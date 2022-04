Vergiftet bei der Gassi-Runde: Polizei in Oberbayern ermittelt - weißes Pulver im Gebüsch

Von: Andreas Steppan

Auf einer Gassirunde wurde eine Lenggrieserin vor Rattengift gewarnt. Prompt ging es dem Tier am folgenden Tag schlecht. (Symbolfoto) © Bartl

Nach der Vergiftung eines Hundes ermittelt die Polizei zu einem weißen Pulver, das eine Tierhalterin auf ihrer Gassi-Strecke im Bereich der Hohenburg in Lenggries sicherstellte.

Lenggries - War in Lenggries ein Hundehasser am Werk? Dieser Frage geht die Polizei in ihren Ermittlungen nach, nachdem in Lenggries ein Hund nach einem Spaziergang nahe der Hohenburg Vergiftungserscheinungen gezeigt hat.

Rattengift auf der Straße: Hundehalterin in Lenggries gewarnt

Nach Angaben der Beamten war die betroffenen Hundehalterin, eine 47-jährige Lenggrieserin, am Mittwoch (13. April) mit ihrem nicht angeleinten Tier im Bereich der St.-Ursula-Schulen im Wald spazieren. Eine Anwohnerin sprach die Frau an und wies sie darauf hin, dass in einem Gebüsch Rattengift verteilt worden sei.

Tatsächlich zeigte der Hund am folgenden Tag Vergiftungserscheinungen und musste tierärztlich behandelt werden. Die Tierarztkosten belaufen sich auf 2500 Euro.

Vergiftung bei der Gassi-Runde: Hundehalterin übergibt weißes Pulver an die Polizei

Die Lenggrieserin stellte vor Ort ein weißes Pulver sicher, dass sie, so die Polizei, auf einer „Art Komposthaufen“ fand, und übergab es den Beamten. Nun geht die Polizei den Fragen nach, worum es sich bei der Substanz handelt und ob sie vorsätzlich zur Schädigung von Hunden ausgebracht wurde.

