Einbrecher kocht sich Nudeln

Nach einem Einbrecher sucht die Polizei. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zur Uhlhütte am Brauneck, kochte sich Nudeln und ließ die Espressomaschine mitgehen.

Lenggries - Laut Polizei meldete der Schwiegersohn der Hüttenbesitzerin am Sonntag den Einbruch in die Hütte, die direkt an der Skipiste unterhalb der Reiseralm liegt. Der Täter hatte die Läden des rückseitigen Fensters gewaltsam geöffnet und dann das Holzkippfenster mittels Werkzeug aufgehebelt.

Zudem brach der Unbekannte die Holzlege auf und verschaffte sich so Zugang zum Sicherungskasten, um den Elektroherd einschalten und Nudeln kochen zu können. Die Espressomaschine nahm er mit, einen uralten Rucksack am Tatort zurück.

Die Tatzeit dürfte etwas länger zurückliegen. Die Polizei vermutet Anfang bis Ende Dezember – da keinerlei Spuren im Schnee zu sehen waren. Der Gesamtschaden: 600 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Tölzer Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 entgegen.

