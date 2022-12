In der Lenggrieser Pfarrkirche: Besondere Messe an Heiligabend

Von: Melina Staar

Proben jede Woche für den Auftritt in der Christmette: Chorleiter Alexander Pointner (vorne) und der Lenggrieser Kirchenchor. Einflüsse aus Biedermaier-Zeit und Volksmusik © Arndt Pröhl

Zur Christmette in Lenggries probt der Kirchenchor unter Leitung von Alexander Pointner derzeit ein ganz besonderes Stück ein: Es wurde 1861 für die Hohenburger Schlosskapelle geschrieben.

Lenggries – Es ist eine ganz besondere Messe, die Lenggries am Heiligabend erleben wird. Organist und Chorleiter Alexander Pointner lässt ein historisches Stück wieder aufleben. Es ist bezeichnet als „zum Gebrauche in der Schloßkapelle zu Hohenburg“ und stammt aus dem Jahr 1861. Geschrieben hat sie Georg Schneeberger.

„Er stammte aus der Nähe von Regensburg, aus einer gut bürgerlichen Familie“, so Pointner. Ab 1828 war er in Lenggries als Nebenlehrer tätig, kümmerte sich um die musikalische Ausbildung der Kinder. „Er war ein herausragend guter Musiker“, schwärmt Pointner. Dennoch war er nicht der Chorleiter, das war dem Hauptlehrer vorbehalten. Vermutlich hatten die beiden nicht die beste Beziehung. Ob das der Grund ist, warum in Lenggries kein Notenblatt von Schneeberger erhalten geblieben ist? Dass er aber ein bekannter Komponist seiner Zeit war, zeigt sich daran, dass Noten von ihm in Bad Tölz, in Benediktbeuern und auch in Füssen erhalten blieben. Man weiß auch, dass er für die Schlosskapelle des reichen Barons zu Hohenburg Musik komponierte. Der Lenggrieser Historiker Stephan Bammer fand sie schließlich in einer Kiste im Bayerischen Staatsarchiv in München mit dem handschriflichen Widmungsbuch Schneebergers. Darin enthalten waren auch Originalnoten. „Aber diese sind nicht für die Aufführung verwendet worden“, ist sich Pointner sicher. Denn es seien etwa 30 Schreibfehler enthalten gewesen.

Einflüsse aus Biedermaier-Zeit und Volksmusik

Um die Messe für die heutige Zeit verwenden zu können, musste sie neu gesetzt werden. Gemeinsam mit einem Kollegen setzte sich Pointner etwa 20 Stunden an das Werk. Die ursprünglich vorgesehenen zwei Hörner fallen in der Umsetzung weg, dafür ist der Kirchenchor eingebunden. Im Widmungsexemplar seien nur die Einzelstimmen vermerkt gewesen. „Aber erst als Partitur kann man über das Werk ein Urteil fällen“, sagt Pointner. Sein Fazit: Schneeberger sei ein guter Komponist gewesen, mit biedermaierlichen Einflüssen. „Aber man findet bei ihm auch Elemente der alpenländischen Volksmusik“ – etwa den Takt eines Zwiefachen. „Das ist seine persönliche Prägung.“

Der Chor habe in den wöchentlichen Proben Gefallen an dem Werk gefunden. „Es ist schon etwas Besonderes, das hier aufzuführen, wo es entstanden ist.“ Das mache den speziellen Reiz aus, denn diese Messe werde nirgends anders aufgeführt. Er freut sich sehr, dass diese Teamwork – Stephan Bammer als Entdecker, Pointner und sein Kollege als Setzer des Werks – nun am Heiligen Abend aufgeführt werden kann. Beginn der Christmette ist um 22 Uhr in St. Jakob.

