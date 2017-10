Einen Unfallschaden in Höhe von rund 1200 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in Lenggries angerichtet. Anschließend suchte er das Weite, ohne zu seiner Verantwortung zu stehen.

Lenggries– Betroffen ist nach Angaben der Tölzer Polizei eine 55-jährige Lenggrieserin. Sie hatte ihren grauen Toyota am Freitagabend gegen 18.40 Uhr vor ihrem Wohnhaus in der Kirchsteinstraße abgestellt. Als sie am folgenden Morgen um 8.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass in der Zwischenzeit an anderes Fahrzeug dagegengefahren sein musste. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen. Zur Klärung des Falls bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08041/761060.