Kabarett, Musik und ein gutes Essen: „Tafernwirte“ und das KKK bieten Kulturprogramm an

Sängerin Julia Pöckl stellt am 1. Februar im „Klosterbräustüberl“ am Reutberg ihre neuen Lieder vor, die sie zusammen mit Leonhard Schwarz entwickelt hat.

Kulturgenuss mit gutem Essen verbinden – diese Mischung mögen viele, und vor allem ist ein Gutschein auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die „Tafernwirte“ im Landkreis haben in Zusammenarbeit mit Sabine Pfister von „KleinKunst und Kultur“ (KKK) in Lenggries ein Programm aufgelegt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Veranstaltungen finden von Januar bis März statt. Hier eine Übersicht. Wer wieder einmal über den besonderen Humor von Fredl Fesl lachen will, kann das am Freitag, 13. Januar, bei einem Auftritt von Gery Gespitzer in der „Reindlschmiede“ in Bad Heilbrunn. Dann folgen zwei Vorstellungen von Stefan Kröll im „Klosterbräustüberl“ in Reutberg, nämlich am Mittwoch, 18. Januar (ausverkauft) und am Donnerstag, 19. Januar. Der bekannte Kabarettist spielt sein neues Programm „Aufbruch“.

Ebenfalls im „Klosterbräustüberl“ ist am Donnerstag, 26. Januar, der Kabarettist Bumillo zu Gast. Er philosophiert über das „Haushaltsloch“. Ein paar Tage später, am Mittwoch, 1. Februar, sind in Sachsenkam Sängerin Julia Pöckl und Gitarrist Leonhard Schwarz zu erleben. Das neue Programm der beiden heißt „Vom Kemma und Geh’“.

Auch wieder ein Überraschungsabend im „KKK“-Format

Es schließt sich dann am Mittwoch, 8. Februar, ein Überraschungsabend im „Klosterbräustüberl“ an – wer auftritt, weiß man also nicht so genau. Mit diesem Format hatte Pfister in den vergangenen Jahren in Lenggries immer wieder Erfolg. Tags darauf, am Donnerstag, 9. Februar, sind Josef „Bodo“ Kloiber und Martin Regnat in Sachsenkam zu erleben. Sie bieten alpenländische und europäische Volksmusik.

Wer Christine Eixenberger wieder einmal sehen möchte, kann das am Sonntag, 12. Februar, im „Posthotel Hofherr“ in Königsdorf. Sie spielt ihr aktuelles Soloprogramm „Einbildungsfreiheit“.

Einige der Künstler sind auch aus der Region

Musikalisch wird es am Mittwoch, 15. Februar, wenn die Band „,Maxjoseph“ im Klosterbräustüberl spielt. Die vier Musiker – unter anderem aus dem Tölzer Land – machen sogenannte neue Volksmusik. Ebenfalls in Sachsenkam ist am 1. März die Kabarettistin Sara Brandhuber zu sehen. Sie unterhält das Publikum mit „Gschneizt und Kampelt“. 2017 erhielt sie den Dialektpreis des Freistaats, viele vergleichen ihren Stil mit Martina Schwarzmann.

Die einzige Vorstellung beim „Huber am See“ in Ambach im kommenden Frühjahr bestreitet Erich Kogler. Der Musik-Kabarettist titelt sein Programm „So is as Leb’n“ und spielt es am Freitag, 10. März.

STS-Coverband kommt nach Egling

Wie es ist, in China heimisch zu werden, davon berichtet Annamirl Spies am Donnerstag, 16. März, in der „Klosterschänke“ in Dietramszell. Die Kabarettistin hat vor einiger Zeit ihren Mann begleitet und ihre Erlebnisse in ein amüsantes Programm gepackt, das den Titel trägt „z’China dahoam“. Wer die bekannte STS-Coverband „Auf a Wort“ sehen möchte, hat dazu am Freitag, 17. März, beim „Oberhauser“ in Egling Gelegenheit.

Das Tölzer Blechbläser-Ensemble „Summa cum Gaudae“ spannt in seinen Auftritten nicht nur einen Bogen über verschiedene Musikepochen, sondern spielt auch eigene Kompositionen von Leonhard Schwarz. Das Quartett ist am Donnerstag, 23. März, im „Klosterbräustüberl“ am Reutberg zu erleben. „Oimara“ Ben Hafner ist schließlich am Sonntag, 26. März, beim „Hofherr“ in Königsdorf zu sehen. Den Abschluss der Reihe bildet der Auftritt von Mathias Kellner am Donnerstag, 30. März, in der „Klosterschänke“ in Dietramszell. Der Liedermacher wird hier auch vom Radiosender Bayern2 begleitet.

Mehr Infos zu den einzelnen Programmen sowie Karten für alle Auftritte auf www.tafernwirt.de im Bereich Veranstaltungen („Kunst und Küche“).

