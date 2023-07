In Lenggries gab es Abi-Zeugnisse für Schülerinnen und den „Oscar“ für Lehrer

Von: Felicitas Bogner

29 junge Frauen haben am St.-Ursula-Gymnasium Hohenburg das Abitur bestanden. Schulleiter Christoph Beck gratulierte. © arp

Am St.-Ursula Gymnasium in Lenggries stand gestern die Vergabe der Abiturzeugnise an. Insgesamt 29 junge Frauen haben auf der katholischen Mädchenschule die Allgemeine Hochschulreife bestanden.

Lenggries – Reden, Musikeinlagen, ein Film und eine kleine „Oscar“-Verleihung bildeten den Rahmen der Abiturfeier, die am Freitagvormittag in der Turnhalle des St.-Ursula-Gymnasiums stattfand. 29 von 32 Schülerinnen, die zu den Prüfungen angetreten sind, haben es geschafft, und konnten sich endlich ihr Abiturzeugnis abholen. Damit ist ihre Zeit als Schülerinnen auf Schloss Hohenburg zu Ende.

Ansprache von Schulleiter Christoph Beck zum Thema „Zeit“

Das Stichwort „Zeit“ griff der Direktor der Mädchenschule, Christoph Beck, in seiner umfangreichen Abschlussrede auf und philosophierte über die verschiedenen Aspekte, Vor- und Nachteile aber vor allem auch über die Unbezwingbarkeit der Zeit. „Zeit ist ein Geschenk, und darüber sollten wir uns freuen“, sagte er einleitend. Den Absolventinnen gab er für ihren weiteren Werdegang den Tipp: „Zeit kann man nicht besitzen, aber man kann sie sich nehmen. Nehmt Euch also die Zeit für Euch selbst, die Ihr braucht, und verbringt viel Zeit mit den Menschen, die Euch gut tun. Das werdet Ihr nie bereuen.“

Neben allerlei weiteren Denkanstößen und Tipps rund um das Leitwort „Zeit“ ließ Beck in seiner Rede auch seine persönliche Berührtheit über den Abschied durchblicken: „Einige von Euch kenne ich schon seit ihrer Kindheit. Ich habe mich damals riesig gefreut, Euch als Schlosswepsen in Hohenburg aufzunehmen.“ Ebenso werde sich der Schulleiter „riesig freuen“, die eine oder andere Absolventin auf Schulfeiern und Ehemaligen-Treffen in Zukunft wiederzusehen.

Lenggries: Bürgermeister Klaffenbacher gratuliert

Auch der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Elternbeiratsvorsitzender Robert Steinke kamen auf die in Schwarz und Gold geschmückte Bühne und beglückwünschten die frisch gebackenen Abiturientinnen und ihre Familien und wünschten den jungen Frauen viel Erfolg für ihren weiteren Weg.

In der Abituransprache von Absolventin Sophie-Christine Willibald gab es für das Publikum eine launige Beschreibung der vergangenen Jahre. Dafür nutzte sie als roten Faden eine Filmserie mit den fiktiven Folgen 5 bis 12 als Sinnbild für die Klassenstufen. Besonders prägnant kamen dabei allerlei Erinnerungen an die Kleidermotto-Tage und die Klassenfahrten rüber. Laute Lacher bekam Willibald für die Schilderung der Aperol-Spritz-Abende auf der Oberstufenfahrt nach Rom.

Noten-Durchschnitt: 2,06

Und wie es sich für eine vernünftige Abifeier gehört, bekam auch so manch ein Lehrer sein Fett weg – aber alles auf eine humorvolle und wohlgesonnene Art und Weise. So erhielten die Lehrer und Lehrerinnen von ihren einstigen Sprösslingen „Oscars“ verliehen. Während ein Lehrer für „die abwechslungsreichsten Ausflüge ins echte Leben“ gekürt wurde, bekam eine seiner Kolleginnen einen Oscar für die langen Abschriften ihrer Power-Point-Präsentationen verliehen. Auf der Bühne durfte sich jeder Lehrer seinen Preis abholen.

Überdies standen für die Mädchen besondere Ehrungen auf dem Programm. „Normalerweise ehren wir immer nur die ersten drei Besten“, sagte Schulleiter Beck. „Diesmal besetzen die Plätze aber gleich fünf von Euch“, lobte der Direktor. Zwei Schülerinnen schafften die Traumnote 1,0. Der Gesamtschnitt des Jahrgangs liegt bei 2,06. Anschließend gab es noch einen Film mit Zusammenschnitten von Pausen, Freistunden und Co. Den Abschluss bildete das selbstgedichtete Lied der Absolventinnen auf die Melodie von „Hulapalu“.

