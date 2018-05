Kreuzerlass gibt Anstoß, „darüber nachzudenken, was wertvoll ist“

Mit einigen nachdenklichen Überlegungen zum Kreuz-Erlass des Ministerpräsidenten eröffnete Ortschefin Christine Rinner die CSU-Jahresversammlung im Lenggrieser „Altwirt“.

Lenggries– Der neue Landeschef Markus Söder „profiliere“ sich derzeit und wolle „Stammkunden des CSU zurückgewinnen“. Seine Vorgabe, dass Kreuze in den Eingangsbereichen aller staatlichen Behörden aufgehängt werden müssen, habe eine Diskussion angestoßen. Dabei finde sie es interessant, so Rinner, dass das Kreuz hier nicht als religiöses Symbol betrachtet wird, sondern als Zeichen für christlich-abendländische Werte. „Was aber sind diese Werte?“, fragte die Ortsvorsitzende und lieferte gleich eine Fülle von Antwortmöglichkeiten. „Sind diese Werte Gleichbehandlung aller Menschen, Toleranz, der pflegliche Umgang mit der Natur? Sind diese Werte die Einhaltung von Regeln und Gesetzen? Oder ist dieser Wert: Wir holen das meiste raus, was geht?“ Sie begrüße die Diskussion, fuhr Rinner fort. „Weil sie den Anstoß gibt, darüber nachzudenken, was wertvoll ist.“ Man dürfe aber auch nicht vergessen, „dass im Zeichen des Kreuzes viel Unheil angerichtet wurde“. Generell wäre es für sie ausreichend, „wenn wir versuchen würden, gut miteinander zu leben“. Frei nach dem bayerischen Motto: „Leben und leben lassen“, so Rinner.

Einer der Gäste des Abends war Bezirksrat Thomas Schwarzenberger aus Krün. Er gab Einblicke in seine Arbeit. Zuständig ist der Bezirk für eine Fülle von Aufgaben vor allem im sozialen Bereich – von der Eingliederungshilfe, die behinderten Menschen die gleichberechtigte Teilhabe ermöglich soll, bis hin zu Hilfen zur Pflege. Aber auch die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kultur, Umwelt und Heimatpflege fallen in die Zuständigkeit des Bezirks.

Ziemlich beschäftigt hat das Gremium zuletzt auch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. Leider sei hier nur über „die wenigen negativen Punkte“ in der Öffentlichkeit diskutiert worden, bedauerte Schwarzenberger. Konkret ging es dabei um die äußerst umstrittene Einführung einer Zentraldatei zur Erfassung sämtlicher in der Psychiatrie untergebrachten Patienten beziehungsweise von Patienten, die wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung waren. Das habe aber Sozialministerin Kerstin Schreyer gekippt. „Nicht jeder psychisch Kranke ist ein Gewalttäter“, verdeutlichte Schwarzenberger. Genau diesen Eindruck hätte diese zentrale Datei aber erweckt. „Diese Angst vor Stigmatisierung ist aber genau das, was man nicht will.“ Sie könne dafür sorgen, dass sich weniger Menschen in Behandlung begeben, so der Bezirksrat.

Zu kurz gekommen sei über dieser Debatte, was das Gesetz Positives gebracht habe. Schwarzenberger nannte als Beispiel den Krisendienst, den es seit einem Jahr gebe. An diese telefonische Hotline (01 80/6 55 30 00) können sich Kranke in seelischen Notlagen wenden, aber auch Familienangehörige oder Kollegen, die sich Sorgen wegen eines Angehörigen, eines Freunds oder eines Mitarbeiters machen. „20 000 Anrufe sind hier flächendeckend eingegangen“, sagte der Krüner. Seit 1. März sei das Angebot für Kinder und Jugendliche erweitert worden. Denn hier gebe es bei psychischen Auffälligkeiten „eine erschreckende Entwicklung“.

Landtagsabgeordneter und CSU-Kreischef Martin Bachhuber streifte Themen aus der Kreispolitik – von der ungewissen Zukunft des Lenggrieser Kreispflegeheims über die millionenschwere Sanierung der Kreisschulen bis hin zum Öffentlichen Personennahverkehr.

Aber auch einen kleinen Exkurs in die Landespolitik gab es. Die CSU habe das Wahlergebnis der Bundestagswahl „richtig gedeutet und aufgearbeitet“. Auch die eigene Partei habe vielleicht manchmal ein wenig vergessen, dass es Menschen in diesem Land gibt, „die Unterstützung brauchen, beispielsweise weil die Rente nicht reicht oder das Einkommen aus der Arbeit“, sagte Martin Bachhuber. Daher habe die CSU auf Bundesebene beispielsweise dafür plädiert, den Soli abzuschaffen und wolle in Bayern pflegende Angehörige finanziell unterstützen.