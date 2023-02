In Lenggries hängt ein Baum am Baum: Das ist der Grund

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Für den geplanten Pflegeheim-Neubau mussten nun Bäume weichen. Weil in zwei davon eventuell Fledermäuse überwintern, wurden die Abschnitte mit den Baumhöhlen vorsichtig entnommen und in der Nähe an anderen Bäumen befestigt. © arp

Nur noch bis Ende Februar dürfen laut Bundesnaturschutzgesetz Bäume gefällt werden. Daher stehen jetzt in den Städten und Gemeinden die Pflegemaßnahmen an. In Bad Tölz geht es um die Verkehrssicherheit, in Lenggries zusätzlich um die Vorbereitungen für den Bau des Pflegeheims.

Bad Tölz/Lenggries – Jedes Jahr prüft Simon Behmenburg, Baumkontrolleur der Stadt Bad Tölz, den Zustand der städtischen Bäume. Von den rund 7000 Bäumen im Stadtgebiet sind mittlerweile über 3841 im Baumkataster registriert. Vermerkt wird dort neben Standort und Wuchs auch der jeweilige „Gesundheitszustand“. Ergeben sich Veränderungen, veranlasst der Mitarbeiter des Betriebshofs entweder Pflegemaßnahmen oder, sollte beispielsweise die Standfestigkeit nicht mehr gegeben sein, auch eine Fällung.

Im Tölzer Badeteil gibt es einige Bäume, die ein Sicherheitsrisiko sind

„Im Rahmen der Kontrollen im Badeteil wurden diverse Bäume identifiziert, die ein Sicherheitsrisiko darstellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Betroffen sind davon drei Eschen in der Höckhstraße, die durch das Eschentriebsterben nachhaltig geschädigt sind. Der Pilz führe zu einem Absterben der Wurzeln; bei einem stärkeren Sturm könnten diese Bäume unkontrolliert umstürzen.

Vier Linden in Bad Tölz müssen ebenfalls gefällt werden

An der Buchener Straße sind fünf Ahorn-Bäume ins Visier des Baumkontrolleurs geraten. Ihre Kronenvitalität ist stark eingeschränkt, sie sind von Ahornkrebs befallen und zeigen Fäulnis am Stammfuß. Auch diese Bäume stellen ein erhebliches Risiko dar. Das gilt auch für vier Linden an der Herderstraße, deren Standfestigkeit nicht mehr gegeben ist oder die eine Ausbruchgefahr von Kronenteilen aufweisen.

An der Herderstraße haben die Mitarbeiter des Betriebshofes bereits am Dienstag mit den Fällungen begonnen. Die Arbeiten an der Buchener Straße sind für nächste Woche geplant. Die Fällungen an der Höckhstraße werden ebenfalls zeitnah erfolgen.

Eschentriebsterben dezimiert Bäume der Allee an der Lenggrieser Karwendelstraße

Das Eschentriebsterben sorgte auch in Lenggries für Fällarbeiten. Erneut mussten befallene Bäume der Allee an der Karwendelstraße umgeschnitten werden. Die Allee steht seit 1940 als Naturdenkmal unter Schutz und wird als solches von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt kontrolliert. Auf dessen Bescheid hin wurden nun erneut Bäume, die die Verkehrssicherheit gefährden, gefällt. Wie auch in der Vergangenheit wird es Nachpflanzungen geben. „Wir wechseln aber wie zuvor auf Spitzahorn“, sagt Bürgermeister Stefan Klaffenbacher auf Anfrage.

Auf der nun freien Fläche entsteht das neue Lenggrieser Pflegeheim. © arp

Nicht nur direkt an der Karwendelstraße standen Fällarbeiten an, sondern auch auf dem nahen Grundstück, auf dem demnächst der Bau des Pflegeheims beginnen soll. Gerade laufen die ersten Ausschreibungen. Um im März oder April wirklich anfangen zu können, müsse jetzt das Baufeld freigemacht werden, sagt Klaffenbacher.

Kastanie musste für Pflegeheim-Neubau weichen

In diesem Zuge musste nun auch die große Kastanie weichen. Für deren Erhalt hatten sich Anwohner stark gemacht. Zwei Unterschriftenaktionen hatten sie gestartet. „Aber wir konnten die Kastanie nicht in die Planungen einbauen“, bedauert Klaffenbacher.

Überwinternde Fledermäuse ziehen zusammen mit ihrer Baumhöhle um

Auch die Fällungen auf dem Areal seien mit dem Naturschutz abgesprochen worden, betont der Bürgermeister. In diesem Zuge gab es auch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung. Konkret wurden die Bäume auf dem Areal, die dem Neubau weichen müssen oder von diesem tangiert werden, in Augenschein genommen und auf Höhlenbrüter, -nutzer und -bewohner wie Vögel oder Fledermäuse untersucht. „Bei zwei Bäumen könnte es sein, dass dort Fledermäuse überwintern“, sagt Klaffenbacher. Der Bereich im Stamm, in dem sich die Höhle befindet, sei vorsichtig entnommen und an einem anderen Baum in der Nähe befestigt worden, erklärt Klaffenbacher. Das sieht ein wenig kurios aus, sorgt aber dafür, dass die Fledermäuse im Frühjahr „glücklich ausfliegen können“.

