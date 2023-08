Hubert Aiwanger: Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Lenggries

Von: Sabine Schörner

Teilen

Hubert Aiwanger beim Eintrag ins Goldene Buch. © FW

Er trat nicht nur im Festzelt auf, sondern besichtigte auch das Heizwerk in Lenggries - und dann trug sich Minister Hubert Aiwanger noch ins Goldene Buch ein.

Lenggries - Auf Einladung des Kreisverbands der Freien Wähler (FW) sowie des Bürgermeisters Stefan Klaffenbacher besuchte der stellvertretende Ministerpräsident und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, das Heizkraftwerk in Lenggries, das zahlreiche gemeindliche Liegenschaften wie Hallenbad, Schule und Rathaus mit Wärme versorgt. Befeuert wird es mit Hackschnitzeln. Diskutiert wurde deshalb bei dem Termin auch die Wichtigkeit des Rohstoffes Holz, dessen Nutzung als Energieträger „von enormer Bedeutung für eine nachhaltige Waldpflege in unserer Region ist“, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler.

Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde - dann geht es ins Festzelt

Im Anschluss trug sich der Minister in das Goldene Buch der Gemeinde Lenggries ein. Danach ging es ins Festzelt. Dort stand der große Wahlkampfauftritt Aiwangers auf dem Programm. Rund 1300 Interessierte verfolgten die Rede. Am Ende gab es tosenden Applaus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.