Kosten für den Schulstart: „Wird ordentliche Summe sein“

Von: Felicitas Bogner

Rüsten sich für den Schulstart: Mama Christin und Mattheo mit Tabita (re.) und Salome Förster. Die Schultasche kann Salome von ihrer größeren Schwester verwenden. © Arndt Pröhl

Der erste Schultag steht vor der Tür. Die Mehrfachmutter Christin Förster aus Lenggries spricht im Interview mit unserer Zeitung über die hohen Kosten für Schulmaterialien.

Wegscheid – Der erste Schultag rückt näher. Für Kinder ist das ein aufregendes Ereignis. Für deren Eltern allerdings parallel auch eine teure Angelegenheit. Denn Federmäppchen, Stifte, Hefte und Co. haben – wie so vieles – heuer einen deutlichen Preisanstieg erfahren. Der Schulstart verschlingt dann gleich mehrere Hundert Euro. Christin und Rico Förster aus Wegscheid haben sieben Kinder. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet die Mehrfachmutter, wie die Familie diese finanzielle Herausforderung meistert.

Frau Förster, der Schulstart steht vor der Tür. Wie viele Ihrer Kinder müssen Sie dafür nun ausrüsten?

Heuer sind es drei. Salome wird eingeschult. Tabita kommt in die sechste Klasse und Emely in die 12. Klasse.

Für die Einschulung von Salome werden wohl die größten Kosten anfallen ...

Normalerweise schon, ja. Wir haben das Glück, dass sie den ehemaligen Grundschulranzen von ihrer Schwester verwenden kann und ihn auch schön findet. Dazu gibt es für die erste Klasse ja einige Dinge, die man wiederverwenden kann. Daher müssen wir zum Beispiel Schreibtafel oder ABC-Kasten nicht neu besorgen. Die meisten Sachen sind noch super in Schuss und sehen kaum gebraucht aus. Neben dem finanziellen Aspekt ist es uns auch wichtig, dass unsere Kinder anders mit Dingen umgehen als es in der heutigen Wegwerfgesellschaft manchmal so üblich ist.

Damit sparen Sie sich ja schon mal einen der teuersten Posten, den Schulranzen.

Ja, da ist man mittlerweile schnell 200 Euro los, wenn man einen neuen kauft. Aber auch die anderen Sachen rund um den Schulstart sind heuer noch mal teurer als sowieso schon geworden.

Großfamilie hat Glück: Tochter kann für Einschulung einstigen Schulranzen ihrer Schwester verwenden

Was fällt denn besonders ins Gewicht?

Die Hefte. Die sind teilweise wirklich sehr teuer. Erschwerend kommt hinzu, dass vor allem in der Grundschule manche Lehrer ganz spezielle Vorgaben machen, beispielsweise welchen Rand ein Heft haben muss. Und das sind dann die teuersten Hefte, die es meist auch nur in den nicht immer preisgünstigen Schreibwarengeschäften gibt. Das ist dann schon eine große Belastung.

Wie viel kostet ein Schulheft?

Das teuerste ist für die Fremdsprachen, da kostet ein Stück gleich drei Euro.

Wo kaufen Sie für den Schulbeginn ein?

Ich vergleiche die Angebote in allen möglichen Geschäften und kaufe dann jedes Produkt dort ein, wo es momentan am günstigsten ist oder es Angebote gibt.

Kosten beim Schulstart: Hefte sind besonders teuer

Das hört sich sehr stressig und zeitaufwendig an...

Ja, das ist es auch. Aber anders ist es nicht mehr machbar. Auch wenn man den Einzelhandel vor Ort unterstützen sollte, könnten wir es uns niemals leisten, für alle Kinder in den Fachgeschäften die Sachen zu kaufen. Die haben tolle und luxuriöse Angebote, etwa dass man die Einkaufsliste nur abgeben muss und sie einem alles zusammenstellen. Aber das kostet dann auch dementsprechend viel. Wir kaufen das, was möglich ist, dann beim Discounter ein. Einige wenige Dinge, wie Füller oder Zirkel, kaufen wir allerdings nur in guter Qualität, denn sonst muss man jedes Jahr einen neuen kaufen.

Stifte, Hefte und Co. sind ja im Vergleich zu den Vorjahren heuer nochmals teurer geworden. Wie gehen Sie damit um?

Wir müssen die Sachen jetzt teilweise auch im Internet bestellen. Das tut mir auf der einen Seite leid für die Geschäfte, aber es ist anders nicht mehr machbar. Denn auch nach dem Schulstart geht es teuer weiter.

In wiefern?

In den ersten zwei bis drei Wochen kommen dann die Bestellungen der Arbeitshefte. Die gibt es mittlerweile in den meisten Fächern. Und die Schulen geben vor, dass jeder eins braucht. Das kostet pro Kind und Fach locker noch mal 10 Euro – und wahrscheinlich werden da die Preise – wie aktuell bei allem – auch noch mal angezogen.

Wie viel wird Sie heuer der Schulstart kosten?

Da ich noch nicht alles gekauft habe, weiß ich es nicht. Aber trotz Sparmaßnahmen wird es sicherlich eine ordentliche Summe sein.

