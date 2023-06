„Käfer“-Küchendirektor Andreas Schinharl tourt mit TV-Team durch Bayern

Von: Felicitas Bogner

Spaß hinterm Herd hatten Andreas Schinharl und Kathrin Schmid beim Zubereiten vom „Blaubeer-Schmarrn“. Bis zu 300 Portionen gehen an einem Sonntag davon aus der Küche. Kameramann Thomas Eidam fing die Szenen ein. © Bogner

Eine kulinarische Bayern-Tour macht „Käfer“-Koch Andreas Schinharl mit einem TV-Team für „Abenteuer Leben – täglich“. Gedreht wurde auch am Brauneck. Nächster Halt: Lucki Maurer.

Lenggries/Arzbach – Trubel und Hektik, das sind die Mitarbeiter im Panorama-Restaurant auf dem Brauneck zur Hochsaison gewohnt. Doch dass während hunderte Gerichte zubereitet werden müssen, auch noch ein Fernsehteam in der Küche zu Gange ist, erforderte von den Mitarbeitern und den Chefs, Hans und Julia Müller, einen Spagat. Noch dazu blickte ein namhafter Profi, Küchendirektor bei „Käfers Wiesn-Schänke und Partyservice“, Andreas Schinharl, über die Schulter, als Jungköchin Kathrin Schmid (18) den Berg-Klassiker schlechthin zubereitete. Im Rahmen einer kulinarischen Rundreise durch Bayern ließ sich der gelernte Koch und Metzger von Schmid einen Kaiserschmarrn mit besonderer Note zeigen. „Vier Tage lang sammeln wir über Bayern verteilt regionale Produkte ein und holen uns allerlei Zubereitungstipps aus Gastroküchen. Am Ende zaubert unser Koch eine feine Komposition daraus“, erklärt die Redaktion das Konzept.

Aufnahmen mit Panoramablick: Kellnerin Kathi serviert Andreas Schinharl den fertigen Blaubeer-Schmarrn. © Bogner

„Abenteuer Leben - täglich“: Kulinarische Bayern-Tour mit regionalen Produkten

Schwarzes Hemd, Shorts, Flip-Flops und Hut: Andreas Schinharl spaziert lässig in die Großküche und warnt die Mitarbeiter vor: „Ich kann alles. Nur kein Hochdeutsch“, meint der Niederbayer und sammelt damit sichtlich Sympathiepunkte. Für Kathrin Schmid ist es das erste Mal vor der Kamera. „Da ist man schon recht aufgeregt“, gesteht die Gaißacherin. Erst seit zwei Monaten arbeitet sie auf dem Lenggrieser Hausberg. „Davor habe ich im Arzbacher Hof eine Lehre gemacht. Ich habe mich also immer mit der klassischen bayerischen Küche befasst.“

Alfons Schuhbeck als großes Vorbild von Andreas Schinharl

Kameramann Thomas Eidam richtet die Linse auf Schmid, während sie gekonnt den goldgelb werdenden Kaiserschmarrn in einer großen Pfanne über den Gasflammen schwenkt. „Was macht’s Ihr jetzt da alles in den Teig rein?“, will Schinharl wissen. Und da bekommt er schon den ersten Tipp. „Ich gebe in den klassischen Teig immer noch bisschen Tonkabohne dazu.“ Aber dabei bleibt es nicht: „Wir machen heute Blaubeeren rein. Das ist dann unser Blaubeer-Schmarrn – passt perfekt zur Saison“, erklärt Schmid und blickt schüchtern in die Kamera.

