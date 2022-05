Hund verursacht zwei Unfälle in Lenggries

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Die Polizei berichtet von einem folgenschweren Spaziergang mit Hunden. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Bei einem Spaziergang in Lenggries riss sich am Samstagabend ein angeleinter Hund los und verursachte laut Angaben der Polizei dann einen Unfall.

Lenggries - Wahrlich zur falschen Zeit am falschen Ort war eine 83-jährige Frau aus Lenggries, als sie am Samstag, 7.Mai, einen Spaziergang machte. Denn: Gegen 19.30 Uhr war ein 59-jähriger Lenggrieser mit seinen zwei Hunden beim Gassigehen, als sich einer der Vierbeiner auf Höhe der Karwendelstraße plötzlich losriss und direkt auf die Straße vor ein vorbeifahrendes Auto rannte. Dabei erfasste der Wagen den Hund. Dieser schlitterte der in Folge des Aufpralls auf die gegenüberliegende Straßenseite. Auf dem dortigen Gehweg war zu zeitgleich eine 83-jährige Frau aus Lenggries zu Fuß unterwegs. Sie stieß mit dem Hund zusammen und stürzte dann zu Boden.

83-jährige kommt mit Kopfverletzungen in Tölzer Klinikum

Dabei zog sie sich laut Angaben der Polizei eine Kopfplatzwunde zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in die Tölzer Asklepios Stadtklinik. Der Hund lief nach dem Unfall selbstständig wieder nach Hause. Vor der Haustür wartete er, bis sein Herrchen vom Unfallort zurückkehrte. Der Hundehalter kümmerte sich weiter um sein Tier und lässt dieses auf Verletzungen untersuchen. An der Stoßstange des Unfallautos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.