In Lenggries gibt‘s heuer viel zu tun

Bürgermeister Werner Weindl tritt bei der Kommunalwahl im März bekanntlich nicht mehr an. Vier Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge - wer das Rennen macht, ist völlig offen. Arbeit jedenfalls gibt‘s genug, berichtet der scheidende Rathauschef.

Lenggries - „Unser größtes Projekt ist der Umbau des Gasthofs Post“, sagt Bürgermeister Werner Weindl. „Er läuft auf Hochtouren.“ Bis Mitte des Jahres soll der Umbau fertig sein. Wie berichtet entstehen dort ein Mehrzwecksaal, Büros, Wohnungen und ein neuer Kindergarten. „Wir haben schon einige Nachfragen“, sagt Weindl. Der neue Kindergarten bietet Platz für zwei Gruppen mit insgesamt 50 Kindern und wird 2020 in Betrieb gehen. Voraussichtlich im Februar könne man sich anmelden, sagt Weindl. Ebenfalls ein großes Projekt ist der Neubau des Kreispflegeheims. Eine Grundsatzentscheidung hat der Gemeinderat wie berichtet schon getroffen, „und im kommenden Jahr werden wir die Genehmigungsplanung auf den Weg bringen“, sagt Weindl.

Die konkrete Umsetzung wird dann in den Händen seines Nachfolgers liegen, denn bekanntlich tritt Weindl bei der Kommunalwahl nicht mehr an. Bis dahin will Weindl aber noch einiges anstoßen: Etwa die Fortführung der Ortsgestaltung im Bereich Karl-Pfund-Weg, Isarstraße und Flößergasse. „Hierfür gibt es schon Ideen.“ Als „großes Thema“ bezeichnet Weindl auch ein Einheimischenmodell, das an der Wackersberger Straße Richtung Schlegldorf geplant ist. Die zwei Flächen sind insgesamt 7000 Quadratmeter groß. „Die Gemeinde möchte, dass möglichst viele Familien zum Zug kommen.“ Deshalb müsse man hier auch an Geschosswohnungsbau denken, sagt der Bürgermeister.

Weiter geplant wird auch am zweiten Bauabschnitt des Radwegs in die Jachenau. Der erste Abschnitt ist schon fertig, der zweite Bereich liegt komplett auf Lenggrieser Flur. Die Trassenführung steht noch nicht fest. „Wenn möglich, sollte der Weg entlang der Staatsstraße führen“, sagt Weindl. Die Gemeinde übernehme die Planung und den Grunderwerb, der Freistaat baut und finanziert dann den Weg. 2020 werde der Weg jedoch nicht fertig, ist sich Weindl sicher.

Ein wichtiges Thema ist laut Weindl auch die Planung für ein neues Gerätehaus der Feuerwehr Schlegldorf. Der Neubau soll im Bereich der ehemaligen Mülldeponie entstehen. Nun gibt der Freistaat grünes Licht, das Gelände sei unbedenklich. Das freut Weindl: „Nun kann die Gemeinde vertieft in die Planung einsteigen.“ Es gebe schon einen Entwurf.

Und zu guter Letzt wird in Lenggries auch ans Feiern gedacht. Zwar stehen 2020 keine großen Jubiläen an, aber dafür 2021: Die Feuerwehr feiert dann 150-jähriges Bestehen, der Trachtenverein Hirschbachtaler und die Bergwacht werden jeweils 100 Jahre alt, und der Skiclub und Lenggrieser SC (Fußball) wurden vor 75 Jahren aus der Taufe gehoben. „Die Vereine arbeiten schon jetzt an der Planung“, sagt Weindl.

