Kindertagesstätten: Lenggries dreht an der Gebührenschraube

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Kindergartengebühren in Lenggries steigen deutlich. (Symbolfoto) © Uwe Anspach / dpa

In Lenggries werden die Elternbeiträge für Kinderkrippe und Kindergarten deutlich erhöht. Im Gemeinderat wollten nicht alle diesen Beschluss mittragen.

Lenggries – Beschlossen hat der Lenggrieser Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag die Erhöhung der Kindergartengebühren. Am Ende wollten aber nicht alle Räte diesen Beschluss mitragen. Für einige sind die Sprünge zu groß.

Das Thema war bereits im Hauptausschuss vorberaten worden. Seit 2011 hat sich das jährliche Defizit der gemeindlichen Kindertagesstätten mehr als verdoppelt. Im vergangenen Jahr blieb die Kommune auf 1,4 Millionen Euro sitzen. Eine Umfrage bei den anderen Landkreisgemeinden zeigte zudem, dass Lenggries mit den Elternbeiträgen weit unter dem Landkreisdurchschnitt liegt – auch weil die Gemeinde die Gebühren zuletzt vor zehn Jahren angepasst hat. Bei einer Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden pro Tag im Kindergarten erheben die anderen Kommunen durchschnittlich 120 Euro, in Lenggries sind es nur 80 Euro. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Krippen. Werden für vier bis fünf Stunden in den umliegenden Gemeinden im Schnitt 243 Euro fällig, sind es in Lenggries 140 Euro.

Eltern müssen in Lenggries mehr für den Kindergarten bezahlen

Nun werden die Beiträge angepasst. Für vier bis fünf Stunden Betreuung im Kindergarten sollen 120 Euro fällig werden. Weiter geht es in 12-Euro-Schritten. Die Höchstbetreuungszeit von neun bis zehn Stunden kostet 180 Euro. Für Krippenkinder wird der doppelte Satz berechnet. Allerdings gibt es vom Freistaat für jedes Kindergartenkind automatisch 100 Euro pro Monat, sodass nur ein kleiner Teil der Erhöhung bei den Eltern hängen bleibt. Zudem gibt es seit 2020 das bayerische Krippengeld, das allerdings beantragt werden muss und für das bestimmte Einkommensgrenzen gelten.

Roman Haehl (Grüne) konnte nachvollziehen, warum es nicht ohne eine Erhöhung gehen wird. „Aber ich finde die Sprünge zu groß.“ Energiekosten, Lebensmittelpreise – vieles steige und belaste Familien. „Und jetzt kommt das auch noch“, sagte Haehl. SPD-Fraktionschef Tobias Raphelt sah das ähnlich. „Es sind schwere Zeiten für viele Familien. Dass die Erhöhung notwendig ist, ist mir klar, aber mir macht ein bisschen zu schaffen, dass sie so hoch ausfällt.“

Gebührenerhöhung senkt Defizit für Gemeinde um 10 Prozent

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) bat darum, mal genauer hinzuschauen. Denn von den neuen Kindergartengebühren bleibe einfach nur ein geringer Teil bei den Eltern hängen. Mehr als 80 Prozent würden durch den Staatszuschuss bislang nichts für die Betreuung zahlen und wären künftig mit gerade mal 20 Euro im Monat dabei. „Bis der Staatszuschuss 2018 eingeführt wurde, haben die Eltern 80 Euro im Monat bezahlt.“ Und die Gemeinde bewege sich bei der Höhe der Beiträge im Vergleich mit anderen Kommunen immer noch im Mittelfeld. „Das ist nicht überteuert.“

Für einige Familien seien 20 Euro pro Monat aber durchaus viel, wandte Nadia Tretter (Grüne) ein. „Mir ist die Steigerung zu drastisch.“ Sabine Gerg (SPD) befürchtete zudem, dass einige Eltern, deren Kinder gut in der Kita aufgehoben sind, künftig auf die Betreuung verzichten, wenn sie Geld kostet. CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner erwartet dagegen, dass Eltern genauer überlegen, ob und wie lange das Kind wirklich betreut werden muss. Es sei auch nicht so, dass die Gemeinde durch die Erhöhung reich werde, merkte Elisabeth Ertl (CSU) an. „Wir senken das Defizit nur um zehn Prozent.“

Buchung des Kindergarten-Essens über App

Gegen die Stimmen von Tretter, Haehl, Raphelt und Gerg wurde die Erhöhung beschlossen.

Eine Änderung gibt es zudem bei der Buchung und Bezahlung des Mittagessens. Beides läuft derzeit über das Personal der Kitas und ist mit einigem Aufwand verbunden. Zudem ist das System wenig flexibel. Künftig buchen Eltern über die App „Kitafino“. Hier werden zwar pro Buchung 20 Cent Verwaltungsgebühr fällig, dafür lasse sich ein Essen aber auch noch kurzfristig stornieren, wenn das Kind beispielsweise krank sei, so Kämmerer Michael Wenig.

