In Fachklinik Lenggries entsteht Quarantäne-Einrichtung - Bundeswehr betreut Corona-Patienten

Für Patienten aus Alten- und Pflegeheimen, die an Covid-19 erkrankt sind, entsteht eine eigene Quarantäne-Einrichtung in der Fachklinik Lenggries. Dadurch sollen Krankenhäuser entlastet werden.

In der Fachklinik Lenggries entsteht eine Quarantäne-Einrichtung für an Covid-19 erkrankte Menschen

Bundeswehr übernimmt Betreuung der Patienten

Bis zu 56 Personen können in dem separierten Gebäudetrakt untergebracht werden

Bad Tölz-Wolfratshausen – In der Fachklinik Lenggries entsteht eine eigene Quarantäne-Einrichtung für an Covid-19 erkrankte Menschen. Damit sollen die Krankenhäuser in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau entlastet werden, teilte das Landratsamt am Montag mit. Untergebracht werden in der Einrichtung Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die wegen Covid-19 stationär behandelt wurden und nach wie vor coronapositiv sind. Diese Patienten bedürfen zwar keiner akutmedizinischen Betreuung mehr, können aber auch noch nicht zurück ins Heim.

Um weiterhin genügend Klinikbetten vorhalten zu können, hatten die drei Landkreise den ärztlichen Leiter der Krankenhaus-Koordinierung im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberland (ZRF), Dr. Martin Dotzer, beauftragt, einen Standort für eine geeignete Einrichtung zu finden. Diese wird nun in der Fachklinik für geriatrische Rehabilitation in Lenggries installiert. „Ich danke allen, die sich kurzfristig am Zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Ortstermin auf die Details einer so komplexen Aufgabe verständigt haben“, wird der Tölzer Landrat Josef Niedermaier in der Pressemitteilung zitiert. Am 26. Dezember hatten sich die ärztliche Leitung des ZRF, der Katastrophenschutz des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, die Bundeswehr und die Fachklinik in Lenggries getroffen, um Einzelheiten und Maßnahmen zu klären.

Zunächst werden zehn Patienten verlegt

Für die Betreuung und Pflege der dorthin verlegten Patientinnen und Patienten wird laut Landratsamt die Bundeswehr zuständig sein, Logistik und medizinische Unterstützung kommen von der Fachklinik Lenggries. Bis zu 56 Personen können in dem gänzlich separierten Gebäudetrakt untergebracht werden. „Sie werden absolut getrennt von den anderen Patienten versorgt.“

Zunächst werden in den nächsten Tagen insgesamt zehn Personen in die Fachklinik verlegt. Entlassen und zurückverlegt in ihre ursprüngliche Einrichtung werden diese erst, wenn ein negativer Coronatest vorliegt. Die Unterbringung in der Fachklinik Lenggries kann nur nach Rücksprache mit dem ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung des ZRF Oberlandes erfolgen. sas

