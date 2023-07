Hund am Sylvenstein angefahren: Vom verletzten Tier fehlt jede Spur

Polizei

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Ein Hund wurde bei einem Unfall am Sylvenstein angefahren. Von dem vermutlich schwer verletzten Tier fehlt allerdings jede Spur.

Lenggries - Der Zusammenstoß ereignete sich am vergangenen Sonntagnachmittag (9. Juli). Eine 25-jährige Frau aus Hamburg befuhr gegen 14.40 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Bundesstraße 13 von Lenggries kommend in Richtung Sylvensteinsee.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Etwa einen Kilometer vor der Isarbrücke direkt unterhalb des Staudamms lief nach Angaben der Tölzer Polizeiinspektion plötzlich ein Hund über die Fahrbahn. Die Hamburgerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Hund mit der linken vorderen Stoßstange ihres Wagen. Sie überfuhr das Tier in der Folge und schleifte den Hund auch noch ein Stück mit.

Der wohl schwer verletzte Hund läuft in Waldstück, die Absuche bleibt aber erfolglos

Nach dem Zusammenstoß lief der Hund, der bei der Kollision vermutlich schwer verletzt wurde, nach rechts in den angrenzenden Wald in Richtung Isar. Die Absuche des Waldstücks, in das der Hund nach dem Zusammenstoß gelaufen war, blieb allerdings erfolglos. Und das, obwohl sich auch ein Diensthundeführer der Polizei daran beteiligte.

Zeugen des Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Bei dem verletzten Tier handelt es sich vermutlich um einen Schäferhund oder einen Australian Cattle Dog. Der Besitzer des Hundes beziehungsweise Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder den Hundehalter kennen, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bad Tölz in Verbindung zu setzen. Erreichbar ist die Inspektion unter der Telefonnummer 08041/761060.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.