Trauer um Jakob Ertl: Träger der Lenggrieser Bürgermedaille gestorben

Von: Alois Ostler

Heimatverbunden und vielfältig engagiert: So behalten die Lenggieser Jakob Ertl (†) in Erinnerung. © privat

Seine Heimat war ihm wichtig. Deshalb hat er sich ein Leben lang für sie eingesetzt. Jetzt ging seine Kraft zu Ende. Mit 83 Jahren ist Jakob Ertl vom „Einweg-Hof“ in Lenggries gestorben.

Lenggries – Bei der Seelenmesse in der Pfarrkirche St. Jakob und bei der anschließenden Beerdigung auf dem kirchlichen Friedhof nehm eine überaus große Trauergemeinde Abschied von dem Verstorbenen und würdigte dessen Verdienste. „Das Buch Jakob Ertl ist zu Ende geschrieben“, sagte Pfarrer Josef Kraller in seiner sehr persönlich gehaltenen Predigt. Er betonte: „Der Herrgott war ihm immer sehr wichtig.“ Er nehme Abschied von einem guten Freund, der ihm viel geholfen und gezeigt habe, als er vor 18 Jahren seinen Dienst in der Pfarrei antrat, so der Seelsorger.

Engagiert für die Kirche und als Gästeführer

Ertl war viele Jahre Mitglied in der Kirchenverwaltung und zeitweise Kirchenpfleger. „Für diese Unterstützung bin ich ihm sehr dankbar“, sagte der Geistliche. Gemeinsam haben sie oft Bergtouren unternommen. Dem damals neuen Pfarrer hat Ertl als Gästeführer dabei ebenso wie vielen Lenggrieser Urlaubern den Isarwinkel gezeigt und sowohl Berge als auch Blumen erklärt.

„Es war ihm wichtig, den Fremden unsere Heimat näherzubringen“, sagt Resi Ertl. Die Witwe hat zusammen mit den drei Kindern und elf Enkelkindern den Jakl auch auf seinen letzten Tagen begleitet, bis er zu Hause einschlafen durfte. „Mein Mann hat nie aufgegeben“, sagt sie. Vor allem nicht, als bei ihm vor gut 35 Jahren eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Er habe immer ein lebenswertes Leben führen können. „So haben wir gemeinsam auch noch viele große Reisen gemacht.“

Einsatz für Antlaßschützen, Feuerwehr und Frankreich-Austausch

Wie sehr Jakob Ertl in seinen Heimatort eingebunden war, wurden in den Nachrufen beim Requiem deutlich. Hauptmann Kaspar Reiser würdigte Ertls Verdienste um die Antlaßschützenkompanie Lenggries, bei der er 42 Jahre lang Schriftführer war und in dieser Zeit verantwortungsvoll in der Vorstandschaft mitwirkte. Vier Schützen trugen den Sarg zum Familiengrab.

Mit großem Engagement arbeitete Ertl auch für die Freiwillige Feuerwehr Lenggries. Er war Kommandant und später Vorstand der Rettungsorganisation, sagte der jetzige Vorstand Josef Willibald. „Wir haben ihm viel zu verdanken.“ Ertl hat heuer noch den 150. Geburtstag der örtlichen Feuerwehr mitgefeiert und auch das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit fünf bretonischen Gemeinden. Ertl war ein treibender Mitgestalter des bayerisch-bretonischen Austauschs. Christelle Kiefersauer-Mercier, die Vorsitzende des Lenggrieser Partnerschaftsvereins, dankte Ertl und sagte ihm ein letztes „Kenavo“ (bretonisch: „Auf Wiedersehen“).

Träger von Isar-Loisachmedaille und Silberner Bürgermedaille

In besonders feierlicher Weise gestaltete die Blaskapelle Lenggries unter der Leitung von Bernhard Simon die Messe und auch die Beerdigung mit. Ertl war der Musik viele Jahre lang als Klarinettist verbunden, die für ihn am offenen Grab den „Guten Kameraden“ anstimmte. Und auch daran wurde beim Abschied erinnert: Jakob Ertl ist für seine vielfältigen Verdienste mit der Isar-Loisachmedaille des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen und mit der Silbernen Bürgermedaille der Gemeinde Lenggries ausgezeichnet worden – für seinen Einsatz für die Heimat.

