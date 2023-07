Keine Mehrheit für Verkehrsberuhigung im Lenggrieser Dorfkern

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Im inneren Dorfkern ist die Sanierung angelaufen. Im Zuge der Arbeiten entstehen auch Gehsteige oder bestehende werden verbreitert. Schon allein deshalb lässt sich der SPD-Vorschlag nicht umsetzen. © Pröhl

Das Thema Verkehr im Ortskern bewegt die Lenggrieser SPD seit Längerem. Es gab eine Bürgerbefragung dazu, einen Ortsspaziergang zu neuralgischen Stellen, und nun zwei Anträge im Gemeinderat.

Lenggries – Beim ersten Antrag ging es darum, die kleinen Straßen im Dorfkern – von der Stefan-Glonner-Straße bis zum Lindenweg – versuchsweise als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Markiert würde er durch die blauen Schilder, die viele mit dem Begriff „Spielstraße“ assoziieren, sagte Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch. Das sei aber nicht korrekt, denn in eine echte „Spielstraße“ dürften keinerlei Fahrzeuge und auch keine Räder einfahren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Antrag der SPD scheitert an der Realität

Bei einem verkehrsberuhigten Bereich ist das anders. Hier gelte für Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit. Fußgänger, Radler und Kraftfahrer sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer – und teilen sich auch den selben Verkehrsraum. Es gibt also in der Regel keine extra Gehsteige. Genau an dieser Stelle scheitert der Antrag an der Realität. Denn nach einigen Jahren der Planung hat die Gemeinde gerade mit der Ortskernsanierung in diesem inneren Dorfkern begonnen. Im Karl-Pfund-Weg, an der Flößergasse und der Isarstraße mit Umgriff werden Straßen, Wege, Park- und andere Flächen neu gestaltet. Und in diesem stärker frequentieren Bereich sind durchaus Gehwege vorgesehen genauso wie Blindenleitsysteme, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG).

Von Lieferanten kann man nicht verlangen, „dass sie Schrittgeschwindigkeit fahren“

„Die Planung läuft seit Jahren“, das könne man nun nicht einfach ändern, merkte auch Christine Rinner (CSU) an. Sie sieht eher ein Risiko in den vielen Fahrradfahrern, die sich nicht an die Regeln halten würden. „Das würde einige Mehrkosten verursachen, wenn man die Planung jetzt umschmeißt“, sagte Elisabeth Ertl (CSU). Sie hielt generell nichts von dem SPD-Antrag. Für den Handel in diesem Bereich sei es wichtig, dass vor der Tür geparkt werden könne „und auch, dass Lieferanten problemlos hinfahren können. Da kann man nicht verlangen, dass die Schrittgeschwindigkeit fahren“, sagte sie. Michael Gascha (FWG) hatte ebenfalls erhebliche Bedenken. Er glaube, dass es rechtlich gar nicht möglich sei, dort einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, da es dort eben Lieferverkehr geben müsse.

Johann-Probst-Straße wird auch von Einsatzkräften genutzt

Tobias Raphelt (SPD) hielt dagegen. „Einschränkungen fürs Gewerbe sehe ich nicht. Natürlich kann man dort auch noch parken und anliefern.“ Anton Leeb (CSU) war davon nicht zu überzeugen. „Bis auf die Isarstraße kann man dort ungeniert spazieren gehen.“ Er gab zudem zu bedenken, dass die Johann-Probst-Straße für einige Einsatzkräfte die direkte Verbindung zum Feuerwehrhaus sei. Die würden auch mit dem Radl kommen, Schrittgeschwindigkeit wäre da eher hinderlich.

Markus Ertl sieht Probleme für Menschen mit Sehbehinderung

Markus Ertl (FWG) hatte ein Problem mit der Tatsache, dass sich in einem verkehrsberuhigten Bereich alle eine Fläche teilen. Vieles regele sich hier über Blickkontakt zwischen Autofahrern und Fußgängern. Aber gerade Menschen mit Sehbehinderung – Ertl ist blind – oder auch Kinder könnten Reaktionen so nicht abschätzen. „Für mich ist eine Abgrenzung der Verkehrsflächen sehr wichtig.“ Auch Roman Haehl (Grüne) sah die Notwendigkeit für eine Verkehrsberuhigung an dieser Stelle nicht. Lieber würde er mal über die Marktstraße sprechen. Dort werde wirklich schnell gefahren, und auch die Aufenthaltsqualität wäre verbesserungswürdig. Er regte eine Begehung mit einem Experten an. Die Marktstraße wäre auch seiner Fraktionskollegin Daniela Werner wichtiger. Mit dem von der SPD beantragten verkehrsberuhigten Bereich „tue ich mich schwer“.

Gemeinderat lehnt auch Ortsbegehung ab

Der Gemeinderat lehnte den Antrag mit 19:4 Stimmen ab. Auch der zweite SPD-Antrag, eine Ortsbegehung mit Gemeinderäten, Polizei, Landratsamt und Vertretern verschiedener Interessensgruppen zu neuralgischen Punkten, fand mit 5:18 Stimmen keine Mehrheit. Mit Blick auf die Einladungsliste sei das Ganze „überdimensioniert“ lautete die Erklärung für die Ablehnung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.