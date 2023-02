Jugendsozialarbeit an der Lenggrieser Mittelschule soll aufgestockt werden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Probleme in der Schule oder im Elternhaus belasten viele Kinder und Jugendlichen nach den Lockdowns in den Corona-Jahren. Die Mittelschule hofft nun auf eine Erweiterung der Jugendsozialarbeit. © Jens Kalaene

Die Jugendsozialarbeit an der Lenggrieser Mittelschule soll ausgebaut werden. Anzahl der Fälle ist für eine 20-Stunden-Kraft nicht mehr zu bewältigen – das sieht der Gemeinderat auch so.

Lenggries – Betroffenheit hatte im Juli der Vortrag von Jugendsozialarbeiterin Wiebke Schanzer bei den Lenggrieser Gemeinderatsmitgliedern ausgelöst. Schanzer hatte Einblicke in ihre Arbeit an der Mittelschule mit ihren 230 Schülern gewährt und von der deutlichen Zunahme der Fälle berichtet. Gab es 2019 noch 29 Fälle, waren es 2021 bereits 60 – Tendenz steigend.

Schulleitung hofft auf Aufstockung von 20 auf 40 Stunden

Schanzer erzählte von jüngeren Schülern, die bereits Erfahrung mit massivem Alkoholkonsum hätten, von Kindern, die in der Familie Gewalt erleben, und von Jugendlichen, die verhaltensauffällig sind. Schon damals klang an, dass die Arbeit von einer 20-Stunden-Kraft nicht mehr zu schaffen ist. In der Januar-Sitzung befasste sich der Gemeinderat nun mit einem Antrag der Schulleitung auf eine Aufstockung der Jugendsozialarbeit von 20 auf 40 Stunden.

Die Folgen der Schulschließungen in der Pandemie sind deutlich zu spüren

Die Pandemie und vor allem die Folgen der Schulschließungen hätten den Bedarf noch einmal deutlich gesteigert, zitierte Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch aus einem Brief der Schulleitung. Stabilität und klare Strukturen – all das sei für die Jugendlichen weggebrochen. Besonders schwer war das für diejenigen zu kompensieren, die in schwierigen familiären Verhältnissen leben. Als Folge gebe es vermehrt aggressives Verhalten, Schwierigkeiten, konzentriert zu arbeiten, und ein Absinken der schulischen Leistungen. Es ist aber nicht nur die pure Anzahl der Fälle, die zugenommen hat. Die Fälle werden auch komplexer, der Zeitaufwand ist dementsprechend höher.

Landkreis, Freistaat, Gemeinde und ein Träger teilen sich die Kosten

„Der Vortrag damals hat mich betroffen gemacht“, sagte FW-Fraktionschef Günter Haubner. Für ihn stand es außer Frage, „dass wir als Sachaufwandsträger dem Antrag zustimmen“. Das sah Michael Gascha (FWG) ähnlich: „Keine Frage, dass wir das brauchen.“ Das Problem ist, dass die Gemeinde das nicht alleine entscheiden kann, weil sie die Stelle nicht alleine finanziert. Tatsächlich teilen sich Landkreis, Freistaat, ein Träger – im Lenggrieser Fall: die Diakonie – und die Gemeinde die Kosten, wobei Letztere mit rund 27 000 Euro den Löwenanteil trägt.

Über die neue Stelle muss zuerst das zuständige Kreisgremium beraten

Eigentlich müsste als erstes der Kreistag über die neue Stelle – die bestehende kann nicht einfach aufgestockt werden – befinden und dann die staatliche Förderung beantragen. Der Kreis hat seine Haushaltsplanung für dieses Jahr allerdings bereits abgeschlossen. Um aber nicht bis zum nächsten Jahr warten zu müssen, hat Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) Kontakt zum Landrat aufgenommen. „Der hat vollste Unterstützung zugesichert“, sagte der Rathauschef. Die Notwendigkeit sei erkannt.

Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats, die anteilige Finanzierung zum neuen Schuljahr zu übernehmen, wird der Wunsch nach der weiteren Teilzeit-Stelle nun offiziell an den Landkreis und die zuständigen Gremien weitergereicht.

