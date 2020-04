Keine Frühlingsgefühle im Eiscafé

Die Corona-Krise macht auch den Eisdielen-Besitzern im Tölzer Land einen Strich durch die Rechnung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, der Frühling drängt mit Macht: Normalerweise sind das beste Bedingungen für die Eisdielen im Landkreis. Doch die Corona-Krise macht den Inhabern einen dicken Strich durch die Rechnung. Zwar dürfen Eisdielen noch geöffnet haben, jedoch darf sich niemand mehr sein Gelato auf den dazugehörigen Terrassen und Sitzbänken beziehungsweise in den Gärten schmecken lassen. Eis, Kaffee, Milchshakes und Co. dürfen nur noch zum Mitnehmen angeboten werden.

Cecilia Grandesso, die Senior-Chefin des Eiscafés Venezia in Lenggries, leidet sehr unter den Umständen. „Ich habe über 300 Euro pro Tag Fixkosten. Das erwirtschafte ich unter diesen Bedingungen niemals“, sagt sie verzweifelt. Ihre Eisdiele ist zwar weiter geöffnet und einige Stammkunden kommen nach wie vor, um sich eine Kugel Eis oder einen Espresso abzuholen. Aber die Einbußen seien erheblich.

Normalerweise lebt Grandesso auch von vielen Touristen. Die bleiben alle weg. „Die Situation ist furchtbar und der angebliche Rettungsschirm versagt in meinen Augen total“, kritisiert die Gastronomin. Am 18. April stellte sie einen Antrag auf Soforthilfe. „Da kam bisher noch gar nichts. Ich lebe momentan von meinem Sparbuch für die Rente“, erklärt Grandesso entmutigt. „Für so etwas war das Geld eigentlich nicht geplant.“

Inhaberin Maria Faulisi vom Geretsrieder Eiscafé L’Arena ist trotz „schwerer Umsatzeinbußen“ froh, dass „nach wie vor einige Leute vorbeikommen“. Momentan bietet sie ihre süßen Leckereien auch nur zum Abholen an. „Sollte die Krise länger als bis Mitte Mai in dieser Form gehen, überlege ich, auch zu liefern“, erklärt Faulisi. Das sei freilich eine gewagte Überlegung: „Ich müsste dafür in Kühlboxen investieren und weiß nicht, wie gut ein Lieferservice angenommen würde.“ Doch die Italienerin bietet seit jeher ihren Kunden nicht nur Eis, sondern auch Pizza an. „Man muss momentan mit allem, was man bekommt, zufrieden sein. Aber einfach ist es gerade nicht.“

Ralph Bernard, Geschäftsführer des Café Roma in Wolfratshausen, merkt schmerzlich, dass „bei schlechtem Wetter fast gar keine Kunden kommen“. Sobald die Sonne scheine, laufe es wesentlich besser. Doch das sei dennoch „kein Vergleich zum normalen Geschäft“, sagt er. Bernard musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. „Momentan verdienen – einschließlich mir – alle etwas weniger“, sagt er. „Aber dafür haben alle meiner Angestellten noch ihren Job.“

Der Gastronom hat eigens die Theke sowie den Ein- und Ausgang getrennt. „So laufen die Kunden nicht zu nah aneinander vorbei“, sagt er und ist erleichtert, dass seine Kundschaft die aktuellen Regeln „verständnisvoll und dankend“ annehme.

Ottilie Leopoldsberger betreibt in Benediktbeuern „Otti’s Eiscafé“. Auch sie spürt die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen enorm. „Freilich habe ich Einbußen. Es ist eine schwere Zeit. Das gilt für viele“, sagt sie. Die Gastronomin ist froh, überhaupt noch offen haben zu dürfen. „Ich verkaufe jetzt eben mein Eis, den Kaffee und Kuchen nur noch zum Abholen“, erklärt sie. „Dazu habe ich das Glück, dass ich keine Pacht zu zahlen habe“, sagt Leopoldsberger und wirkt optimistisch: „Nach jedem Tief folgt wieder ein Hoch.“ Die aktuellen Maßnahmen zur Einbremsung der Corona-Ansteckungsgefahr hält Leopoldsberger trotz ihrer wirtschaftlichen Verluste für „absolut notwendig“.

