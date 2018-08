Kindergarten statt Gastronomie im ehemaligen Lenggrieser Post-Hotel 

Der Umbau des ehemaligen Post-Hotels stellt die Gemeinde Lenggries vor Herausforderungen. Jetzt hat sie sich von einer Gastronomie im Erdgeschoss verabschiedet. Stattdessen soll dort eine Kindertagesstätte entstehen. Eine Idee, die auch kritisiert wird.

Lenggries – Es hätte so schön sein können: Eine große Wirtschaft im Erdgeschoss der „Post“ samt Nutzung des Biergartens hätte zu einer Belebung der Marktstraße beigetragen. Das Problem: Im Zuge des Markterkundungsverfahrens, bei dem die Gemeinde mal abklopfen wollte, wie groß das Interesse ist, hatte sich kein einziger ernsthafter Bewerber gemeldet. Auch die zweite Ausschreibung einer deutlich abgespeckteren Variante brachte nichts Greifbares, wie Bürgermeister Werner Weindl (CSU) am Montagabend in der Gemeinderatssitzung berichtete. Es habe zwar ein, zwei Anfragen gegeben, aber nichts Konkretes. „Eine Brauerei aus der Nähe hätte eventuell Interesse in Verbindung mit dem Alpenfestsaal gehabt“, so Weindl. Aber die vorgegebenen Betriebszeiten seien ein Ausschlusskriterium gewesen. Weiche man die allerdings auf, wären umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen am Biergarten und Parkplatz nötig. Das sei einmal teuer, „und vom Ortsbild her wäre das auch nicht das Gelbe vom Ei“, so Weindl. Die gemeinsame Vergabe mit dem Alpenfestsaal fände Thomas Murböck (CSU) aber durchaus bedenkenswert. „Da steht ja auch irgendwann ein Generationswechsel an.“ Ja, aber im Moment gebe es einen Pachtvertrag, das könne man nicht gemeinsam ausschreiben, so der Bürgermeister.

Deshalb haben sich Verwaltung und die Post-Arbeitsgruppe gemeinsam über alternative Nutzungen im Erdgeschoss des Gebäudes an der Marktstraße Gedanken gemacht. Karl Ertl vom Technischen Bauamt listete die Vor- und Nachteile von Büros, Ladengeschäften oder auch Praxen auf. „Wir planen ja auch im zweiten Obergeschoss Büros. Ist dafür denn die Nachfrage da?“, wollte Elisabeth Ertl (CSU) wissen. „Die Tür rennen sie uns nicht ein, aber es gab ein paar Anfragen“, antwortete Weindl.

Dem Bürgermeister würde aber ohnehin die Nutzung des Erdgeschosses als Kindertageseinrichtung am besten gefallen. „Da ist der Bedarf auch da.“ Zwei Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen könnten dort unterkommen. Dass das notwendig ist, bestätigte die Geschäftsleitende Beamtin Heidi Kiefersauer. „Wir haben jetzt schon zu wenig Plätze.“ 243 gebe es in allen Lenggrieser Einrichtungen. Rund 40 mehr wären aber rein rechnerisch notwendig, um alle Kinder unterzubringen. Dass es eng ist, zeigt sich bereits heuer: In Wegscheid wurde befristet eine Krippengruppe in eine weitere Kindergartengruppe umgewandelt, um den Bedarf zu decken.

Kita an Marktstraße ist manchen Gemeinderäten zu gefährlich

Hans Proisl (FW) war von dieser Nutzungsidee überhaupt nicht angetan. „Die Marktstraße ist die meistbefahrene Straße in Lenggries.“ Das sei einfach nicht der richtige Ort für eine Kindertagesstätte. „Das ist mir zu gefährlich.“ Außerdem befürchtet er, dass Eltern beim Bringen und Holen der Kinder für Parkchaos in der Marktstraße sorgen. Diese Einwände teilte Stephan Bammer (FW), der seinerzeit die Nutzungsidee aufgebracht hatte, überhaupt nicht. Der Biergarten, der dann der Freibereich des Kindergartens wäre, sei wunderbar geschützt und abgeschlossen – und parken könnte man auch hinter dem Haus.

Bedenken hatte allerdings auch Florian Forstner (FW). Er empfindet den Außenbereich als zu klein, hatte aber einen anderen Vorschlag. Wenn man im Erdgeschoss Büros einrichten würde, könnte man im zweiten Obergeschoss ja vielleicht auf das eine oder andere verzichten und eventuell noch Platz für weitere Wohneinheiten schaffen. Das wiederum gefiel Weindl nicht so gut. „Wir haben das Gebäude gekauft, um dort die beantragte Nutzung als reines Wohngebäude zu verhindern“, erinnerte er.

CSU-Fraktionschef Bernhard Simon tat sich schwer, Abschied von der Gastronomie zu nehmen. „Die hätte mir schon gut gefallen. Aber wir können natürlich nicht am Bedarf vorbeiplanen.“ Allerdings frage er sich, ob man sich mit der Entscheidung nicht noch etwas Zeit lassen könne. „Ich glaube nicht, dass wir im September gescheiter sind“, antwortete Weindl. Und letztendlich müsse man jetzt beschließen, um mit den Planungen und der Umsetzung weiterzukommen.

Gegen vier Stimmen aus den Reihen der Freien Wähler wurde am Ende die Nutzung als Kindertagesstätte beschlossen und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten betraut. In den oberen Stockwerken sind wie berichtet ein Mehrzwecksaal, Büros und zwei Wohnungen geplant.