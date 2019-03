Jugendliche prügeln sich am Lenggrieser Bahnhof

Eine Watschn, Tritte, Schläge: Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagabend am Lenggrieser Bahnhof.

Lenggries - Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr trafen sich mehrere Jugendliche am Lenggrieser Bahnhof. Laut Polizei gerieten irgendwann zwei Mädchen in Streit. In dessen Verlauf watschte die Ältere (16) die Jüngere (13).

Ein 17-Jähriger aus Prien versuchte, den Streit zu schlichten. Das bezahlte er schmerzhaft. Er wurde von zwei Lenggrieser Burschen im Alter von 16 und 13 Jahren mit Füßen getreten. Als ein 16-Jähriger helfen wollte, erhielt er von einem 17-jährigen Lenggrieser einen Schlag gegen den Kopf.

Alle Geschädigten wurden nur leicht verletzt, so dass keine ärztliche Behandlung erforderlich war. Gegen die Beschuldigten wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Die 16-Jährige war zum Tatzeitpunkt zudem erheblich alkoholisiert.

