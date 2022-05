„Ich höre, wie groß Du bist“ - Schülerinnen aus Lenggries tauchen in die Welt des Blindseins ein

Von: Felicitas Bogner

Lena Mittermaier führt ihre Klassenkameradin Ela Nas die Treppen am Lenggrieser Bahnhof herunter. Nas probiert dabei verschiedene Tasttechniken beim Einsatz eines Blindenstocks aus. Lehrer Christian Martino (re.) beobachtet den Einsatz seiner Schützlinge. Corinna Konrad und Sarah Amodio (oben li.) warten schon auf ihren Einsatz. © arp

Im Rahmen eines P-Seminars nehmen Gastdozenten Schülerinnen des Hohenbruger St.-Ursula-Gymnasiums mit in Welt des Blindseins. Ziel ist es Verständnis zu schaffen.

Lenggries – Laufe ich gleich gegen einen Pfosten? Oder stolpere ich eine Stufe hinab? Wieso fühlt sich der Boden unter meiner Schuhsohle plötzlich anders an? Fragen wie diese schwirren im Kopf der Hohenburger Gymnasiastinnen des P-Seminars „Blind leben“. In Zweierteams versuchen sie sich am Lenggrieser Bahnhof zu orientieren und fortzubewegen. Die Herausforderung: Eine Schülerin jeweils sieht nichts. Sie hat eine Schwarzmaske auf. Als Hilfestellung bekommt sie einen Blindenstock in die Hand.

Wie man diesen genau einsetzt, erklärt Markus Ertl. Er ist einer von drei Gastdozenten des von Christian Martino geleiteten Seminars. Ertl selbst ist blind. Als er neun Jahre alt war, diagnostizierten Ärzte bei ihm eine fortschreitende Netzhauterkrankung. Seit er 40 Jahre alt ist, sieht er nahezu nichts mehr.

Schülerinnen versuchen sich „blind“ am Lenggrieser Bahnhof zurecht zu finden

Ertl setzt sich seit vielen Jahren europaweit für Inklusion ein. Am P-Seminar in Hohenburg mitzuwirken, mache er gerne. Immerhin besuchen auch seine Töchter das St.-Ursula-Gymnasium. Damit bei den Übungen mit Blindenstock und Maske auch ja nichts schief geht, führen Mitschülerinnen ihre Klassenkameradinnen jeweils am Arm. Dabei üben sie zugleich die Blindenführtechniken. Diese demonstrierte die Gastdozentin Sonja Walser aus Königsdorf. Die Sozialpädagogin hat eine motorisch massiv eingeschränkte Tochter. Die Sicht und Bedürfnisse der geführten Person schilderte die Schriftstellerin Franziska Sgoff aus Freising. Sie ist von Geburt an blind. Alle Gastdozenten kenne sich über diverse inklusive Projekte, erklärt Walser.

Ganz vorsichtig tappen die Mädchen Schritt für Schritt nach vorne. „Treppenstufen fühlen sich wie eine große Gefahr an“, sagt Sarah Amodio. Corinna Konrad führt sie gerade am Bahnhofsplatz auf und ab. „Nach unten macht es mir noch mehr Angst als die Treppen hochzugehen.“ Erleichtert schiebt die 18-jährige Schülerin die Maske auf ihre Stirn und sieht sich um, wo sie gelandet ist.

