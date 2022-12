KKK-Betreiber hoffen auf Zukunft mit neuem Hotel-Chef in Lenggries

Von: Christiane Mühlbauer

In dem Veranstaltungssaal im Arabella Brauneck Hotel fanden zahlreiche Kulturveranstaltungen statt. © arp/Archivbild

Nach der Schließung des Arabella Brauneckhotels in Lenggries bieten Sabine und Stefan Pfister ihr Kultur-Programm vorläufig im „Kramerwirt“ in Arzbach an.

Lenggries/Arzbach/Kochel am See – Mit der Schließung des Arabella-Brauneckhotels für den bevorstehenden Umbau und für einen neuen Pächter haben sich auch für die Kleinkunstbühne KKK die Türen geschlossen (wir berichteten). In der „Kaminstuben“ des Hotels war in den vergangenen Jahren das Kulturprogramm von Sabine und Stefan Pfister angeboten worden.

Wie es jetzt für sie dort weitergeht, ist offen. Die beiden hoffen, dass der neue Pächter auch wieder ein offenes Ohr für die Kultur hat. „Die Verknüpfung von Hotel und Kultur war einzigartig“, sagt Sabine Pfister. Das Angebot sei nicht nur bei den Touristen, sondern vor allem auch bei den Einheimischen gut angekommen. „Damit konnte das Hotel im Dorf noch weiter verankert werden“, sagt sie. „Dieser Schachzug war super.“

Hoffnung auf neuen Pächter

Nun hofft das Ehepaar, „dass wir auch mit dem neuen Betreiber des Hotels dieses Glück haben“. Denn „Lenggries ist unser Zuhause“, sagt Sabine Pfister. Deshalb sei ihnen dieser Standort für die kleine Bühne auch so wichtig. „Aber es hängt am neuen Hotelbetreiber, ob er auch ein Faible für die Kultur hat.“ Wie berichtet, wurde vom neuen Eigentümer des Anwesens noch nicht mitgeteilt, wer den Zuschlag für den Hotelbetrieb bekommen hat.

Das KKK wird sein Programm in den kommenden Monaten im „Kramerwirt“ in Arzbach anbieten. Dort hatten die Pfisters auch in vergangener Zeit immer wieder Kulturabende angeboten. Allerdings: Der gesamten Kultur-Branche geht es zurzeit nicht gut, der Vorverkauf für die Künstler könnte besser sein. „Wir merken zwar schon, dass die Leute Karten als Weihnachtsgeschenk kaufen, aber es ist noch längst nicht so viel wie früher.“

Musiksommer geht weiter

Im „Kramerwirt“ gibt es am Donnerstag, 12. Januar, Musikkabarett mit Sara Brandhuber. „Gschneitzt und kampelt“ heißt ihr Programm, das aus mundartlicher Wortakrobatik und eingängigen Ohrwürmern besteht. Bekannt wurde Brandhuber in jüngster Zeit im Vorprogramm von Martina Schwarzmann. Drei Tage später, am Sonntag, 15. Januar, kommt Jo Strauss. Der Wiener ist melancholisch, philosophisch und macht Lieder im morbiden Stil – dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet. Im März geht es dann weiter mit Gastspielen von der „Jakarta Blues Band“ (Donnerstag, 2. März) und von Helmut A. Binser, der sich am Donnerstag, 9. März, als „Bavarian Influencer“ outet.

Im Februar sind die Pfisters vor allem in der Reihe „Kunst und Küche“ aktiv, die sie auch noch betreuen. Bei den „Tafernwirt“, verschiedenen Gasthäusern im Tölzer Land, bieten sie einen Mix aus Kultur und Drei-Gänge-Menü an. 15 Veranstaltungen gibt es von Januar bis März. Der Vorverkauf läuft schon. Pfister freut sich, dass er angesichts dieser schwierigen Zeit „relativ gut läuft“.

Auch der „Musiksommer“ am Walchenseekraftwerk wird 2023 wieder stattfinden. „Hier sind wir gerade noch am Klären eines Termins, die anderen Künstler stehen schon alle fest“, sagt Pfister. Das Programm soll noch vor Weihnachten vorgestellt werden. Die Termine werden im Juni, Juli und eventuell einer noch im August sein. Die Pfisters arbeiten hier mit dem Energiekonzern Uniper zusammen.

Das KKK-Programm im „Kramerwirt“ kann man auf www.kkk-lenggries.de abrufen, das Angebot für „Kunst und Küche“ gibt es auf www.tafernwirt.de im Bereich „Veranstaltungen“. Der Musiksommer ist dann in den kommenden Wochen zu finden auf www.uniper.energy/de/musiksommer-am-walchenseekraftwerk-epilog.

