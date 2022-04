Feueranschläge auf Blitzer in Lenggries und Greiling - Polizei stellt Täter

Von: Felicitas Bogner

Wurden im Februar im Isarwinkel in Brand gesetzt: Blitzeranhänger. © Archiv Symbolbild

In Lenggries und Greiling wurden im Februar Blitzeranhänger in Brand gesetzt. Nun hat die Kriminalpolizei drei dringend Tatverdächtige ermittelt.

Lenggries/Greiling – Lichterloh brannten im Februar zwei Blitzeranhänger im Isarwinkel. Nun hat die Kriminalpolizei die Feuerteufel gefasst. Die drei jungen Männer kommen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Sie haben die Taten bereits eingeräumt, gibt die Polizei bekannt.

Mit den Brandanschlägen auf die mobilen Blitzeranlagen im Isarwinkel wurde von der Polizei bereits eine Belohnung ausgesetzt. Der Schaden, den die Brandstifter angerichtet haben, ist sehr hoch: In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar brannte ein in der Karwendelstraße in Lenggries abgestellter Blitzeranhänger. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7500 Euro. Am Abend des 18. Februar brannte dann ein Anhänger in der Tölzer Straße in Greiling. Hier beläuft sich der entstandene Sachschaden laut Polizeiangaben auf knapp 250 000 Euro (wir berichteten).

Mobile Blitzeranlagen angezündet: Drei junge Männer gestehen Taten

Jetzt verkündet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd einen Ermittlungserfolg: Die Ermittlungsgruppe „EG Trailer“ der Kripo Weilheim habe nun die Taten geklärt. „Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II führten die aufwendigen Recherchen zu drei dringend Tatverdächtigen im Alter von 20, 21 und 23 Jahren aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen“., heißt es in der Mitteilung. Die drei Männer gestanden gegenüber der Polizei die Taten bereits am Donnerstag, 31. März, wie ein Polizeisprecher bestätigt. Sie müssen sich folglich nun wegen Brandstiftung verantworten. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, aus er taktischen Gründen keine weiteren Details zu den Ermittlungsarbeiten preisgeben könne.

