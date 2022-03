Tölzer Montessori-Aktion: Erster Hilfstransport erreicht ungarisch-ukrainische Grenze

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Jede Halle ist nahe dem Grenzübergang Tiszabecs in ein Auffanglager umgewandelt worden, um Geflüchteten aus der Ukraine Zuflucht zu bieten. © Haehl/Groos

Seit Tagen sammelt der Tölzer Montessoriverein Hilfsgüter. Den ersten Transporter fuhren jetzt Roman

Haehl aus Lenggries und Hans Fuchs aus Arzbach an die ungarisch-ukrainischen Grenze.

Lenggries/Bad Tölz – Er war, sagt Roman Haehl (37), durchaus ein wenig skeptisch. Skeptisch, ob wirklich Hilfsgüter wie Decken, Babynahrung oder auch Hygieneartikel, die hier für Kriegsflüchtende aus der Ukraine gesammelt werden, in den Auffanglagern nahe der Grenze vonnöten sind. Seit Dienstagnachmittag weiß der Lenggrieser Lehrer aber, dass diese Unterstützung hoch willkommen ist. Er und der Arzbacher Hans Fuchs steuerten den ersten Transporter mit Hilfsgütern, die auf Initiative des Tölzer Montessorivereins gespendet wurden, in ein Verteilzentrum in Kömöro nahe der ungarisch-ukrainischen Grenze. „Es ist wirklich beeindruckend, was die Menschen hier in der Kürze der Zeit aufgebaut haben“, sagt Haehl am Telefon. Zahllose Freiwillige packen mit an. „Und die Sachen werden dringend benötigt“, sagt der Lenggrieser. Hans Fuchs bestätigt das. „Eigentlich wird alles gebraucht.“

Haehl war schnell klar: Er will helfen

Dass er helfen wollte, darüber war sich Haehl – selbst Vater von drei Kindern – schnell im Klaren, als er die Bilder vom Krieg in der Ukraine, vom Leid der Menschen und von der Verzweiflung der Flüchtenden sah. Als er am Sonntag einen Facebook-Hinweis der Initiative „Tölz hilft“ entdeckte, der auf die Montessori-Sammlung verwies, fragte er an, welche Unterstützung vonnöten sei. „Da hieß es, dass Fahrer gebraucht werden.“ Und weil Haehl als Lehrer gerade Ferien hat, sagte er zu. Ein Lenggrieser Unternehmen stellte einen Transporter zur Verfügung. Am Montag wurde am Montessori-Kindergarten mit der Hilfe von zahlreichen Müttern und Mitarbeitern eingeladen, am Dienstag in der Früh um 4 Uhr brachen Haehl und Fuchs auf die 1000 Kilometer lange Fahrt auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.

Verbrauchsgüter seien derzeit wichtiger als Gebrauchsgüter

Gegen 16 Uhr erreichten die beide das Verteilzentrum in Kömöro. „Auch da war ich noch skeptisch, ob die Sachen gebraucht werden, weil wir so wenig Menschen gesehen haben. Aber uns wurde gesagt, dass das alles bis zum nächsten Tage weitergegeben ist.“ Unter anderem luden die beiden zwei Waschmaschinen aus, auf die schon gewartet worden sei, Decken, Medikamente und vieles mehr. „Als wir gepackt haben, war ich unsicher, was wir mitnehmen sollen. Im Nachhinein hätten wir mehr Lebensmittel bringen sollen“, sagt Haehl. „Verbrauchsgüter sind derzeit wichtiger als Gebrauchsgüter“, ist seine Einschätzung.

Voll gepackt war der Transporter, den Roman Haehl und Hans Fuchs an die ungarisch-ukrainische Grenze fuhren. © Haehl/Groos

Müsliriegel, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Medikamente beispielsweise gegen Husten – „das wird vordringlich gebraucht“. Gut wäre es, wenn die Sachen bereits in den Kisten vorsortiert würden, die Kartons dann die entsprechende Beschriftung auf Englisch oder besser noch Ungarisch erhielten. „Das erleichtert den Helfern vor Ort die Arbeit. Die müssen dann nicht 20 Kartons aufmachen, wenn sie Zahnpasta für ein Auffanglager suchen.“ Eher nicht benötigt würde Kleidung.

„Wenn man den Menschen ins Gesicht schaut, sieht man die Verzweiflung“

Von der Verteilstation fuhren Haehl und Fuchs weiter zu einem nahen Kindergarten, in dem Flüchtlinge untergekommen sind und schließlich zum Grenzübergang Tiszabecs. „Dort hat man das ganze Ausmaß gesehen. Es war erschreckend“, sagt Haehl. Viele Mütter mit Kindern jeden Alters passieren dort die Grenze und suchen Zuflucht in Ungarn. „Manche haben Koffer dabei, andere nur Plastiktüten“, schildert der Lenggrieser. „Und wenn man den Menschen ins Gesicht schaut, sieht man die Verzweiflung.“ Ein Teil der Geflüchteten verlässt die Region, weil sie von Freunden oder Familie abgeholt würden. Die anderen finden Obdach in Kindergärten, Turnhallen und anderen Gebäuden. „Jede Halle hier wurde in ein Matratzenlager umgewandelt.“

Auf zwei Matratzen verbrachten auch Haehl und Fuchs die kurze Nacht, bevor es am frühen Mittwochmorgen zurück nach Bad Tölz ging. Der Aufenthalt hier wird kurz sein: Schon an diesem Donnerstag bricht der Lenggrieser erneut mit einem Hilfstransport Richtung ungarisch-ukrainische Grenze auf.

Hilfe:

Der Tölzer Montessoriverein arbeitet mit der Organisation „Grenzenlose Kinderhilfe“ zusammen. Infos auf www.grenzenlose-kinderhilfe.com. Ab kommender Woche können die Sachspenden (keine Kleidung) jeweils mittwochs von 9 bis 14 Uhr an der General-Patton-Straße 40 abgegeben werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.