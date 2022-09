Mehr Wasser für Isar und Rißbach - Wunsch nach Verstaatlichung des Walchenseekraftwerks

Verein „Rettet die Isar jetzt“

Die Neuvergabe der Wasserrechte für das Walchenseekraftwerk treibt Karl Probst um. Der Vorsitzende von „Rettet die Isar jetzt“ sieht in der Verstaatlichung von Uniper eine Chance.

Lenggries – „Die Zeit drängt“, sagte Karl Probst. Beim jährlichen Pressetermin am Freitag des Vereins machte er Druck. Vor dem nahenden Ende der Wassernutzungsrechte im Herbst 2030 gebe es viel zu tun. Eine der Hauptforderungen von „Rettet die Isar jetzt“: mehr Wasser für den Rißbach. Der Wildfluss wird seit über 70 Jahren über einen unterirdischen Stollen zur Stromerzeugung in den Walchensee abgeleitet. Das Flussbett unterhalb des Wehrs bei der Oswaldhütte ist ganzjährig fast wasserleer. Das muss sich ändern, forderte Probst zusammen mit seinen Stellvertretern Stefan Klaffenbacher (Bürgermeister von Lenggries) und Michael Lindmair (2. Bürgermeister von Bad Tölz).

Verein hofft auf mehr Wasser für den Rißbach

Wie viel Wasser eines Tages wieder im Rißbach fließen wird, ist noch nicht abzusehen. Möglichst viel – fordert der Verein. Möglichst wenig – wünscht sich der Kraftwerksbetreiber. Um eine ökologisch sinnvolle Menge festlegen zu können, müssen Versuche gemacht werden „Dafür ist es höchste Zeit“, sagte Probst. Das sei nicht in ein paar Monaten zu bewerkstelligen, sondern dauere Jahre, um belastbare Zahlen für den Mindestabfluss zu bekommen. „Aber leider tut sich hier nichts, obwohl wir das immer wieder fordern“, ärgerte sich Probst.

+ Das Flussbett des Rißbachs ist fast ganzjährig wasserleer: Ein Blick vom „Risser Bankerl“ auf die Kieslandschaft am Ort Vorderriß (links unten). © Alois Ostler

Auch beim Geschiebemanagement sei man noch nicht viel weiter. Der Arbeitskreis, dem der Lenggrieser Bürgermeister angehört, befasst sich mit der Frage, wie und wo der Kies entfernt wird, der sich am Kraftwerk in Krün ablagert. Von dort wird ein Großteil der Isar über einen Kanal und einen Stollen zur Stromerzeugung in den Walchensee abgeleitet. Seit 1990 fließt nach langem Kampf von „Rettet die Isar jetzt“ eine festgelegte Restmenge von Krün wieder durch das alte Flussbett. „Das war der bislang größte Erfolg unseres Vereins“, so Probst.

Gemeinden sollen stärker von Gewinnen durch Kraftwerk profitieren

Nun habe man die Teilrückleitung des Rißbachs fest im Auge. Auch dieses Flussbett dürste nach Wasser. Um die hartnäckigen Ziele erreichen zu können, bedarf es laut Probst einer „maximalen Öffentlichkeitsbeteiligung“. Im Frühjahr habe das Landratsamt bereits die Umweltverbände ins Boot geholt. Das reiche nicht. Es müsse die ganze Öffentlichkeit sensibilisiert werden.

Probst hat weitere Forderungen des Vereins auf der Agenda. „Wir brauchen eine klare Kostenzuordnung“, sagte er. Wer Schäden an der Umwelt verursache, der müsse sie auch bezahlen. Ob bei der Isarableitung in Krün oder bei der Einleitung am Sachensee seien die Betreiber zu wenig in der Verantwortung. Das müsse sich ändern.

Mit dem Schlagwort Regionalisierung legt Probst den Finger in eine weitere Wunde. „Wer durch den Kraftwerksbetrieb Nachteile erfährt, muss finanzielle Vorteile haben“, forderte er. Es könne nicht sein, dass die Gemeinden Lenggries und Kochel am See immer wieder Gewerbesteuerrückzahlungen leisten müssten, weil der Kraftwerksbetreiber seine Gewinne anderswo deklariere. Die politische und finanzielle Beteiligung müsse so geregelt sein, dass die zu entrichtende Steuer auch vor Ort bleibe.

Wunsch: Walchenseekraftwerk zurück in staatliche Hand

Mit den jüngsten Entwicklungen tue sich eine große Chance auf. Die Verstaatlichung des bisherigen Kraftwerksbetreiber Uniper koste den deutschen Steuerzahler zwar „wahnsinnig viel Geld“. Aber wenn das Unternehmen nun in staatlicher Hand sei, dann könne die Politik ein gewichtiges Wort bei der Neukonzessionierung mitreden. Der bayerische Ministerpräsident müsse mit der Bundesregierung darüber verhandeln, dass das Unternehmen wieder in bayerische Hand kommt. „Leider wurde dieses Kraftwerk privatisiert“, so Probst. Bis 1994 habe es nämlich dem Freistaat und damit den Bürgern gehört. Jetzt bestehe die Chance, dass der Staat wieder diese wichtige Daseinsvorsorge übernehme. Dazu hatte Probst kürzlich auch einen offenen Brief an die Staatsregierung verfasst.

Der Staat müsse das Kraftwerk nicht selbst betreiben, aber als Eigentümer könne er entscheidenden Einfluss nehmen, was passieren soll. Im Verein sei man sich einig, dass man „eine gute Lösung für die Umwelt und die Energieversorgung finden muss“. Die Forderung von „Rettet die Isar jetzt“ nach mehr Restwasser dürfe in der jetzigen Zeit nicht abgewürgt werden mit dem Argument: Wir brauchen jedes Kilowatt Strom. Hier dürfe man sich nicht von kurzfristigen Aspekten leiten lassen, so Probst. Lindmair pflichtet bei: „Gerade in Krisenzeiten muss man zukunftsfähige Entscheidungen treffen.“

