Ideenwerkstatt Tourismus: Lenggrieser wünschen sich Rabatte, Mülleimer und mehr Verständnis

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Lenggries lebt auch vom Tourismus. Was stört, was wünscht man sich – um diese Fragen ging es bei der Ideenwerkstatt Tourismus. Einheimische wollen Nutzen vom Tourismus haben Arbeitskreis erarbeitet Maßnahmen © Demmel/Archiv

Was wünschen sich die Lenggrieser? Was nervt sie? Die Ergebnisse aus der Ideenwerkstatt Tourismus waren jetzt Thema im Lenggrieser Gemeinderat.

Lenggries – Etwa 80 Interessierte kamen im März zu einer Ideenwerkstatt Tourismus (wir berichteten). Eingeladen hatten dazu Gemeinde, Freizeitarena Brauneck, Werbegemeinschaft und Tourismusverein. Begleitet wurde das Ganze vom Beratungsunternehmen „dwif“. Zu verschiedenen Unterthemen wurde abgefragt, was die Einheimischen stört und was sie sich wünschen. Eine Zusammenfassung gab es in der Gemeinderatssitzung von Tourist-Info-Chefin Maria Bader.

Einheimische wollen nicht schlechter gestellt werden als die Urlauber

In vielen Bereichen zeigt sich, dass die Einheimischen einen persönlichen Nutzen aus dem Tourismus ziehen oder zumindest nicht schlechter gestellt sein möchten als die Urlauber. Konkret vorgeschlagen wurden Einheimischen-Tarife bei Freizeiteinrichtungen wie der Bergbahn, Rabatte für einheimische Lehrlinge oder auch günstigere Parktarife für Lenggrieser Wanderer und Skitourengeher. Unmittelbaren Einfluss darauf hat die Gemeinde oft nicht, man könne aber mit den Freizeitanbietern sprechen, sagte Bader. Gut sei die Anregung, Gastgebern freien Eintritt zu Freizeitattraktionen zu gewähren. So könnten sie die Angebote kennenlernen und besser an die Gäste vermitteln. Denkbar wären beispielsweise „Gastgebertage“, sagte Bader.

Mehr Angebote für Kinder werden gewünscht

Gewünscht werden zudem mehr Mülleimer, eine bessere Beschilderung und mehr Schlechtwetterangebote sowie generell mehr Angebote für die Jugend. „Wir haben bei der Gästekarte Museumseintritte mit dabei. Aber Angebote für Jugendliche – das ist tatsächlich schwierig. Hier werden wir uns Gedanken machen müssen“, sagte Bader. Auch mehr Angebote für Kinder werden gewünscht. Konkret genannt werden hier ein Spielplatz am Brauneck und Themenwanderwege. Luft nach oben sehen die Teilnehmer zudem bei Alternativangeboten in schneearmen Wintern. Eine Kunststofffläche zum Schlittschuhlaufen ist hier ein Vorschlag.

Ortskern attraktiver für Radfahrer machen

Zum Themenbereich Ortsbild gab es ebenfalls einige konkrete Vorschläge von den Teilnehmern der Ideenwerkstatt. Diese reichen vom Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten über eine naturnahe Bepflanzung der Verkehrsinseln und mehr öffentliche Toiletten an den großen Parkplätzen bis hin zum Wunsch, den Ortskern attraktiver für Fahrradfahrer zu machen. „Gerade im Bereich Radlständer müssen wir etwas machen“, sagte Bader. Das Thema Radfahren kommt auch an anderen Stellen zur Sprache. Hier reichen die Wünsche von einem Fahrradstreifen im Ortskern über die Verlängerung des Radwegs ab dem Sylvensteintunnel bis hin zu ausgewiesenen Mountainbikestrecken. Auch Mitnahmemöglichkeiten von Rädern in Bussen würden begrüßt. Allerdings gibt es auch den Wunsch, dafür zu sorgen, dass ausgewiesene Wanderwege eben auch nur von Wanderern genutzt werden.

Weiterer Wunsch: Ein Badebus zum Sylvensteinsee

Mobilität spielt generell eine große Rolle. Hier wird beklagt, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Gewünscht werden ein Gemeindebus und ein Shuttlebus zum Sylvenstein als Badebus. Wobei der Bergsteigerbus in die Eng, der auch am See halte, mittlerweile am Wochenende fast stündlich fahre, merkte Bader an. Angeregt wird aber auch, das Autofahren in Lenggries „ungemütlicher“ zu machen – beispielsweise durch Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30 im Ortskern. Gewünscht wird zudem, dass die Kreuzung zwischen Bahnschranke und „Evis Eckerl“ entschärft wird.

Hundekot nervt die Einheimischen - und manches andere Verhalten auch

Das Verhalten der Touristen war ein weiterer Themenschwerpunkt. Hier hoffen die Ideenwerkstatt-Teilnehmer auf eine bessere Sensibilisierung der Hundebesitzer beispielsweise durch einen Flyer oder Hinweisschilder, damit keine unangenehmen Hinterlassenschaften zurückbleiben. Dass Touristen mehr Verständnis für die Landwirtschaft und vor allem auch den landwirtschaftlichen Verkehr mitbringen, ist ein weiterer Wunsch. Schilder könnten zudem das richtige Verhalten und den richtigen Umgang mit der Natur aufzeigen. Dazu gibt es eine ganze Fülle weiterer Vorschläge, die vom Bau einer öffentlichen Sauna über mehr Angebote für die Zwischensaison bis hin zur Entwicklung eines neuen Leitbilds reichen, das sich mit der Frage befassen soll, welche Touristen Lenggries haben will und welches Image das Dorf in zehn Jahren haben soll.

Arbeitskreis erstellt nun einen konkreten Katalog mit Maßnahmen

Wie man mit all diesen Anregungen nun umgeht – auch dazu gibt es Vorschläge des Büros „dwif“. Alles, was sich kurzfristig umsetzen lässt, sollte geprüft und dann auch erledigt werden. Dazu gehören beispielsweise mehr Mülleimer, eine bessere Beschilderung oder auch mehr Sitzgelegenheiten. „Die kleineren Sachen gehören gemacht“, befand auch Andreas Wohlmuth (FWG). Danach sollen die Themen geprüft werden, die eine hohe Priorität haben, deren Umsetzung aber nicht so einfach ist, weil man Planungen oder Kooperationspartner braucht. Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung des Nahverkehrs oder auch Einheimischenrabatte.

Erstellung eines neuen Leitbilds wird eher skeptisch betrachtet

„Wir würden das in einem kleinen Arbeitskreis durcharbeiten, einen Maßnahmenkatalog erstellen und priorisieren“, sagte Bader. „Danach gehen wir damit dann wieder ins Gremium“, ergänzte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Daniela Werner (Grüne) fand schon jetzt, dass all diese Vorschläge eine super Grundlage seien, um weiterzuarbeiten. Diese Meinung teilte Josef Wasensteiner (CSU). „Das sind alles Dinge, die den Leuten auf den Nägeln brennen.“

Lediglich der Vorschlag des „dwif“, sich ein neues Leitbild zu geben, wurde etwas skeptisch betrachtet. Darüber soll aber ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