Mich fasziniert es, wie er aus der einfachen bayerischen Küche durch die Zugabe von ein paar anderen Zutaten einen ganz besonderen, eigenen Geschmack kreiert – und das auf Sterne-Niveau. Damit war er der Erste und bis heute für mich der Beste.“

Das trifft den Nerv von Schinharl, der in Straubing ein Bistro betreibt. „Ich hatte immer nur ein großes Vorbild: Alfons Schuhbeck. Mich fasziniert es, wie er aus der einfachen bayerischen Küche durch die Zugabe von ein paar anderen Zutaten einen ganz besonderen, eigenen Geschmack kreiert – und das auf Sterne-Niveau. Damit war er der Erste und bis heute für mich der Beste.“ Deswegen gefalle ihm die Heidelbeer-Idee auch so gut. „Einem Klassiker nochmal eine originelle Note verpassen – mega“, sagt er und klaut sich mit den Fingern ein Stück aus der heißen Pfanne. Aber nicht nur von Schuhbeck lasse er sich inspirieren. „Es ist super, auch mal mit einer so jungen Köchin wie der Kathrin im Austausch zu sein“, lobt der „Käfer“-Koch.

Ich habe wirklich in sämtlichen Ecken der Welt gekocht. Aber meine Heimat, Bayern – das ist nicht zu übertreffen“

Dann geht es auch schon mit der nächsten Einstellung weiter. Mit malerischem Blick ins Karwendel genießt der 52-Jährige die Mehlspeise. „Das Beste daran ist, dass ich nicht teilen muss.“ Der Niederbayer setzt ein hämisches Grinsen auf und zwinkert seine Kollegen an. Die sind schon dabei, die Drohne aufzubauen, um den Isarwinkel und das Panorama-Restaurant auch von ganz oben einzufangen. „Wir haben schon mal eine Italien-Tour gemacht, und ich habe wirklich in sämtlichen Ecken der Welt gekocht. Aber meine Heimat, Bayern – das ist nicht zu übertreffen“, meint der Straubinger auf dem Weg ins Tal und blickt nostalgisch aus dem Gondelfenster.

Weitere Stationen in Niederbayern - auch bei Wagyu-Experte Lucki Maurer

Vor den Stopps im Tölzer Land war das Trio schon bei einem Schweine- und Hühnerbauern in Amerang (Chiemgau). „Die kommenden Tage geht es Richtung Straubing in eine Bäckerei, eine Käserei und einen Gemüseladen. Zum Schluss besuchen wir im Bayerischen Wald noch den Wagyu-Experten Lucki Maurer sowie eine Saiblingszucht und kochen dann mit allen Produkten“, so der Plan. „Und wenn wir spontan auf dem Weg etwas Spannendes finden, wird da natürlich auch angehalten.“

Vorbereitungen für den Dreh: Der leitende Redakteur Tobias Ostler verkabelt Andrea Bichler. © feb

Regionale Blütenpollen und Honig aus Bio-Imkerei in Arzbach

Unten angekommen, geht es nur wenige Kilometer weiter im Teambus. Der nächste Halt ist in der Nachbargemeinde, im Wackersberger Ortsteil Arzbach. „Hier gibt es einen super Honig, hab’ ich erfahren. Und dazu hat die Imkerin mir ein weiteres Bienenprodukt in Aussicht gestellt“, meint Schinharl gespannt. Vor der Bio-Imkerei von Xaver Willibald und Andrea Bichler wird er etwas kleinlauter. „Die stechen mich jetzt aber nicht“, fragt er, als er in Richtung der Bienenvölker geht. Da biegt schon Andrea Bichler im pinkfarbenen Imkeranzug um die Ecke. Bei ihr bekommt Schinharl neben regionalem Biohonig auch noch Blütenpollen. „Die sind im Müsli wunderbar oder als Topping auf anderen Gerichten“, erklärt sie, während sich Schinharl eine Minikugel auf der Zunge zergehen lässt. „Die Pollen sind extrem gesund. An sich das bayerische Super-Food schlechthin“, sagt Bichler. Sie freut sich über den Besuch: „Ich finde es toll, dass unsere regionalen Produkte Aufmerksamkeit bekommen.“

Als Eidam grünes Licht gibt, dass das letzte Bild im Kasten ist, ist auch der Drehtag im Tölzer Land beendet. Fast. Ein kleines Isarwinkel-Finale gibt es für den gestandenen Koch noch im gegenüber liegenden Freibad: Mit einem Sprung ins kühle Nass vom Arzbach.

