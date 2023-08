Kreisstraße in Richtung Hinterriß und Eng wird saniert: Vollsperrung in fünf Nächten

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nach einem Hochwasser im Rißbach 2021 musste das Ufer gesichert werden, um die Straße zu schützen. Generell ist die Töl 24 zwischen Vorder- und Hinterriß im schlechten Zustand. Jetzt wird die Kreisstraße saniert. © Pröhl/A

Die Kreisstraße 24, die nach Hinterriß und weiter in die Eng führt, wird saniert. In fünf Nächten stehen sogar Vollsperrungen an.

Vorderiß – Die Kreisstraße 24 ist die einzige Straßenverbindung nach Hinterriß und in die Eng (und zurück). Gerade im Spätsommer und Herbst ist der Große Ahornboden ein beliebtes Wanderziel. Ab 4. September werden sich Ausflügler allerdings auf Behinderungen einstellen müssen. Das Staatliche Bauamt Weilheim beginnt mit sechswöchigen Sanierungsarbeiten zwischen der Isarbrücke in Vorderriß und der Grenzbrücke Richtung Österreich. In fünf Nächten wird die Straße komplett gesperrt sein.

Sanierungsarbeiten auf einer Länge von über fünf Kilometern

Im Fahrbahnbereich seien „teilweise starke Risse, Ausbrüche und Verdrückungen im Asphaltoberbau erkennbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauamts. Auf einer Gesamtlänge von etwa 5,2 Kilometern wird die Fahrbahn daher komplett erneuert. Der bestehende Asphaltoberbau wird abgefräst, eine neue Deckschicht aufgebracht.

Erledigt wird das Ganze in drei Abschnitten. Von 4. bis 15. September gibt es eine abschnittsweise einseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung. Dabei werden unter anderem die Bankette ausgebaut und der Parkplatz „Schafreuter“ saniert. Zudem erfolgt die Demontage der Schutzplanken auf der gesamten Strecke.

Vollsperrungen ab 18. September

Zwischen 18. und 28. September kommt es dann zu den nächtlichen Vollsperrungen – jeweils von 18 bis 6 Uhr. Die erste Sperrung ist für die Nächte Montag/Dienstag, 18./19. September, vorgesehen. Die zweite von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. September. Dabei wird der Asphaltoberbau abgefräst und erneuert. In der dritten Bauphase bis 13. Oktober geht es dann wieder einseitig mit Ampelregelung an der Baustelle vorbei. In dieser Zeit werden die Bankette eingebaut, die Schutzplanken montiert, zudem stehen Asphaltarbeiten auf Parkplätzen und Busbuchten an und Markierungsarbeiten.

In Notfällen können Rettungsdienste die Baustelle immer passieren

Die Arbeiten können sich witterungsbedingt verschieben. Vor dem Beginn der nächtlichen Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig mittels LED-Anzeigen an auffälliger Position informiert. Denn es gibt keine Umleitungsstrecke. „Bei Notfällen können Rettungsdienste die Baustelle jederzeit passieren“, betont das Staatliche Bauamt Weilheim.

Verlegung der Straße in einem Teilbereich ist immer noch Thema

Nicht vom Tisch ist übrigens auch die 2021 andiskutierte Verlegung der Kreisstraße im Bereich des Uferabbruchs. Der Rißbach war der Fahrbahn bei einem Hochwasser gefährlich nahegekommen. Uferverbauungen sind aus Sicht des Naturschutzes aber oft nicht die beste Lösung. „Die Verlegung der Kreisstraße bleibt weiterhin Thema, wird aber auf Grund der personellen Kapazitäten bei uns gerade noch nicht mit Hochdruck voran getrieben“, sagt der zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, Martin Herda, auf Anfrage. Das dürfte den zuständigen Kreisausschuss nicht stören. Dort war schon 2021 die angedachte Verlegung der Straße auf einer Länge von 1,5 Kilometern äußerst skeptisch betrachte worden. Für diese wären nämlich umfangreiche Rodungsmaßnahmen und Eingriff in die Natur nötig.

