisch. Bis dahin soll die Einrichtung auch einen neuen Namen tragen. Gefunden wird der über einen Ideen-Wettbewerb.

Klage „haben wir zurückgenommen“, sagt der neue Geschäftsführer

Etwas hinderlich könnte es sein, dass am 11. August die Gesundheitsbetriebe Isarwinkel GmbH eine Klage gegen den Bescheid des Landratsamts beim Verwaltungsgericht eingereicht hat. Das bestätigte die Pressestelle des VG am Mittwoch auf Anfrage. Bei einer laufenden Klage verhandelt es sich aber schlecht. „Wir haben die Klage schon zurückgenommen“, sagt Brockmann.

Der neue Geschäftsführer – Vater von drei Kindern – kommt aus Osnabrück. Dort war der Diplom-Verwaltungswirt 18 Jahre bei der Kommune beschäftigt, unter anderem im Gesundheits- und im Ordnungsamt. Er trieb die Sanierung des dortigen Klinikums voran, wechselte dann 2018 aus seinem Beamtenverhältnis zu Asklepios. Dort war er Geschäftsführer der Klinik in Bad Oldesloh, bevor er 2020 neuer Verwaltungsdirektor der Marienhospital Gelsenkirchen GmbH wurde. Seit 2021 arbeitet Brockmann für die Oberender Beratungsgesellschaft, die im Gesundheitswesen tätig ist. Von dort wird er nun praktisch als Geschäftsführer nach Lenggries „entliehen“.

Brockmann wirbt und steht für gegenseitiges Vertrauen. „Wir müssen die Menschen mitnehmen“, betont er. „Es geht nur gemeinsam.“