Verschiedene Techniken um Blindenstock einzusetzen

Nach den ersten Proberunden, bei denen die Mädchen ihren Weg frei wählen konnten, wartet die nächste Herausforderung: „Wir gehen jetzt in den Zweierteams über die Straße“, kündigt Ertl an und schreitet routiniert voran. Am Lenggrieser Bahnhof würde er sich vor allem davor und nicht nur auf dem Bahnsteig Blindenleitsysteme wünschen. „Das erleichtert uns enorm viel“, sagt er. Auch ohne Ampel marschiert er furchtlos über die Straße. Der Grund: „Ich kenne mich hier gut aus, schließlich bin ich nicht geburtsblind und in Lenggries aufgewachsen.“ Noch dazu kann er sich auf seine Ohren verlassen. „Ich kann unterscheiden, ob ein Auto gerade anfährt oder wie weit es etwa entfernt ist.“ Aber nicht nur das erkennt Ertl mittels Gehör: „Ich höre auch, wie groß Du etwa bist“, sagt er zur Reporterin und setzt ein verschmitztes Lächeln auf. Wie das? „Ich höre, ob eine Stimme von weiter unten, weiter oben oder auf meiner Augenhöhe bei mir ankommt.“

Auch wenn sich die Schülerinnen kennen, sei es ein ungewohntes Gefühl, sich auf jemand anderen beim Überqueren der Straße verlassen zu müssen. „Die Geräusche sind verwirrend“, sind sich alle einig. Franziska Sgoff berichtet, dass es ihr nicht anders ergehe. „Je vertrauter ich mit einer mich führenden Person bin, desto sicherer fühle ich mich.“ Ertl hat andere Erfahrungen gemacht: „Für mein Wohlbefinden ausschlaggebend ist, wie sicher die führende Person auftritt und geht.“ Er weiß, dass einige sich vorsichtiger und damit unsicherer bewegen, sobald sie einen Sehbehinderten führen. „In meinem engen Umfeld gibt es eine Person, von der ich mich nicht mehr führen lasse, weil ich selbst unsicher werde.“

Geben praktische Tipps zum Umgang mit Blinden (v.li.): Franziska Sgoff, Markus Ertl und Sonja Walser. © arp

Lehrer Martino will durch die Zusammenarbeit mit den Gastdozenten bei seinem Seminar Inklusion fördern und in die Köpfe der Schülerinnen bringen. „Durch die fehlende Berührung entstehen oft unbewusst Vorurteile oder Fehleinsätzungen“, sagt Walser. Nach wie vor sei es nur mit ihrem tatkräftigen Einsatz und dem Angewiesensein auf den guten Willen Dritter möglich, ein eingeschränktes Kind inklusiv bilden zu lassen, berichtet sie. Verständnis für die Bedürfnisse Behinderter zu schaffen, sei deshalb das A und O. Dies stellten auch Sgoff und Ertl abermals fest. Nicht zuletzt deswegen bringen sie sich in dem Schulprojekt ein, durch welches die Schülerinnen eine höhere Handlungssicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung bekommen.

Verständnis für Bedürfnisse schaffen ist A und O

Empathie und Respekt für die Lage des anderen sei von immenser Wichtigkeit. Ertl verdeutlicht das an einem Beispiel: „Mir wollte mal jemand am Bahnhof helfen, aber er hat mich weder vorgewarnt und angesprochen, sondern einfach angefasst und mich umgestellt. Sowas geht gar nicht. Das ist übergriffig, und ich habe mich unendlich erschrocken.“ Ähnliches passiert Sgoff immer wieder. „Im Zug hat mal jemand ungefragt meinen Koffer woanders hingestellt. Das verunsicherte mich extrem.“ Daher lernten die Schülerinnen auch, wie man richtig an einen Blinden herantritt. „Man sollte einen Menschen deutlich ansprechen und sagen, wer man ist“, so Ertl. Immer wieder passiere es, dass man einfach angefasst wird. „Da gibt es keinen Unterschied zu anderen Menschen. Niemand will ungefragt von Fremden berührt werden.“ Jedem auf Augenhöhe zu begegnen, sei die Devise.

Die nächsten Monate werden die Schülerinnen immer tiefere Eindrücke aus dem Leben Blinder bekommen. Im Juli steht eine gemeinsame Exkursion nach München mit erblindeten Menschen an. Am Ende, so der Plan der Dozenten, werden alle „eine Art Führerschein im Umgang mit blinden Menschen“ haben.

