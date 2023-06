Hürdenlauf im Lenggrieser Dorfkern: Rundgang zeigt Schwachstellen auf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Bahnhofstraße ist schwierig zu überqueren – nicht nur mit Kinderwagen. © arp

Zu einem Rundgang durch den Lenggrieser Dorfkern hatte die SPD eingeladen. Dabei ging es um Problemstellen, die mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl schwer zu überwinden sind.

Lenggries – Wer im Dorfkern von Lenggries unterwegs ist, muss allerlei Hürden überwinden. Querungshilfen fehlen, Bordsteine sind nicht abgesenkt, Kopfsteinpflaster behindert Rollatoren, Rollstühle und Kinderwagen. Um die Schwachpunkte aufzuzeigen, hatte die SPD Lenggries am Freitagabend zu einem Ortsrundgang eingeladen. Die Bürger blieben zwar – vielleicht auch wegen des sonnigen Wetters – aus, mit von der Partie waren aber Klaus Hanus und Sibylle Reuter von den Grünen, die die Thematik interessierte.

Auch Sitzgelegenheiten und Mülleimer fehlen

Einmal um die Lenggrieser Scheib’n, sprich den Dorfkern führte die Tour. „Ich habe selber mit Kinderwagen und Hund die Runde gedreht und etliche Probleme gehabt“, schilderte der stellvertretende SPD-Ortsvorsitzende Bastian Kadach seine Erfahrungen. Auch von etlichen Patienten, die er mit seinem Pflegedienst betreut, wisse er um die Probleme, mit Rollator oder Rollstuhl die Strecke zu meistern. Auch Sitzgelegenheiten und Mülleimer würden fehlen, ergänzte SPD-Gemeinderätin Sabine Gerg. „Wenn man erst einen Kilometer laufen muss, um einen Mülleimer zu finden, wirft an den Abfall vermutlich eher einfach so weg“, vermutet auch Kadach.

Ecke Bahnhofstraße, Rathausplatz, Karwendelstraße: „Das ist ein gefährliches Eck“

Die Bushaltestelle am Bahnhof wird demnächst barrierefrei umgebaut – genauso wie die beiden nahen Querungshilfen (wir berichteten). Das sei gut, sind sich die Teilnehmer der Begehung einig. Doch schon ein Stück weiter Richtung Rathaus sei es sehr schwierig, die Bahnhofstraße zu überqueren, sagt Kadach. Unbefriedigend sei auch die Situation an der Ecke Bahnhofstraße, Rathausplatz, Karwendelstraße. „Das ist ein gefährliches Eck“, sagt Gerg. Zwar gibt es dort eine Querungshilfe, die liegt aber im Kurvenbereich. Die Sicht für Fußgänger, aber auch für Autofahrer sei eingeschränkt. Dabei würden gerade hier viele Kinder die Straße auf ihrem Schulweg queren. „Das ist der Hauptknotenpunkt für die Schüler“, sagt Kadach. „Und die treffen hier auf die gestressten Autofahrer, die in die Arbeit wollen.“

Kopfsteinpflaster sieht hübsch aus, ist aber eine echte Hürde

In der Marktstraße gibt es immer wieder Kopfsteinpflasterbereiche – beispielsweise vor der Tourist-Info. „Das sieht schön aus, aber mit Rollstuhl oder Rollator ist das echt schwierig“, sagt Kadach. An anderen Stellen sei der Gehsteig zu schmal – vor allem dann, wenn noch Autos darauf parken. Manchmal bleibe dann nichts anderes übrig, als auf die Straße auszuweichen. Außerdem fehle es an Sitzgelegenheiten – vor allem an solchen, die auch zum Verweilen einladen. Am Friedhof ende der Gehsteig dann erneut mit einer aufgepflasterten Fläche. Auf der anderen Straßenseite muss der Fußgänger im Prinzip einen Parkplatz queren, um wieder auf den Gehsteig zu kommen – zumindest dann, wenn er auf eine abgesenkten Gehsteigkante angewiesen ist. „Auch der Gulli ist gefährlich“, sagt Kadach. Dessen Lücken könnten sich als böse Fall für Rollatoren herausstellen.

Verkehrsberuhigung in der Ortsmitte

Generell plädiert Kadach für eine Verkehrsberuhigung rund um die Lenggrieser Scheib’n durch ein Tempo-30-Limit. SPD-Ortsvereins-Schriftführer Oskar Kiraly fährt schon jetzt nicht schneller, weist mit dem Aufkleber „30 – Lenggrias z’liab“ am Auto andere Verkehrsteilnehmer darauf hin. Der Aufkleber wurde von Werner Hüttl am „Zammtisch“ angeregt und umgesetzt.

Die SPD möchte die Begehung gerne wiederholen – dann mit den anderen Gemeinderatsmitgliedern und Senioren. „Wir wollen einen entsprechenden Antrag stellen“, sagt Gerg. Am Ende sollen die Gefahrenstellen natürlich beseitigt sein.

