Josef Rauffer (35) wird der neue Pfarrer von Lenggries

Amtsantritt im Februar

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Die Gläubigen wissen es bereits seit einigen Tagen, am Freitag machte es nun auch die Erzdiözese offiziell: Josef Rauffer (35) tritt im Februar die Nachfolge von Josef Kraller als Lenggrieser Pfarrer an.

Lenggries – Für Josef Rauffer bedeutet die Pfarrstelle in Lenggries eine Rückkehr ins Oberland. Denn eigentlich kommt er aus Fischbachau im Nachbarlandkreis Miesbach. Dass die Wurzeln in der Region liegen, hört man auch, wenn er spricht.

Mit der Kirche hatte er früher eigentlich gar nicht so viel am Hut

Dass er einmal Pfarrer werden würde – dieser Weg war für Rauffer nicht schon immer vorgezeichnet. „Ich glaube, ich habe jeden Schulabschluss gemacht, den unser Bildungssystem hergibt“, sagt er im Telefoninterview und lacht. Nachdem er den damals recht neuen M-Zug der Hauptschule absolviert hatte, machte er eine Lehre als Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, arbeitete danach auch ein halbes Jahr in diesem Beruf. Mit der Kirche hatte er früher eigentlich gar nicht so viel am Hut, sagt er. „Ich war beispielsweise nie Ministrant“, Gottesdienste besuchte er eher nur an Weihnachten.

Die Begegnungen in der Wallfahrtskapelle Birkenstein änderten alles

Letztlich war es die Musik, die ihn zur Kirche brachte. Vom Akkordeon kam er zum Klavier und entdeckte dann die Orgel für sich. „Schon damals gab es einen Organistenmangel“, erinnert er sich. Er spielte in der Kirche in Fischbachau und dann auch in der Wallfahrtskapelle Birkenstein. Das Besondere an diesem Ort sei, dass man mit so vielen Menschen in Kontakt komme, auch mit vielen jungen Priestern. Diese Begegnungen, dieser Austausch brachten Rauffer dazu, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Er holte an der Beruflichen Oberschule in Bad Tölz sein Abitur nach, trat 2009 ins Priesterseminar ein und studierte dann bis 2015 in München und Innsbruck Theologie.

Drei Jahre als Kaplan in Berchtesgaden

Nach seiner Weihe zum Diakon im Mai 2016 lebte und arbeitete er im Pfarrverband Esting-Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck. Am 1. Juli 2017 wurde er im Dom zu Freising zum Priester geweiht. Acht Tage später feierte er seine Primiz in Fischbachau – und der ganze Ort war auf den Beinen. „Ich glaube im Gottesdienst waren über 2000 Besucher. Der Trachtenverein hatte ein Festzelt für 1800 Menschen aufgestellt, das nicht gereicht hat“, erinnert er sich an diesen Tag. Danach wechselte Rauffer für drei Jahre als Kaplan nach Berchtesgaden.

Stelle als Erzbischöflicher Zeremoniar: „Das ist sowas wie der Sekretär des Kardinals“

Die Möglichkeit, noch seine Promotion zu machen, ergab sich dann 2020. Im Rahmen einer halben Stelle konnte er an seiner Doktorarbeit im Fach Liturgiewissenschaft schreiben, die andere halbe Stelle war er als Erzbischöflicher Zeremoniar in München tätig. „Das ist sowas wie der Sekretär des Kardinals“, erklärt Rauffer. Zu seinen Aufgaben gehörte es beispielsweise die Gottesdienste, zu denen Kardinal Reinhard Marx kommt, mit den Pfarrgemeinden abzusprechen und ihn auch dorthin zu begleiten. Am 11. September führte ihn der Weg deshalb auch schon einmal nach Lenggries, wo Marx den Festgottesdienst zu 300 Jahre Pfarrkirche St. Jakob hielt.

Es ist nur eine halbe Stelle in Lenggries: „Aber Priester haben keine Arbeitszeit“

Vor einem Monat hat Rauffer nun seine Dissertation eingereicht. Geht alles glatt, „habe ich vielleicht schon einen Doktortitel, wenn ich nach Lenggries komme“, sagt er. Er freue sich wirklich auf die Pfarrstelle, auch auf das Brauchtum und die Traditionen in Lenggries. „Ich bin ein Oberlandler. Ich bin mit der Mentalität der Berchtesgadener zurecht gekommen, da wird das in Lenggries auch hinhauen.“

Auf dem Papier wird Rauffer nur eine halbe Stelle in Lenggries besetzen. Ebenfalls in halber Stelle hat er nämlich zum 15. Oktober die Leitung der Abteilung Liturgie im Erzbischöflichen Ordinariat München übernommen. Einen Tag in der Woche werde er auf jeden Fall in die Landeshauptstadt fahren müssen, an anderen wird er von Lenggries aus im Homeoffice für die Abteilung tätig sein können. Ja, manches werde anders werden und er werde nicht jeden Tag da sein und nicht jeden Termin oder Gottesdienst selbst wahrnehmen können. „Aber Priester haben keine Arbeitszeit“, sagt er.

Amtseinführung ist voraussichtlich am 5. Februar

Voraussichtlich für 5. Februar ist Rauffers Amtseinführung in St. Jakob vorgesehen. Davor steht aber noch die Verabschiedung von Pfarrer Josef Kraller an, der 18 Jahre in der Brauneckgemeinde wirkte. Geplant ist die Verabschiedung für Sonntag, 20. November.

Für die Übergangszeit zwischen Ende November und Anfang Februar wird der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair als Pfarradministrator für Lenggries fungieren, wie Pastoralreferent Christoph Freundl im Kirchenanzeiger schreibt. „Unsere gemeinsamen Bemühungen sind dahingehend, für die Advents- und Weihnachtszeit ein gutes, aber gewiss auch eingeschränktes liturgisches Angebot aufzustellen. Diese Übergangszeit dürfen wir auch als eine Art Einkehrzeit verstehen, bei der wir uns als Pfarrei sammeln und überlegen dürfen, worauf es in der christlichen Gemeinschaft vor Ort ankommt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.