Imker ziehen Zwischenbilanz: Schwieriger Start, guter Ertrag

Wie lief das Bienenjahr bis jetzt? Die Imker im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind eigentlich ganz zufrieden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben“: Das soll Albert Einstein einst gesagt haben. Wie geht es den Bienen dieses Jahr? Wie sind die Honig-Erträge? Macht sich das schwankende Wetter bemerkbar? Bei den Imkern aus dem Landkreis ist die Stimmung gut.

„Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden“, sagt Michael Maier, Vorsitzender des Kreisverbands der Imker Bad Tölz/Miesbach. „Das Jahr ist schwierig losgegangen“, berichtet der Lenggrieser. Das Nahrungsangebot für die Bienen sei „wortwörtlich ins Wasser gefallen“. Doch „als es schön geworden ist, ging es los“. Die Pflanzen zehrten in der Hitze von der hohen Feuchtigkeit in den Monaten zuvor, so Maier. Das sei den Bienen zugutegekommen.

Seit Kurzem muss bei den Bienen wieder zugefüttert werden

„Es sieht ganz gut aus“, findet Susanne Karner, Vize-Vorsitzende des Imkervereins Geretsried, vor allem im Vergleich zu den durchwachsenen Vorjahren. Imker Xaver Willibald aus Arzbach ist mit dem Ertrag in diesem Jahr „schon zufrieden“, doch „man ist von früher mehr Honig gewöhnt.“ Das Angebot der Imker sei darum begrenzt. „Mit dem Waldhonig wird es immer schwieriger. Wenn es zu heiß oder zu trocken ist, geben die Bäume keinen Saft ab“, erklärt Willibald. Karner hingegen sorgt sich vor extremer Hitze. „Ab ungefähr 30 Grad macht die Blüte dicht, dann gibt es für die Biene keinen Nektar mehr“.

Seit Kurzem müsse bei den Bienen wieder zugefüttert werden, doch das sei für die Jahreszeit üblich, bestätigen die Imker. Es gebe mehrere Methoden, die Bienen zu füttern, erklärt Michael Maier. Imker können sich ein Zuckerwasser selbst anrühren oder fertige Mischungen im Fachhandel kaufen.

Preissteigerungen machen sich auch bei den Imkern bemerkbar

Das Problem: Mit der hohen Inflation sind auch die Kosten für die Imkerprodukte nach oben gegangen. „Die Zuckerpreise sind explodiert, der ist jetzt fast doppelt so teuer“, so Maier. Diese Preissteigerungen könnten sich am Ende auch auf die Kunden auswirken.

Die Varroamilbe hingegen mache heuer weniger Probleme, beobachtet Susanne Karner. Dennoch sei der Parasit weiterhin ein Dauerthema. Gerade jetzt sei die Behandlung „extrem wichtig“. „Ansonsten würden 95 Prozent der Völker eingehen“, vermutet Michael Maier. „Wir haben eigentlich jedes Jahr mit der Milbe zu kämpfen.

„Die Bienen können ohne die Imker nicht überleben“, sagt Xaver Willibald, bleibt aber optimistisch. Schließlich könne man die Varroamilbe inzwischen schonend behandeln. Und: „Solange die Imker nicht aussterben, sterben auch die Bienen nicht aus.“

