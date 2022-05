Klimatouren mit dem Alpenverein: Auf den Spuren des Klimawandels am Schafreiter

Von: Melina Staar

Schatz gefunden: So sieht einer der „Caches“ aus, die bei der Schnitzeljagd gesucht werden. © Danner

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen lockt der Klimafrühling. Der Alpenverein bietet zwei Wanderungen an, bei denen man unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels im Tölzer Land sehen kann.

Gaißach/Bad Tölz – Wo sind hier im Landkreis die Auswirkungen des Klimawandels ersichtlich? Welche Funktion hat der Wald für das Klima? Und welche neuen Formen der Energiegewinnung gibt es? Diese und viele andere spannende Fragen werden im Rahmen einer Wanderung auf die Sunntratn am 14. Mai beantwortet, die die Alpenvereins-Sektionen Tölz und Lenggries im Rahmen des „Klimafrühlings“ organisieren. Kurier-Redakteurin Melina Staar sprach im Vorfeld mit Christiane Danner, Naturschutzreferentin und Klimaschutzkoordinatorin der AV-Sektion Bad Tölz.

Frau Danner, wie kam es zu der Idee, eine Klima-Wanderung zu organisieren?

Christiane Danner: Der Alpenverein sieht sich als Naturschutzverein und hat sich auf die Fahnen geschrieben, sich stärker zu positionieren. Alle Sektionen sollen klimaneutral werden. Der Klimafrühling ist eine ideale Gelegenheit, hier aktiv zu werden. Für die Sunntratn haben wir uns entschieden, weil sich die Wanderung an Familien richtet und es eine einfache Tour ist.

Was genau wird bei der Tour passieren?

Christiane Danner: Wir machen ein Geocaching, das ist so wie eine Art Schnitzeljagd mit GPS. Wir werden vier „Caches“ in Boxen verstecken. Wenn man diese dann gefunden hat, kann man sich in ein Logbuch eintragen. In den Boxen sind auch Informationen zu klimarelevanten Themen im Oberland, beispielsweise zur Landwirtschaft vor Ort, zum Wald und vieles mehr. Die Texte sind so verfasst, dass Kinder sie gut verstehen können. Anhand von QR-Codes kann man sich auch Videos zu den Themen ansehen.

Wann startet die Tour?

Christiane Danner: Wir treffen uns am 14. Mai um 10 Uhr unten. Im Hinblick auf Klimaneutralität wollen wir auch darauf achten, dass wir möglichst nicht mit dem Auto zum Treffpunkt gelangen. Die Teilnehmer sollen entweder mit dem Radl oder in Fahrgemeinschaften kommen.

Gibt es noch weitere Aktionen der DAV-Sektionen zum „Klimafrühling“?

Christiane Danner: Schon eine Woche später, am 21. Mai, machen wir eine Klimawanderung zum Schafreiter. Dort begleitet uns ein Experte, der den Klimawandel in den heimischen Alpen erklärt. Außerdem wird es eine Führung durch die renovierte Tölzer Hütte geben, bei der erklärt wird, wie hierbei auf Klimaschutz geachtet wird, beispielsweise bei der Energiegewinnung. Bei dieser Tour sind wir allerdings auf gutes Wetter angewiesen – und dass die Schneelage passt.

Anmeldung: Die Anmeldung zur Tour auf die Sunntratn ist noch bis Freitag, 6. Mai, via Mail an christiane.danner@ 261.alpenverein.digital möglich. Anmeldung zur Tour auf den Schafreiter ist bis 13. Mai unter der selben Adresse möglich. Weitere Informationen zu den Wanderungen und zu weiteren Aktionen im „Klimafrühling“ gibt es im Internet auf www.dav-toelz.de und auf der Seite www.klimafrühling.com.

