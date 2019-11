Lenggrieser SPD will zurück in den Gemeinderat: Acht Bewerber gehen ins Rennen

Wollen für die SPD in den Gemeinderat: (v. li.) Michael Pichler, Michaela Raphelt, Franziska Baumann, Bürgermeisterkandidat Tobias Raphelt, Florian Stange, Oskar Kiraly und Sabine Gerg. Nicht auf dem Foto: Georg Sackrenz.

Kommunalwahl 2020

von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Nach sechs Jahren Pause will die Lenggrieser SPD zurück in den Gemeinderat. Am Freitagabend wurde die Kandidatenliste im „Altwirt“ aufgestellt. Offiziell nominiert ist nun auch Tobias Raphelt als Bürgermeisterkandidat.