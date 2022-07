Hohenburger Realschule: „Keiner wird hier auf der Strecke gelassen“

Teilen

Freuen sich auf einen neuen Lebensabschnitt: Die Absolventinnen der Hohenburger Realschule. © arp

Mit einer zu Herzen gehenden Feierstunde entließ die Hohenburger Realschule am Freitagvormittag ihre Absolventinnen.

Lenggries – Mit einer sehr harmonischen, zu Herzen gehenden Feierstunde hat die St.-Ursula-Mädchenrealschule im Schloss Hohenburg am Freitag 67 Schülerinnen aus drei Abschlussklassen verabschiedet. In vielfältiger Weise kamen dabei der Zusammenhalt und die Verbundenheit mit der Schulfamilie zum Ausdruck. Schulleiterin Barbara Fischer begrüßte neben den Eltern auch vier ihrer Vorgänger im Amt und Altbürgermeister Werner Weindl als Vorsitzenden des Fördervereins.

Schulleiterin dankt den Eltern: „Sie haben uns Ihre Töchter anvertraut“

„Sie haben uns Ihre Töchter anvertraut“, dankte die Schulleiterin den Eltern für das Vertrauen. An die Schülerinnen gerichtet, machte sie klar, dass sie nun erstmal die Gelegenheit hätten, „selbst zu wählen, die eigenen Ziele zu definieren, Wünsche zu realisieren und für sich das Richtige zu finden“. Anders als im bisherigen Leben, wo der Weg „durch die Eltern und den Schulbetrieb klar vorgezeichnet war“.

Und sie appellierte an die jungen Frauen, „an ihren Zielen zu wachsen und auch persönliche Verantwortung zu übernehmen – für sich und andere und für die Bewahrung unserer Umwelt“. Mit dem Einstein-Zitat „Gib das, was Dir wichtig ist, nie auf, nur weil es nicht einfach ist“, richtete sie deren Blick nach vorne. Gleich tat es ihr die Schulsprecherin Josephina Kottmair aus der 5b, indem sie Hermann Hesses „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ zitierte. Mit dem gleichen Tenor verbreiteten auch Patricia Hoffmann (8a) und Charlotte Zimmermann (9b) Mut und Zuversicht.

Schulzeit mit einem Klettersteig verglichen: „Keiner wird hier auf der Strecke gelassen“

Für die Absolventinnen sprachen Leonie Prim und Antonia Kell. Erstere gab sich launig und abseits alles Formelhaftem: „Ich bin sprachlos, dass ich es geschafft habe“, bekannte sie offen und schoss auch einige liebevoll-spöttische Pfeile („für was habe ich all das eigentlich gelernt?“) gegen Schulbetrieb und Lernpläne ab. Antonia Kell verglich ihre Hohenburger Schulzeit mit einem Klettersteig: „Keiner wird hier auf der Strecke gelassen, jeder wird mitgezogen“, obwohl die Zeiten angesichts der Corona-Pandemie und drei Schulleiterwechseln nicht gerade die günstigsten gewesen seien.

Vier Schülerinnen werden für überdurchschnittliche Leistungen ausgezeichnet

Bevor die Zeugnisse verteilt wurden, verabschiedete Barbara Fischer die anwesenden Elternbeirätinnen Astrid Breg und Maria Fischer und bedankte sich für die „konstruktive Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten“. Vier Schülerinnen ehrte sie für ihre überdurchschnittlichen Leistungen – daneben aber auch noch Lina Pfund, die für eine in Not geratene Mitschülerin ein „außergewöhnliches Beispiel für soziales Engagement“ an den Tag gelegt habe.

Buntes musikalisches Programm

Die Hohenburger Schule wäre unvollständig beschrieben, würde man nicht auch ihr musikpädagogisches Engagement ansprechen: So musizierten unter dem Beifall aller Anwesenden das vielköpfige Blasorchester „Schlossweps’n Musi“, das „Schlossquintett“ und die hochbegabte Maria Steinbacher, die die Schule 2020 abschloss und nun am „Mozarteum“ in Salzburg studieren darf. (rbe)

Die Absolventinnen Klasse 10a: Maria Ambrugger, Lena Aschenloher, Sophie Bechteler, Johanna Christine Bernlochner, Noelle Borsos, Veronika Fischer, Maxima Forkl, Lucy Förster, Marlene Gams, Vanessa Hanakam, Sophie Hohenreiter, Celina Horwath, Alicia-Christin Kingston, Magdalena Kohlhauf, Yasmin Madhi, Lucia Müller, Barbara Novak, Marlene Oswald, Nina Pfister, Lina-Marie Pfund, Leonie Prim, Agnes Rest, Lucia Schichtl, Paulina Schwaebe, Ella Tonn, Eva Völkl.

Klasse 10b: Hannah Baumgartner, Mona Dunkel, Magdalena Festl, Sarah Filgertshofer, Magdalena Floßmann, Lena Förg, Karina Gams, Anna Gerg, Katharina Hartinger, Marie Haslinger (1,33), Antonia Kell, Durna Kiper, Lena Klett, Antonia Kohlauf, Melissa Kurzböck, Patricia Lurtz, Alicia Off, Antonia Richter, Amelie Rieger, Julia Schallhammer, Paula Sterr, Marina Strein, Louisa Stromenger, Paula Tien, Anna Willibald (1,17), Veronika Zastera. Klasse 10c: Helin Arslan, Dilara Demirkaynak, Maria Gatter, Franziska Gold, Esther Hanus, Selina Huhn, Julia Kenst (1,33), Emily Knittlmayer, Mirjam Mair, Lena Neumeier, Lisann Öttl, Annalena Reichhart (1,33), Luise Schweiger, Andrea Trischberger, Anastasia Uchal.