Kommunion-Streit: Kirchen beißen sich in Dogmatik fest

Es ist zurzeit ein Kreuz mit den Kirchen. Die Tür zu einer gemeinsamen Form des Abendmahls oder der Eucharistiefeier machte Papst Franziskus erst einmal zu. Worüber sich die katholische und evangelische Kirche überhaupt uneinig sind, das erfuhren rund 20 Besucher im Lenggrieser Erzählcafé. Pfarrer Stefan Huber von der evangelischen Waldkirche war als Gastredner geladen.

Lenggries – Zunächst nannte er historische Vorbilder für das letzte Abendmahl wie das Gastmahl der Antike oder das jüdische Paschamahl. „Bereits zuvor wirkte Jesus aber oft im Rahmen von großen Mahlzeiten, bei denen er Ausgestoßene in die Gesellschaft zurückholte“, sagte Huber und verwies auf den verhassten Zöllner Zachäus, bei dem Jesus einkehrte. So habe Jesus die Frohbotschaft verkündet, nämlich in der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen.

„Jesus deutete beim besonderen letzten Abendmahl mit seinen Jüngern Brot und Wein neu“, so Huber. „Sie sollten auch nach seinem Tod diese Gemeinschaft weiterpflegen. Es gab aber keine Wandlung in Brot und Wein.“ Hier hakte ein Zuhörer nach: „Aber er sagte: Das ist mein Leib.“ Diese Worte seien im Korintherbrief von Paulus aufgeschrieben, erklärte Huber. „Paulus kannte Jesus aber gar nicht.“

Der Korintherbrief beinhalte keine Abendmahlslehre, Paulus habe sich selten mit dem Thema befasst, ebenso wenig die frühen Christen. Erst 100 Jahre nach Christus sei festgelegt worden, dass Jesu letztes Abendmahl mit den Jüngern am Sonntagmorgen im Hinblick auf die Auferstehung begangen werden solle. „Und jetzt setzt die Dogmatik ein“, so Huber. „Seitdem gibt es viele theologische Streitigkeiten.“

Der evangelische Pfarrer betonte immer wieder, dass er beide Kirchen kritisiere, sowohl die katholische als auch die evangelische. „Das Problem beider Kirchen ist, dass sie sich an Begriffen festbeißen.“ Beispielsweise meine das hebräische Wort „Blut“ nicht allein die Körperflüssigkeit, sondern Seele und Person, alles, was lebendig mache, dozierte Huber.

Das Abendmahl oder die Eucharistiefeier sei über die Jahrhunderte hinweg überfrachtet worden. „Warum sollte es keine Form dieser Feier geben, zu der alle kommen können, sei es, dass sie an die Wandlung in Leib und Blut glauben, sei es, dass sie sie die Erinnerung an das letzte Abendmahl begehen?“, fragte der Geistliche. „Theologische Spitzfindigkeiten sind biblisch nicht begründet.“ Stattdessen kündeten die Geschichten und Gleichnisse von Vergebung und Aufnahme in die Gemeinschaft.

Auf die Frage, wann es eine Einigung geben könne, antwortete Huber: „Der Papst kommt aus Südamerika, wo Armut ein Riesenthema ist. In China wächst die Zahl der Christen am schnellsten. Der hiesige Streit um ein gemeinsames Abendmahl ist weltweit gesehen marginal.“

Birgit Botzenhart