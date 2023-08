Jubiläums-Kunstwoche in Lenggries: Ein Zeichen gegen Nationalismus und „Empörungsgesellschaft“

Von: Christiane Mühlbauer

„Gerollert“ nannte Künstlerin Lisa Mayerhof diese Papierinstallation auf der Kunstwoche 2013. Nächstes Jahr zeigt Mayerhof neue Werke bei der Jubiläumsausstellung. © Archiv

Die Kunstwoche in Lenggries ist ein fester Termin für Kulturfreunde. Heuer pausiert die Veranstaltung - soll 2024 zum Jubiläum dafür aber umso mehr bieten.

Lenggries – Traditionell ist im September in Lenggries Kunstwoche. Doch heuer wird die beliebte Ausstellung pausieren. Wie berichtet haben sich die Mitglieder der Künstlervereinigung Lenggries (KVL) darauf verständigt, ein Jahr auszusetzen. Denn in Planung ist die 20. Ausstellung – und dieses Jubiläum soll 2024 umfangreich begangen werden.

Weltpolitische Entwicklung setzt Thema für Lenggrieser Kunstwoche

Die Vorbereitungen sind schon gut fortgeschritten. Der Leitgedanke wird lauten: „Dialog – alles, was uns verbindet“. Wie KVL-Vorstand Günter Unbescheid berichtet, basiert diese Entscheidung auf der weltpolitischen Entwicklung. Man erlebe heutzutage leider einen weltweit erstarkenden Nationalismus, der eine kulturelle Einseitigkeit befördere und das Fremde ausgrenze. „Wir leben heute in einer „Empörungsgesellschaft“, bedauert Unbescheid. „Dabei ist für jede Art des Zusammenlebens Toleranz wichtig.“

Günter Unbescheid, Vorsitzender der Künstlervereinigung Lenggries. © Archiv

In der Kunst – und auch für die KVL – seien Mehrdeutigkeit, Toleranz, Freizügigkeit und Offenheit wichtig. Kunst sei nicht immer „moralisch makellos“, so Unbescheid, sie provoziere und irritiere bisweilen. „Aber gerade dadurch bereichert sie und lässt uns neue Horizonte entdecken. Erst durch die in der Kunst gelebte Vielfalt kann Überraschendes und Neues entstehen.“ Dies sei der Nährboden für Toleranz. „Erst durch Toleranz kann schließlich sozialer Friede erwachsen.“

Das sind die Gastkünstler der Lenggrieser Kunstwoche 2024

Auch bei der 20. Ausstellung wird die KVL mit Gastkünstlern zusammenarbeiten. Schon fest zugesagt haben Andreas Kuhnlein, Lisa Mayerhofer, Monika Supé und Charlotte Vögele. Alle vier waren schon einmal in Lenggries und sorgten für Aufmerksamkeit: Charlotte Vögele begeisterte 2012 mit Kleidungsstücken aus Birkenrinde, Kiefern- und Piniennadeln. Für die Ausstellung 2013 hatte Lisa Mayerhofer besondere Arbeiten aus Papier hergestellt, beispielsweise eine türmchenartige, wüstenähnliche Stadt, die sie in einem Sandkasten präsentierte („Gerollert“). 2014 schuf Monika Supé für die Kunstwoche ein Weizenfeld aus Spaghetti, und Bildhauer Andreas Kuhnlein zeigte 2016 große, mit der Kettensäge bearbeitete Holzskulpturen.

Wichtig zu wissen: Diese Arbeiten werden nicht noch mal zu sehen sein, sondern die Künstlerinnen und Künstler kommen mit neuen Sachen nach Lenggries.

Kunstwoche in Lenggries soll wieder in Kaserne stattfinden

Alle vier hätten sich begeistert gezeigt, berichtet Unbescheid, als man sie angesprochen hatte, bei der Schau 2024 mit dabei zu sein. Ob es noch mehr Gastkünstler werden, ist derzeit noch nicht entschieden, denn: „Wir besprechen gerade die Raumgestaltung. Unser Ziel ist es, großflächig zu arbeiten“, sagt Unbescheid. Bis Herbst soll das Konzept stehen. „Dann schauen wir, ob wir noch weitere Gäste einladen.“ Denn natürlich werden auch die acht KVL-Mitglieder ausstellen. Neben Unbescheid sind das Veronika Partenhauser, Jürgen Dreistein, Sophie Frey, Ecki Kober, Gabriele Pöhlmann, Paul Schwarzenberger und Klas Stöver. „Wir wollen in Formen und Farben schwelgen und unseren Besuchern ein lebendiges und vielschichtiges Bild moderner Kunst bieten und gleichzeitig den Blick in Dankbarkeit auf die zurückliegenden 20 Jahre wagen“, sagt der Vorstand.

Die Ausstellung wird wieder in der Kaserne stattfinden – Unbescheid geht davon aus, dass es klappt und bis nächsten Sommer keine andere Nutzung des Gebäudes erfolgt. „Und wenn doch, müssen wir uns eine Alternative einfallen lassen. Aber wir sind zuversichtlich.“

